Previsione prezzi Win NFT Horse 2022, 2025, 2030, 2050

Win NFT Horse come suggerisce il nome è il gioco multi-funzionale NFT metaverse costruito su Tron Network. Questo gioco implementerà il concetto GameFi che include il gioco per guadagnare modello per l’utente. Win NFT horse sarà la combinazione di NFT Gaming e finanza decentralizzata.

Gioco supportato da winklink, ApeNFT, Binance NFT, BitTorrent, OKEX e Huobi Global. L’utente può guadagnare ricompense da razze, allevamento e altre utilità di gioco. ogni individuo può entrare in gioco come giocatore e può acquistare, allevare e collezionare cavalli. I cavalli avranno diversi generi, attributi, razze, potenza che includono velocità e più specialità.

Win NFT Horse voleva creare un modello GameFi unico che massimizzasse le ricompense per i giocatori per il loro tempo, gli sforzi e le commissioni che stanno mettendo nel gioco.

Il giocatore può utilizzare i servizi di allevamento per avere più cavalli nel loro inventario, poiché il cucciolo di cavallo sarà completamente casuale e ci sarà anche un’enorme differenza di prezzi, abilità e attributi.

Cavalli divisi in diverse linee di sangue che includono arabo, barbo, cavallo Kabardin, anglo-arabo, olandese a sangue caldo, Appaloosa, Budyonny e purosangue. In questa linea di sangue budyonny e purosangue contati come linea di sangue estremamente rara con solo il 2% e l’1% di disponibilità del mercato.

Previsione prezzi Win NFT Horse

La previsione verrà aggiornata dopo che il token sarà ufficialmente quotato in borsa.

Win NFT Horse Panoramica

Nome del progetto Win NFT Horse Simbolo Ticker Tba Fornitura totale Tba Sito ufficiale Winnfthorse.io Basato su NFT Metaverse Maniglia dei social media www.twiiter.com/winnfthorse

https://t.me/WINNFTHORSE Anno di lancio 2021 Rete Tron Piattaforma di scambio Tba Portafoglio Tronlink ·

Win NFT Horse Analisi dei prezzi

A partire da ora, ci sono 3 token che sono TRX, WIN e NFT hanno utilità in questo gioco WIN NFT Horse. Ma potrebbe esserci un annuncio nel prossimo futuro di token privato dedicato a questo gioco. Nel frattempo, esaminiamo tutti e 3 i token disponibili e le loro utilità in breve.

Tutti gli hodler TRX avranno diritto a guadagnare ricompense se giocano e partecipano a sistemi di voto di governance e per lo più i premi saranno solo in termini di token $TRX. Ora, dopo il token NFT, quei giocatori che completeranno le loro attività quotidiane in tempo, avranno diritto a guadagnare $NFT token. E gli ultimi hodlers di token WIN saranno incentivati come $WIN token in cambio dei loro sforzi per riunire giocatori e sviluppatori per un grande futuro di WIN NFT Horse.

Questo $WIN e $NFT token verranno utilizzati durante il processo di allevamento di un nuovo puledro Horse. In futuro, molti esperti ritengono che ci sarà un token solista dedicato a questo gioco WIN NFT Horse con alcune utilità uniche come scommesse, premi vincenti ecc. Attualmente il mercato consente all’utente di utilizzare il token TRX per l’acquisto e la vendita di NFT. Tasse di allevamento successive. durante l’allevamento, l’utente deve pagare in NFT e vincere token per ogni allevamento ci saranno commissioni diverse.

Conclusione

Anche il fondatore di Tron Justin Sun è coinvolto in questo gioco, poiché ha pubblicato la maggior parte degli annunci sul suo account Twitter. La vendita di NFT sulla piattaforma Binance NFT e l’integrazione istantanea con il miglior progetto blockchain hanno davvero aiutato questo progetto a guadagnare comunità in meno tempo. lo sapevamo, Justin Sun e il suo progetto hanno un enorme seguito insieme a una grande utilità, quindi questo progetto aggiunge anche valore al suo portfolio. Il gioco e la blockchain sono attualmente di tendenza nel mondo delle criptovalute e al momento della scrittura di nuovi progetti lanciati ogni giorno con un gameplay e un concetto diversi. Il concetto di corse di cavalli è uno dei preferiti tra i giocatori e questo concetto è già stato lanciato da due sviluppatori blockchain. Tuttavia, Win NFT Horse ottiene visibilità dopo aver ospitato la vendita di scatole NFT sulla piattaforma Binance. con il lancio del trailer e il concetto di gioco abbiamo potuto vedere che questo progetto sarà in uno dei migliori progetti di gioco Crypto.