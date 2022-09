Previsione prezzo Bone ShibaSwap (Bone) Token 2022, 2025, 2030, 2050

Bone terzo token che viene annunciato con la piattaforma di scambio decentralizzata ShibaSwap. ShibaSwap consente all’utente di fare trading non custodiale che consente all’utente di scambiare Shib, Guinzaglio e altre monete DeFi. Bone è anche un token standard ERC-20 basato sulla rete Ethereum.

Il token Bone può essere guadagnato puntando e coltivando il token SHIB su shibaswap, poiché il primo giorno stesso $ 1 miliardo di volume bloccato.

Shibaswap distribuisce Bone con tre meccanismi principali che includono DIG, FETCH e Bury. DIG si riferiva alla fornitura di liquidità, Fetch belons to Uniswap V2 token migration and bury means staking. Bone ha aperto il tradingil 6 luglio 2021 e si è aggiunto a Shiba Army.

La distribuzione dei bone token sarà fissata in percentuale, poiché il pool di cuccioli distribuirà i premi in modo proporzionale.

Nella percentuale di puntata dei premi Bone conosciuti segui Bone Per Block in base all’assegnazione di punti per ogni pool. nel white paper aggiornato, Shibaswap avrà un evento di liquidità per 14 giorni e 1000 bone per blocco saranno coniati per il ritorno dell’utente del pool di allocazione.

Bone Shibaswap Prezzo Previsione

Mese & Anno Previsione del prezzo dell’osso settembre 2022 US$ 1,98 ottobre 2022 US$ 2,94 settembre 2022 US$ 3,29 dicembre 2022 US$ 3,48 gennaio 2023 US$ 3,74 febbraio 2023 US$ 2,78 aprile 2023 US$ 3,29 aprile 2023 US$ 3,61 maggio 2023 US$ 4,28 giugno 2023 US$ 4,37 settembre 2023 US$ 4,76 dicembre 2023 US$ 5,09 aprile 2024 US$ 4,93 luglio 2024 US$ 5,74 ottobre 2024 US$ 5,25 gennaio 2025 US$ 5,85 febbraio 2025 US$ 12,81 aprile 2025 US$ 13,17 aprile 2025 US$ 14,50 maggio 2025 US$ 14,72 giugno 2025 US$ 15,09 luglio 2025 US$ 16,87 luglio 2025 US$ 19,53 settembre 2025 US$ 17,82 ottobre 2025 US$ 17,46 ottobre 2025 US$ 20,42 Dicembre 2025 US$ 21,01 gennaio 2030 US$ 45,13 aprile 2030 US$ 47,95 maggio 2030 US$ 53,86 luglio 2030 US$ 49,57 settembre 2030 US$ 57,12 dicembre 2030 US$ 59,19

Bone Shibaswap Panoramica

Nome del progetto Bone ShibaSwap Simbolo Ticker Bone Fornitura totale Na Sito ufficiale Shibaswap.com Basato su Token di scambio decentralizzato Anno di lancio 2021 Catena supportata Ethereum Piattaforma di scambio MXC, ShibaSwap, Uniswap Portafoglio Metamask, TrustWallet

Analisi dei prezzi dei token ossei

Bone Token elencato con prezzo medio $ 10 USD e secondo il rapporto Coingecko sale a $ 15 USD. Bone dopo l’elenco diventa l’elenco delle criptovalute più ricercate sulle tendenze di ricerca di Google.

Bone sarà il successore di Shibaswap, poiché questo memecoin continua a guadagnare un enorme volume di mercato negli ultimi mesi. tuttavia, le ricompense Bone saranno benefici del progetto principale e poiché il suo numero di titolari continuerà a crescere. sappiamo, il token Shiba utilizza HODL e guadagna strategia che si applica anche a Bone, quindi il token Bone ricompensato sarà probabilmente HODL dall’investitore. MXC è quotata Bone trading e secondo la nostra previsione potrebbe raggiungere presto $ 20 USD.

Conclusione

Shibaswap è finalmente lanciato come da roadmap e che mette il sorriso sul volto del titolare di token Shiba. Il volume totale di Shibaswap bloccato al momento della scrittura raggiunge $ 1,6 miliardi di valore. Bone Token non ha alcun valore fondamentale, in quanto viene ricompensato solo come moneta secondaria per gli utenti. quindi, fai le tue ricerche prima di investire in esso, poiché si riferiva a progetti ad alto rischio e ad alto rendimento.