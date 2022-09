Previsione prezzi VIS (Vigorus) 2022, 2023, 2025, 2030, 2050

Vigorus più popolare con il suo VIS è nella valuta di gioco di Pegaxy Play per guadagnare l’ecosistema di gioco. Pegaxy attualmente uno dei giochi Metaverse più popolari basato sulla rete Polygon aka Matic. Gioco attualmente con più di 100k utente attivo e ogni giorno aggiungendo nuovo utente come studioso e proprietario.

Pegaxy fondamentalmente gioco di corse di cavalli, in cui Horse agisce come NFT e può correre nel mondo virtuale.

Nel gameplay il cavallo può unirsi alla competizione in cui i primi 3 giocatori ricompenseranno con VIS. A partire da ora ogni giocatore può giocare un massimo di 25 gare e un massimo di 15 giocatori può unirsi in una lobby. Attualmente il gioco in fase di sviluppo e basato sulle abilità è probabilmente lanciato nel Q3 2022.

VIS ha guadagnato un’enorme popolarità nella comunità dopo aver visto un enorme guadagno dalla sua quotazione, poiché ha toccato il prezzo di $ 0,25 USD al massimo, che è 25 volte dal prezzo di quotazione. VIS è stato lanciato in modo equo da Team, in quanto non è stata pianificata alcuna distribuzione IDO, pre-coniata e di squadra. Attualmente, l’utilità principale del VIS è l’allevamento di cavalli, poiché ogni cavallo può riprodursi 7 volte e con l’aumentare del numero di VIS richiesti per l’allevamento aumenta anche il numero di VIS richiesti per l’allevamento.

Introduzione Vigorus

Nome del progetto Pegaxy Simbolo Ticker Vis Sito ufficiale Pegaxy.io Fornitura totale Illimitato Anno di lancio 2021 Rete Poligono Sostituzione Kyberswap Portafoglio Metamaschera, WalletConnet

Analisi dei prezzi VIS

VIS è basato sulla rete Polygon e attualmente elencato solo sullo scambio decentralizzato, ad esempio kyberswap. VIS ha un’offerta illimitata e il suo slancio di prezzo dipende principalmente dal meccanismo di combustione che include l’allevamento, il cambio di nome e altre funzionalità di gioco.

Tuttavia, come da tabella di marcia, Stadium sarà in vendita e verrà lanciato il gioco basato sulle abilità effettive. Questo importante aggiornamento spingerà il prezzo vis sulla luna, quindi molte gilde attualmente si concentrano sull’allevamento e si spera che nella prossima Bull Run molte mani di diamanti trarranno profitto dal gioco. Al momento della stesura di questo articolo, il prezzo del VIS è sceso al di sotto di $ 0,01, poiché 2 principali gilde hanno venduto VIS invece di cavallo, poiché la vendita di cavalli era più vantaggiosa della vendita diretta di VIS. La comunità di gioco ha già superato i 200k e si prevede che raggiungerà presto i 500k.

Modello di gioco attuale basato su RNG, poiché ogni percentuale di vincita del cavallo è diversa l’una dall’altra. Il tasso di vincita scende tra il 15% e il 40%, secondo i dati e questa percentuale continua a cambiare. Il cavallo avrà statistiche diverse e una volta lanciato il gioco basato sulle abilità, ogni cavallo otterrà un vantaggio in base alla classe dello stadio.

Conclusione

Pegaxy considerando la fase crescente di metaverso e giocare per guadagnare spazio ha un grande potenziale. Pegaxy in termini di grafica, sviluppo, esperienza di squadra, aggiornamenti, roadmap e molti altri è eccezionalmente impressionante. Anche il gioco mobile è in fase di realizzazione e che potrebbe attirare più giocatori e con la carenza di cavalli contribuirà ad aumentare il prezzo della valuta di gioco. Lo stadio arriverà con un piano di massiccia combustione di VIS e Horse troppo, come proprietario bisogno di uccidere cavallo al fine di ottenere stadio. Lo stadio avrà più casi d’uso e questo attirerà più investitori nuovi e precoci.