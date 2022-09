Previsione prezzo Coin98 (C98) 2022, 2023, 2025, 2030, 2050

Coin98 è una soluzione completa per creare una piattaforma DeFi finanziaria decentralizzata multicatena. Coin98 sviluppato da un gruppo di sviluppatori asiatici con l’obiettivo di soddisfare la crescente domanda dell’industria Defi. Piattaforma creata gateway bridge per gli utenti TradFi per l’accesso a diversi servizi DeFi in un unico posto.

Tuttavia, Platform ha creato una suite completa di prodotti che includono Wallet, Exchange e cross-bridge.

Coin98 Wallet è il primo prodotto del progetto, che viene lanciato nel 2020 considerando essenziale qualsiasi rete blockchain. Il portafoglio di Coin98 è un portafoglio multi-catena che rimane sempre connesso con l’applicazione DeFi principale. Questo portafoglio supporta più di 22 reti blockchain che includono Ethereum, BSC, Polygon, Polkadot e altro. Coin98 Wallet disponibile su Google Chrome, Apple App Store e Google Play con circa 400k installazioni attive e 1 milione di indirizzi attivi.

Coin98 Exchange è di nuovo multi rete Decentralized Exchange (DEX) che supporta quasi tutte le principali reti blockchain simili al portafoglio. Coin98 Exchange non solo si concentra su ETH, BSC o altre blockchain più frequentemente utilizzate, ma supporterà anche Solana, Near, Kusama, Tron, Polkadot e altre reti in crescita.

Coin98 Previsione prezzo

Mese & Anno C98 Prezzo Previsione settembre 2022 US$ 0,59 ottobre 2022 US$ 0,87 settembre 2022 US$ 0,98 dicembre 2022 US$ 1,03 gennaio 2023 US$ 1,11 febbraio 2023 US$ 0,83 aprile 2023 US$ 0,98 aprile 2023 US$ 1,07 maggio 2023 US$ 1,27 giugno 2023 US$ 1,30 settembre 2023 US$ 1,42 dicembre 2023 US$ 1,51 aprile 2024 US$ 1,46 luglio 2024 US$ 1,71 ottobre 2024 US$ 1,56 gennaio 2025 US$ 1,74 febbraio 2025 US$ 3,81 aprile 2025 US$ 3,91 aprile 2025 US$ 4,31 maggio 2025 US$ 4,37 giugno 2025 US$ 4,48 luglio 2025 US$ 5,01 luglio 2025 US$ 5,80 settembre 2025 US$ 5,29 ottobre 2025 US$ 5,19 ottobre 2025 US$ 6,07 Dicembre 2025 US$ 6,24 gennaio 2030 US$ 13,41 aprile 2030 US$ 14,24 maggio 2030 US$ 16,00 luglio 2030 US$ 14,72 settembre 2030 US$ 16,97 dicembre 2030 US$ 17,58

Introduzione Coin98

Nome del progetto Coin98 · Simbolo Ticker C98 Token Fornitura totale 1,000,000,000 Sito ufficiale Coin98.com Basato su Portafoglio e scambio Anno di lancio 2018 Catena supportata BSC, Ethereum Piattaforma di scambio Binance · Portafoglio TrustWallet, MetaMask, Coin98

Panoramica dell’ICO C98

Piattaforma utilizzata Binance LaunchPad Generato da $3.750.000 USD Data dell’ICO 23luglio 2021 Prezzo ICO US$ 0,075 USD Partner HASHED, PARAFI Capital, LinkPad, Kyber Network, MultiCoin Capital.

Analisi del prezzo del token C98

A partire da oggi16 luglio 2021, Binance continuerà a misurare il saldo BNB e in base a ciò Binance determinerà che il massimo C98 può essere assegnato a ogni titolare BNB il23 luglio 2021. Il prezzo di lancio di 1 token Coin98 sarebbe di circa USD 0.075 $ e, secondo molti esperti, potrebbe raggiungere USD 0.02 $ in 5-7 giorni dopo l’inizio del trading.

Il token C98 è un token di utilità interoperabile (multi-chain) dell’ecosistema Coin98. Ha più casi d’uso su scambi, portafogli e persino ponti a catena incrociata. I possessori di token C98 possono puntare la loro moneta per guadagnare incentivi di puntata e altri sconti e vantaggi sulla piattaforma. Nel sistema di governance ogni titolare di token ha il diritto di votare gli sviluppi futuri e le decisioni principali.

Conclusione

Coin98 è il 20° progetto su Binance Launch Pad, come abbiamo visto i precedenti progetti lanciati su questa piattaforma hanno ottenuto un enorme successo in termini di raccolta di liquidità e raggiungimento del massimo possessore di token. Coin98 era in fase di sviluppo dal 2018 e credono veramente nella finanza decentralizzata (deFi) con cui hanno creato la soluzione deFi All-in-One ideale. Il portafoglio e lo scambio Coin98 potrebbero essere il punto di svolta in quanto è una delle piattaforme più scarse che supporta più di 20 reti blockchain. Abbiamo testato la funzionalità del portafoglio Coin98 e funziona senza intoppi e ha il potenziale per diventare un forte candidato contro MetaMask e TrustWallet. A causa delle fluttuazioni non uniformi delle tariffe del gas, l’utente tende a utilizzare lo scambio multi-rete. Se in qualche modo il progetto raggiunge il loro obiettivo con successo, allora lo scambio coin98 sarà uno dei più grandi scambi decentralizzati.