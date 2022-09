Previsione prezzo Cryptoblades (SKILL) 2022, 2023, 2025, 2030, 2050

CryptoBlades è un emergente gioco a tema basato su personaggi basato su NFT costruito ed eseguito sulla rete Binance Smart Chain. CryptoBlades sviluppato da Riveted games con l’obiettivo di recuperare il controllo di risorse digitali o oggetti da collezione per i giocatori reali.

Il progetto farà parte dell’adozione della blockchain e dell’introduzione di giochi NFT agli utenti attivi.

CryptoBlades crea l’opportunità di trarre profitto con il gioco per guadagnare sistema per tutti i tipi di utenti. Il progetto garantirà divertimento e guadagnerà esperienza insieme alla crescente comunità di gioco blockchain. nel gioco l’utente può possedere personaggi diversi, armi uniche, poiché ogni arma avrà un potere diverso e con il potere di riforge può essere migliorato.

Il personaggio e l’arma possono essere scambiati nei mercati aperti, poiché chiunque può acquistare, vendere o detenere questo NFT. Il personaggio ha più importanza in questo gioco, poiché un giocatore può possedere un massimo di 4 per ogni account. Gli NFT possono essere visualizzati sul tuo portafoglio decentralizzato come Metamask e portafoglio supportato.

All’inizio del gioco, il personaggio inizia con il primo livello dipendente dal conio insieme all’elemento casuale.

In ordine combattente giocatore bisogno di un guerriero e spada e una volta vinto combattimento otterrà ricompense dalla piattaforma. il personaggio può rivivere dopo 5 minuti con il limite massimo di barra di energia è di circa 200 e ogni combattimento richiede 40 punti.

CryptoBlades Prezzo Previsione

Mese & Anno SKILL Prezzo Previsione settembre 2022 US$ 1,51 ottobre 2022 US$ 2,24 settembre 2022 US$ 2,50 dicembre 2022 US$ 2,65 gennaio 2023 US$ 2,85 febbraio 2023 US$ 2,12 aprile 2023 US$ 2,50 aprile 2023 US$ 2,75 maggio 2023 US$ 3,25 giugno 2023 US$ 3,32 settembre 2023 US$ 3,63 dicembre 2023 US$ 3,87 aprile 2024 US$ 3,75 luglio 2024 US$ 4,37 ottobre 2024 US$ 4,00 gennaio 2025 US$ 4,45 febbraio 2025 US$ 9,75 aprile 2025 US$ 10,02 aprile 2025 US$ 11,03 maggio 2025 US$ 11,20 giugno 2025 US$ 11,48 luglio 2025 US$ 12,83 luglio 2025 US$ 14,86 settembre 2025 US$ 13,55 ottobre 2025 US$ 13,28 ottobre 2025 US$ 15,54 Dicembre 2025 US$ 15,99 gennaio 2030 US$ 34,34 aprile 2030 US$ 36,48 maggio 2030 US$ 40,98 luglio 2030 US$ 37,71 settembre 2030 US$ 43,46 dicembre 2030 US$ 45,03

Panoramica di CryptoBlades

Nome del progetto CryptoBlades Simbolo Ticker SKILLS Fornitura totale 1,000,000 Sito ufficiale Cryptoblades.io Basato su Gioco NFT Anno di lancio 2020 Catena supportata Bsc Piattaforma di scambio Pancakeswap, Gate, Lbank, Apeswap Portafoglio Metamask, Trustwallet Socio Chainlink, Steam, IGN, Unity, BTS labs, festival di giochi indipendenti.

Previsione del prezzo del token di abilità

Skill è sulla valuta nativa della piattaforma che avrà più utilità nel gioco Skill al momento della scrittura basata sullo standard token BEP-20 costruito sulla Binance Smart Chain. Il giocatore ha bisogno di gettoni SKILL per acquistare o vendere armi di personaggio, forgiare e riforgiare sul mercato. Valore del token di abilità deciso con oracle considerando il meccanismo di tokenomic. SKILL attualmente quotata sul principale scambio decentralizzato basato su BSC e il suo prezzo al momento della scrittura raggiunge il record di tutti i tempi raggiungendo $ 858 USD nella prima corsa al rialzo. Tuttavia, la secondacorsa al rialzo è prevista all’inizio dell’anno 2022 e in quella Skill ha previsto di superare il segno di $ 100 USD.

Conclusione

Abbiamo visto un’enorme corsa al rialzo di progetti basati su NFT che includono Flow, Axie Infinity e altro, poiché questo gioco blockchain sta guadagnando un’enorme attenzione da parte degli investitori. allo stesso modo, Cryptoblades esce con una delle nicchie più popolari, dove carattere, spade e potere saranno componenti chiave. Ogni battaglia sarà conteggiata come più periodo di conio ha grandi vantaggi insieme a diversi vantaggi e condizioni di gioco. CryptoBlades ogni proprio token Skill dalla prima corsa al rialzo del mercato NFT si comporta molto bene, in quanto ha già superato il segno 100x ROI e nei prossimi anni potenzialmente continuerà a crescere. Cryptoblade attualmente basati sulla rete BSC, in quanto per espandere il progetto è necessario supportare più reti. La scelta di BSC all’inizio sta sicuramente aiutando il progetto perché addebita le commissioni di transazione più basse per ogni operazione. CryptoBlades potrebbe evidenziare nell’elenco delle tendenze crittografiche e dopo essere sceso sotto $ 50 l’investitore cercherà di acquistare un calo.