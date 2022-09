Previsione prezzo Wootrade (Woo) 2022, 2023, 2025, 2030, 2050

Wootrade è la piattaforma di trading fondata nel 2019 che intende innovare il trading e gli investimenti in criptovaluta. Wootrade altamente promosso come scambio di trading blackpool con funzionalità più migliorate e significative. La piattaforma offre una liquidità estremamente più elevata, ha uno spread più stretto tra i principali scambi concorrenti.

Poiché il progetto è stato lanciato nel 2019 dal management di Kronos, dove l’obiettivo principale è quello di fornire zero transazioni e persino ottenere transazioni negative per ogni operazione.

Wootrade mette tutti gli sforzi a ricostruire o reinnovare il trading di criptovalute con un mercato efficiente e altamente performante. sappiamo che il trading è completamente cambiato e le transazioni giornaliere raggiungono nuove vette, ma problemi come bassa liquidità, commissioni più elevate e manipolazione del trading sono ancora irrisolti.

Wootrade risolverà tutti i problemi di trading rivolti ai mestieri istituzionali, individuali e al dettaglio con l’aiuto di meccanismi di incentivazione ridisegnati.

Wootrade indicato come Darkpool o sistema di trading alternativo, in quanto funziona in modo simile ad altri scambi, ma qui l’utente può interagire privatamente tra loro. tuttavia, Dark pool in uno è molto importante per qualsiasi scambio che aiuterà nei prezzi e nella liquidità. a partire da ora, Wootrade annuncia che è solo una piattaforma che offre zero commissioni di trading e una solida liquidità sia per il trading sportivo che per quello dei futures.

WooTrade utilizzerà la propria interfaccia utilizzando un’interfaccia personalizzata e intuitiva.

Wootrade Prezzo Previsione

Mese & Anno WOO Prezzo Previsione settembre 2022 US$ 0,19 ottobre 2022 US$ 0,29 settembre 2022 US$ 0,32 dicembre 2022 US$ 0,34 gennaio 2023 US$ 0,37 febbraio 2023 US$ 0,27 aprile 2023 US$ 0,32 aprile 2023 US$ 0,35 maggio 2023 US$ 0,42 giugno 2023 US$ 0,43 settembre 2023 US$ 0,47 dicembre 2023 US$ 0,50 aprile 2024 US$ 0,48 luglio 2024 US$ 0,56 ottobre 2024 US$ 0,52 gennaio 2025 US$ 0,57 febbraio 2025 US$ 1,26 aprile 2025 US$ 1,29 aprile 2025 US$ 1,42 maggio 2025 US$ 1,44 giugno 2025 US$ 1,48 luglio 2025 US$ 1,65 luglio 2025 US$ 1,92 settembre 2025 US$ 1,75 ottobre 2025 US$ 1,71 ottobre 2025 US$ 2,00 Dicembre 2025 US$ 2,06 gennaio 2030 US$ 4,43 aprile 2030 US$ 4,70 maggio 2030 US$ 5,28 luglio 2030 US$ 4,86 settembre 2030 US$ 5,60 dicembre 2030 US$ 5,81

Panoramica di Wootrade

Nome del progetto Wootrade · Simbolo Ticker Woo Fornitura totale 3,000,000,000 Sito ufficiale Woo.rete Basato su Sostituzione Anno di lancio 2019 Catena supportata Tutto Piattaforma di scambio Huobi Global, Gate, Uniswap, Bancor Network, MDEX, AscendEX, CoinEx, Bitmart, Dodo, Sushiswap Portafoglio Metamask

Woo IEO Panoramica

Piattaforma utilizzata Cancello, MXC, Bitmart, Hoo Generato da $10 milioni USD Data dell’ICO 29th Ottobre 2020 Prezzo ICO US$ 0,03 USD Partner Fenbushi Capital, Genesis Block, IOSG Venture, Three Arrows Capital, AKG Venture, SNZ, Hashkey.

Woo Token Prezzo Previsione

Woo Token è il token principale e di utilità della piattaforma Wootrade Exchange. Woo sarà distribuito come ricompensa per i fornitori di liquidità che miglioreranno il prezzo e gli spread. Il sistema di premi sarà vantaggioso per consentire il trading a zero commissioni mantenendo il miglior prezzo di esecuzione a livello globale. Woo Token inizialmente distribuito tramite l’offerta di scambio iniziale sulle migliori piattaforme di trading come Gate, MXC e altri. Il prezzo della moneta Woo durante IEO era di $ 0,03 e al momento della scrittura ha già guadagnato di oltre 15 volte in meno di un anno. Il volume del mercato Woo ha visto un’enorme crescita negli ultimi tempi che ha contribuito a proiettare nel quadro superiore della piattaforma crittografica.

Conclusione

Lo sviluppatore WooTrade è stato avviato nel 2019 da Kronos Research che ha anche fornito liquidità al momento del lancio. Al momento dello sviluppo, Kronos stava generando un volume di scambi mensili di oltre $ 45 miliardi. nel 2020 a seguito dello scambio iniziale WooTrade ha iniziato a fornire i propri servizi con diverse modalità di scambio. Wootrade è attualmente tra i primi 200 progetti crittografici per volume di capitalizzazione di mercato e ogni giorno genera un volume di oltre $ 150 milioni. al momento della scrittura wootrade completando più di 100k transazioni al giorno e il numero cresce, come più utenti che si uniscono alla piattaforma. La società madre di Wootrade fornisce anche la più grande liquidità del più grande scambio di criptovalute che includono Binance, OKEx e Huobi, in quanto hanno una grande esperienza lavorativa di scambio.