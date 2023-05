Previsione Mirror Protocol 2023 – 2025 – 2030

Mirror Protocol è un progetto utilizzato per creare alternative sintetiche alle risorse del mondo reale in termini semplici. Queste attività sintetiche sono chiamate mAssets e imitano esattamente il prezzo dell’asset a cui sono state legate e possono, naturalmente, essere scambiate su mercati secondari come Terraswap AMM e Uniswap di Ehtereum. Il progetto è di una società chiamata Terraform Labs.

Gli mAssets attualmente rispecchiano le azioni e gli ETF statunitensi, ma probabilmente verranno aggiunti in futuro.

Mirror Protocol è un progetto decentralizzato governato dalla comunità tramite il token MIR che viene utilizzato anche per lo staking.

Fondamenti

Caso d’uso

Mirror Protocol è orgogliosa di essere decentralizzata e governata dalla comunità. Anche se Terraform Labs lo ha fondato, non hanno alcuna funzione privilegiata. Il team di Terraform non ha nemmeno premiato il token.

Il progetto ha inizialmente collegato il suo ecosistema con la rete Ethereum per dare agli utenti la possibilità di fare trading su Uniswap. Man mano che il progetto cresceva, si è anche unito alla Binance Smart Chain (BSC). Oggi anche la comunità BSC può creare asset sintetici tokenizzati coniati su Mirror Protocol.

Tutti gli asset che sono al momento sulla piattaforma sono azioni statunitensi tokenizzate. Tuttavia, questo non sarà sempre il caso. Mirror Protocol offre agli utenti la possibilità di creare l’equivalente sintetico di qualsiasi risorsa. In futuro, mAssets potrebbe includere opere d’arte, immobili, metalli preziosi, materie prime, fiat e criptovalute e molto altro. C’è già stato molto parlare e interesse nella comunità sulla coniazione di obbligazioni, futures e altri derivati come mAssets.

Al momento del lancio, il protocollo Mirror aveva queste 14 risorse in offerta: MIR (Mirror), AMZN (Amazon), TSLA (Tesla), MSFT (Microsoft), GOOGL (Alphabet), BABA (Alibaba), AAPL (Apple), NFLX (Netflix), TWTR (Twitter), IAU (iShares Gold Trust), SLV (iShares Silver Trust), QQQ (Invesco QQQ Trust), VIXY (ProShares VIX) e USO (United States Oil Fund LP). E nel gennaio 2021, un voto sulla governance ha deciso di aggiungere anche BTC, ETH, ABNB (Airbnb), GS (Goldman Sachs Group) e FB (Facebook) ai 14 originali.

Come afferma il white paper, quasi tutto ciò che ha un prezzo, sia esso un asset, potrebbe teoricamente diventare un asset sintetico su Mirror. Ma quali sono i vantaggi degli utenti che negoziano mAssets invece dell’effettivo asset sottostante? Beh, molto:

Trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza la necessità di autorizzazione da parte di nessuno e da qualsiasi parte del mondo

Nessun intermediario; Tutte le transazioni vengono eseguite sul registro blockchain.

Gli utenti possono scambiare solo una frazione di un mAsset, invece di doverlo possedere tutto necessariamente.

Mirror Protocol, con la sua tokenizzazione, consente una migliore e maggiore liquidità.

Negoziando attività utilizzando contratti intelligenti, i trader dovranno sostenere costi legali e operativi molto inferiori.

Il mondo del trading è più accessibile; Scambiando le attività frazionate, meno utenti liquidi saranno finalmente in grado di partecipare.

Come abbiamo detto prima, le risorse sintetiche create su Mirror Protocol sono anche chiamate mAssets. Quindi Tesla (TSLA) si chiamerà mTSLA, e Apple (AAPL) diventerà mAAPL, e così via. E gli mAssets hanno tutti le stesse caratteristiche condivise:

gli utenti creano mAsset bloccando il 150% del prezzo delle attività in USDT o il 200% se i trader decidono di utilizzare altri mAssets come garanzia.

Una volta che i trader raggiungono un rapporto minimo di garanzia, come con qualsiasi azione, è necessario aggiungerne altri. Se il trader non lo fa, le sue posizioni saranno liquidate.

Quando i trader sottoscrivono mAsset, la stessa quantità di mAssets emessi all’apertura del CDP deve essere bruciata. La misura rimborsa la garanzia utilizzata.

Gli mAssets sono quotati e scambiabili su molti AMM DEX come PancakeSwap (BSC), TerraSwap (Terra) e Uniswap (Ethereum). Le basse commissioni di trading che gli utenti dovranno sostenere servono come ricompensa per i fornitori di liquidità.

Il protocollo mirror aggiornerà l’Oracle ogni 30 secondi. Una misura necessaria per garantire che l’mAsset sia ancorato alle attività sottostanti. Se l’oracolo e il prezzo dell’asset non sono gli stessi, i trader sono incentivati all’arbitraggio, quindi il prezzo di mAsset torna a quello che dovrebbe essere.

Gli mAssets vengono acquistati per essere scambiati in giornata, ma non solo. Le attività sintetiche possono essere detenute o utilizzate per aggiungere garanzie nella creazione di nuovi mAssets, creare pool stabili sintetici, creare pool di liquidità per scambi decentralizzati e molto altro.

E per completare il tutto, i contratti intelligenti utilizzati da Mirror Protocol sono incredibilmente sicuri, essendo stati controllati e protetti da una società di sicurezza informatica chiamata Cyber Unit.

Tokenomics

Mirror Protocol ha il proprio token MIR nativo, utilizzato principalmente per la governance, per lo staking e come ricompensa per i fornitori di liquidità. In particolare, i suggerimenti per i fornitori di liquidità provengono dalle commissioni che gli utenti pagano.

Mir opera con una fornitura fissa di 370.575.000 token che vengono rilasciati lentamente e gradualmente nell’arco di quattro anni.

Oggi ci sono 67.236.656 MIR in circolazione. E con una capitalizzazione di mercato di $ 335 milioni, il progetto è il 229 ° più grande.

Oltre ad acquistarlo in borsa, il MIR può essere guadagnato in tre modi diversi:

Gli utenti possono puntare $LUNA, il token nativo del progetto Terra Fornendo liquidità alla coppia MIR/UST. Fornendo liquidità a qualsiasi coppia di pool mAsset/UST diversa da BNB

Va anche notato che Mirror Protocol non offriva un pre-mine o ICO. Tutta la fornitura circolante iniziale di 18,3 milioni di token MIR è stata inviata ai titolari di LUNA e UNI, progetti con cui Mirror si è collegata.

Squadra

Mirror Finance è stato lanciato da una società tecnologica sudcoreana chiamata Terraform Labs. Fondata da Kwon e Daniel Shin all’inizio del 2018, l’azienda ha lanciato il suo primo progetto Terra (LUNA). E da allora ha visto un enorme successo, ad oggi, è la 42a più grande moneta per capitalizzazione di mercato.

Presto, il 4 dicembre 2020, hanno lanciato il loro secondo grande progetto crittografico, Mirror Finance. E il loro track record non mente. MIR è in buone mani con i fratelli Shinat e Terraform Labs.

Comunità

Come accennato in precedenza, il MIR essendo un progetto completamente decentralizzato significa che la comunità svolge un ruolo significativo nella sua governance. Tutto ciò che gli utenti devono fare per partecipare al processo decisionale è puntare il token MIR. Più un utente si blocca nel sistema, più potere di voto ha.

Tutti i membri possono proporre nuove modifiche di governance ai protocolli. Per fare ciò, gli utenti devono prima puntare un po ‘di MIR. E se la comunità rifiuta la tua proposta, il MIR in gioco verrà bruciato.

D’altra parte, se la proposta viene accettata, il Mirror Governance Contract la attua automaticamente.

L’intero processo è interamente decentralizzato. Nemmeno i fondatori di Terra Labs hanno alcun potere esecutivo. Veramente senza autorizzazione e completamente decentralizzato, ciò che la crittografia dovrebbe essere.

Le proposte vengono discusse nelle piattaforme del gruppo Telegram che conta più di 11mila iscritti sul forum e subreddit di Mirror Protocol. Le proposte sono visualizzate e possono essere votate sul loro sito web.

Previsione My Mirror Protocol Prezzo 2021

Anche se Mirror Protocol è diventato pubblico solo il 3 dicembre 2021, il progetto vede già molto uso e adozione. Il mercato sta amando il loro prodotto.

I trader hanno una vasta gamma di opzioni per iniziare a utilizzare i servizi di Mirror, utilizzando il web o l’app mobile. E devo dire che entrambi hanno grandi design.

Inoltre, la comunità è anche molto attiva e ha visto molta partecipazione al processo decisionale e allo sviluppo di nuovi aggiornamenti, con nuovi mAssets spesso proposti sul forum.

Una delle aggiunte molto attese a Mirror è il prodotto Anchor Protocol, un protocollo di risparmio sulla blockchain Terra che offre rendimenti alimentati da ricompense di blocco delle principali blockchain Proof-of-Stake. Anchor fornisce un prodotto di risparmio di monete stabili protetto dal capitale che paga ai depositanti un tasso di interesse stabile.

Mirror è un grande progetto. La domanda per il decentramento del trading di asset, in particolare con le giovani generazioni, è sempre più chiara, come ha dimostrato l’intero fiasco di Gamestop e Robinhood. Piattaforme come Mirror Protocol potrebbero livellare drasticamente il campo di gioco e abbassare le barriere all’ingresso per i nuovi trader in tutto il mondo. Forse, è l’inizio di una nuova era.

Mirror Protocol affronta una , da parte del molto più grande Synthetix (SNX), per citarne uno. Tuttavia, penso che ci sia molto spazio per MIR per crescere in futuro.

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso. Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città crittografica.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

Previsione Mirro Protocollo Prezzo 2023

L’alta inflazione e la situazione macroeconomica estremamente pericolosa si sono riflesse pesantemente sul prezzo del Bitcoin nel 2022. Quando prendiamo i problemi crittografici interni con grandi giocatori come FTX, Celsius, Voyager, Luna che vanno giù, il 2023 non sembra troppo buono per i tori. Probabilmente vedremo un sacco di noiosa azione laterale dei prezzi con la tendenza a scivolare verso il basso con ogni tremore di mercato minore.

MIR Prezzo Previsione 2025

Il nostro modello di previsione vede MIR raggiungere $ 0,2241 nel 2025.

Quanto varrà MIR tra 5 anni?

Il prezzo del MIR in 5 anni potrebbe aggirarsi intorno a $ 0,1317, secondo il modello di previsione di CaptainAltcoin.

Mirror Protocol Prezzo Previsione 2030 – 2040

Quale protocollo mirror varrà nel 2030?

Il nostro modello di previsione vede Mirror Protocol raggiungere $ 0,5602 nel 2030.

Quale protocollo mirror varrà nel 2040?

Il nostro modello di previsione vede Mirror Protocol raggiungere $ 1,12 nel 2040.

Mirror Protocol sostituirà / supererà / supererà Bitcoin?

No, il protocollo Mirror non sostituirà o supererà BTC.

Il protocollo Mirror può raggiungere $ 10?

Sì, Mirror Protocol potrebbe raggiungere $ 10 entro la fine del 2025.

Il protocollo Mirror può raggiungere $ 100?

No, il nostro modello di previsione non vede alcuna possibilità per Mirror Protocol di raggiungere $ 100 nel breve o medio termine.

Il protocollo Mirror può raggiungere $ 1000?

No, il nostro modello di previsione non vede alcuna possibilità per Mirror Protocol di raggiungere $ 1000 nel breve o medio termine.

Vale la pena acquistare Mirror Protocol?

Siamo sostenitori degli investimenti moderatamente rischiosi: investi la maggior parte del tuo portafoglio di criptovalute in BTC (50%); Il 35% in un paniere di monete a grande capitalizzazione e il resto in piccoli progetti con enormi rialzi. Quindi, in questo contesto, vale la pena acquistare Mirror Protocol.

Mirror Protocol è un buon investimento?

Mirror Protocol è, proprio come tutte le altre criptovalute, un investimento rischioso. Ha una maggiore probabilità di salire che scendere a causa del buon caso d’uso, della tokenomica ben progettata, della comunità attiva e di un team solido alle spalle.

Quanto varrà Mirror Protocol?

Per il futuro a breve termine, potrebbe raggiungere $ 0,0672. Nel lungo termine (8-10 anni), potrebbe saltare a $ 0,5602 o anche più in alto.

Perché Mirror Protocol avrà successo e aumenterà di prezzo?

Mirror Protocol ha un buon caso d’uso, tokenomica ben progettata, comunità attiva e un solido team alle spalle. Tutti questi sono un prerequisito per il successo ed è per questo che il nostro modello di previsione vede Mirror Protocol salire fino a $ 0,5602 nel 2030.

Perché Mirror Protocol fallirà e scenderà di prezzo?

I progetti crittografici falliscono per vari motivi. Alcuni dei più comuni sono: il team diventa canaglia e abbandona il progetto, i regolatori lo dichiarano illegale e gli scambi di stampa per delistarlo, mancanza di attenzione dei media, concorrenti di maggior successo, mancanza di una strategia di marketing ben progettata, perdita del supporto della comunità, potenziale vulnerabilità nel protocollo, mancato raggiungimento dell’attività minima di sviluppo prevista sul protocollo, incapacità di attirare nuovi sviluppatori per costruire sulla loro piattaforma.

Quanto in alto andrà Mirror Protocol?

Il nostro modello di previsione vede il prezzo di Mirror Protocol esplodere e raggiungere $ 1,12 in un lontano futuro.

Qual è la previsione a breve termine per Mirror Protocol?

Mirror Protocol raggiungerà $ 0,0672 nei prossimi 90 giorni, che è una variazione del 9,1% rispetto al prezzo attuale che si aggira intorno a $ 0,0739.

Mirror Protocol può renderti milionario?

Sì, se ne acquisti una somma abbastanza grande. Non aspettarti di investire $ 100 e diventare un milionario del Mirror Protocol. Ma le esplosioni di prezzo 100x sono una vista comune in cripto, quindi un investimento di $ 10k in Mirror Protocol potrebbe renderti milionario.

Mirror Protocol Price Prediction Today – Quale sarà il prezzo di Mirror Protocol domani?

Mirror Protocol si aggirerà intorno a $ 0,0791 domani.

Perché Mirror Protocol avrà successo?

Poiché propone un servizio di valore, si è già costruito un nome nella sua nicchia e non ha subito violazioni della sicurezza o altri tipi di compromessi (economici, reputazionali ecc.). Il token stesso fornisce utilità e ha senso, il che non è il caso di molti altri progetti simili.

Perché il protocollo mirror fallirà?

Mirror Protocol potrebbe fallire a causa della forte concorrenza, del campo tecnologico dinamico e degli sviluppi della velocità dei razzi nella sua nicchia. Un altro motivo comune per cui questo tipo di progetto fallisce sono i problemi del team: il team si divide o abbandona completamente il progetto.

Dove acquistare MIR e come conservarlo

I posti migliori per scambiare MIR sono:

Uniswap (compra e vendi con: ETH, UST)

(compra e vendi con: ETH, UST) Coinbase Pro (compra e vendi con: BTC, EUR e GBP)

(compra e vendi con: BTC, EUR e GBP) Gate.io (compra e vendi con: USDT e ETH)

E i posti migliori per conservare KAI sono: