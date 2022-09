Previsione prezzo Apecoin 2022, 2023, 2025, 2030, 2050

La maggior parte di voi ha già sentito parlare dello spazio NFT, che attualmente è la cosa più popolare nel mercato delle criptovalute. Negli ultimi giorni vediamo un’enorme crescita del volume degli scambi NFT e in questo Bored Ape gioca un ruolo importante.

Al momento della scrittura Bored Ape è il più grande progetto NFT che è attualmente più popolare tra la comunità NFT. Recentemente molte grandi star come Eminem, Justin Bieber, Snopp Dogg e molti altri hanno acquistato Bored a prezzi più alti. Bored Ape è stato lanciato nell’aprile 2021 con 10.000 arti uniche e ogni scimmia ha un’identità e una rarità diverse.

Apecoin non è altro che un token di governance per Bored Ape Yacht Club in quanto il 15% della fornitura totale sarà distribuito tra i titolari di NFT, che includono Mutant Bored Ape e normale Bored Ape originale.

L’utente ha ricevuto oltre 10.000 Apecoin per aver semplicemente detenuto NFT con libertà di detenere o vendere secondo la loro scelta. Tuttavia, invece di Airdrop diretto Bored Team ha deciso di andare con l’opzione token di reclamo significa che se detieni NFT vai al portale ufficiale e richiedi il tuo airdrop.

Il primo investitore di Bored Ape ha coniato o inizialmente acquistato NFT per 0,04 ETH, che è inferiore a 100 $ di valore.

Al momento della scrittura, il prezzo floor ha già superato i 100 ETH e con l’aumento dell’interesse da parte di milionari e celebrità continua a salire man mano che più utilità annunciata in futuro. Il team ha anche fatto l’annuncio ufficiale della creazione di Metaverse e per quella vendita di terreni che si svolgerà anche nei prossimi mesi.

Previsione prezzo Apecoin

Mese & Anno Previsione dei prezzi APE settembre 2022 US$ 7,44 ottobre 2022 US$ 11,05 settembre 2022 US$ 12,33 dicembre 2022 US$ 13,05 gennaio 2023 US$ 14,05 febbraio 2023 US$ 10,44 aprile 2023 US$ 12,33 aprile 2023 US$ 13,55 maggio 2023 US$ 16,05 giugno 2023 US$ 16,39 settembre 2023 US$ 17,89 dicembre 2023 US$ 19,11 aprile 2024 US$ 18,50 luglio 2024 US$ 21,55 ottobre 2024 US$ 19,72 gennaio 2025 US$ 21,94 febbraio 2025 US$ 48,10 aprile 2025 US$ 49,44 aprile 2025 US$ 54,44 maggio 2025 US$ 55,27 giugno 2025 US$ 56,66 luglio 2025 US$ 63,32 luglio 2025 US$ 73,32 settembre 2025 US$ 66,88 ottobre 2025 US$ 65,54 ottobre 2025 US$ 76,65 Dicembre 2025 US$ 78,88 gennaio 2030 US$ 169,42 aprile 2030 US$ 179,97 maggio 2030 US$ 202,19 luglio 2030 US$ 186,08 settembre 2030 US$ 214,41 dicembre 2030 US$ 222,18

Apecoin Panoramica

Nome del progetto Bored Ape Yacht Club Simbolo Ticker Scimmia Sito ufficiale Boredapeyachtclub.com Fornitura totale 1 billlione Anno di lancio aprile 2021 Rete Ethereum Sostituzione Biannce, Coinbase, FTX Portafoglio Metamaschera

Analisi dei prezzi di Apecoin

Apecoin è stato lanciato anche sulla rete Ethereum seguendo la sua rete di base del progetto, poiché segue lo standard del token ERC20 e sarà disponibile per il trading su Uniswap considerando la rete decentralizzata. Tuttavia, a causa dell’enorme volume, Apecoin ottiene immediatamente la quotazione di Binance, Coinbase, Gate, Huobi e altri principali scambi centralizzati. Secondo CoinMarketCap, Apecoin raggiunge il massimo storico superando $ 20 e in seguito è sceso sotto $ 6 USD. Tuttavia, nelle ultime 12 ore Apecoin è in grado di salire del 150% dopo aver raggiunto $ 17 USD di prezzo. Il team annuncia già l’utilità del token e con una forte roadmap potremmo vedere un enorme aumento del prezzo di Apecoin.

Conclusione

Bored APE è uno dei progetti NFT che è stato lanciato nell’era dello sviluppo e ha meno hype sul concetto. Quindi, essendo pioniere nel progetto NFT, questo progetto ha già guadagnato un’enorme attenzione da parte degli investitori e così anche Bitcoin e altre balene crittografiche hanno investito nel progetto. Recentemente, Universal Music ha anche acquistato token e molti altri dovrebbero unirsi in futuro. Entro poche ore dal lancio il progetto entra già nella top 100 del progetto crittografico per volume e dovrebbe tenere la classifica sotto i 100. Tuttavia, il volume ha registrato un miliardo di dollari e si prevede che la maggior parte delle balene manterrà token fino a quando non saranno notizie sul metaverso. Le persone che detenevano più di 4 Bored Ape hanno già ricevuto airdrop del valore di milioni di dollari e i suoi NFT valgono ancora molto al di sopra di quel prezzo airdrop. Quindi, non lo considereranno in vendita, quindi con la recente serie di airdrop da opensea, looksrare e molti altri imminenti acquirenti di airdrop NFT hanno già guadagnato milioni considerano un volume enorme.

Tuttavia, prima di acquistare NFT è necessario fare ricerche adeguate, poiché negli ultimi giorni il volume NFT vede un enorme calo e potenzialmente potrebbe continuare fino alla fine di luglio o anche dopo giugno 2022. Tuttavia, possiamo aspettarci un altro nello spazio NFT, poiché anche più investitori e persone al di fuori della comunità crittografica si sono uniti a questo spazio.