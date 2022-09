Previsione prezzi SolRazr (SOLR) 2022, 2025, 2030, 2040, 2050

in

SolRazr è tutto in un’unica piattaforma decentralizzata costruita sull’ecosistema Solana che fungerà da trampolino di lancio, acceleratore, pool cross-chain e fornirà anche strumenti di sviluppo. SolRazr ha detto di essere un ecosistema di sviluppatori con tutti i servizi possibili per lanciare un progetto basato sulla rete Solana.

La piattaforma ha capito il problema nell’attuale token inizialmente offerto e ha deciso di sostituirlo con un ecosistema più facile da usare e affidabile.

SolRazr introdurrà l’allocazione negoziabile, in cui verrà creato il processo di whitelisting e allocazione utilizzando la potenza degli NFT basati sulla rete Solana. La funzione acceleratore sarà dedicata all’incubazione del progetto insieme alla strategia integrata pronta all’uso con opzione di lancio istantaneo.

Gli strumenti di sviluppo forniranno una suite completa per migliorare la velocità di sviluppo di applicazioni decentralizzate basate su Solana. I pool cross-chain daranno accesso a investire in diversi progetti di crescita da un’altra rete di supporto.

SolRazr IDO launchpad seguirà anche il sistema di livelli di allocazione fissi seguendo la regola del peso. Ci sono quattro livelli che nominano seme, alberello, albero e quercia possente come più si detiene token più sarà peso di allocazione.

l’utente deve detenere un minimo di 500 token per garantire l’allocazione dei progetti imminenti.

SolRazr Prezzo Previsione

Mese & Anno SolR Prezzo Previsione settembre 2022 US$ 0,06 ottobre 2022 US$ 0,09 settembre 2022 US$ 0,10 dicembre 2022 US$ 0,11 gennaio 2023 US$ 0,12 febbraio 2023 US$ 0,09 aprile 2023 US$ 0,10 aprile 2023 US$ 0,12 maggio 2023 US$ 0,14 giugno 2023 US$ 0,14 settembre 2023 US$ 0,15 dicembre 2023 US$ 0,16 aprile 2024 US$ 0,16 luglio 2024 US$ 0,18 ottobre 2024 US$ 0,17 gennaio 2025 US$ 0,19 febbraio 2025 US$ 0,41 aprile 2025 US$ 0,42 aprile 2025 US$ 0,46 maggio 2025 US$ 0,47 giugno 2025 US$ 0,48 luglio 2025 US$ 0,54 luglio 2025 US$ 0,62 settembre 2025 US$ 0,57 ottobre 2025 US$ 0,56 ottobre 2025 US$ 0,65 Dicembre 2025 US$ 0,67 gennaio 2030 US$ 1,44 aprile 2030 US$ 1,53 maggio 2030 US$ 1,72 luglio 2030 US$ 1,58 settembre 2030 US$ 1,82 dicembre 2030 US$ 1,89

SolRazr Panoramica

Nome del progetto SolRazr · Simbolo Ticker SOLR · Fornitura totale 100,000,000 Sito ufficiale Solrazr.com Basato su IDO Launchpad Anno di lancio 2021 Catena supportata Solana Piattaforma di scambio Kucoin, Radio Portafoglio Fantasma, Sollet

Analisi dei prezzi SOLR

Il token SOLR è un token standard SLP costruito su Solana Blockchain. La moneta SOLR è destinata ad essere il token di utilità principale della piattaforma SolRazr, che non è altro che un biglietto indiretto per accedere a diverse funzionalità. L’utente che detiene 500 token può vincere circa $ 5000 di allocazione del valore sul prossimo progetto. il programma di puntata è attivo, in cui il titolare del token ottiene un ROI fisso impostato dalla piattaforma. i futuri cambiamenti di sviluppo e altre decisioni dipendono anche dal titolare del token. SOLR raggiunge $ 78 record di tutti i tempi dopo la quotazione, il che significa che aumenta di circa 200 volte dal prezzo IDO. al momento della scrittura, SOLR è scambiato a un prezzo 10x da IDO e dovrebbe impostare la resistenza a $ 3 USD.

SOLR ICO Panoramica

Generato da $100K USD Data dell’ICO 6th settembre 2021 Prezzo ICO US$ 0,30 USD Partner SuperTeamDao, Ascensive Assets, Moonrock Capital, Divergence, CMS, Morningstar ventures, geneblock capital, BGV, ZBS capital, Panony, STL.

Domande frequenti

SOLR raggiungerà $ 10?

Seguendo IDO come da grafico dei prezzi CMC SOLR ha toccato $ 78 USD e attualmente è scambiato in media $ 3,5 USD.

SolRazr è un buon investimento?

Tenere il token SolRazr sarà il biglietto per il prossimo progetto basato su solana, che può avere un diverso potenziale ritorno sull’investimento.

Conclusione

Nello spazio crescente dell’ecosistema Solana che mira alle prestazioni delle transazioni, alla sicurezza e ai costi più progetti scegliendo la rete Solana su Ethereum e altri rivali. Solana è ora un nuovo hub per il lancio di NFT, giochi e altri concetti DeFi e questi fondatori del progetto alla ricerca di una piattaforma affidabile ed equa per lanciare il loro progetto. SolRazr da IDO forma una grande comunità insieme a una buona impresa e partner industriale. SolRazr sta scrivendo il 2° più grande launchpad IDO dell’ecosistema Solana e dando una dura concorrenza al Solanium.