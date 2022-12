Previsione prezzo Loopring 2023, 2025 e 2030

Previsione del prezzo Loopring: il valore del prezzo minimo previsto di LRC entro la fine del 2030 dovrebbe essere di $ 4,18 e può raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 4,74.

Discussioni della community di Reddit

In una recente discussione su Reddit, un utente ha avviato una discussione sul fatto che GameStop possa acquisire Loopring.

La discussione dice che “Teddy LLC può essere registrata come banca che aprirà ulteriormente la strada a Gamestop. Inoltre, GameStop è aperto a qualsiasi acquisizione (BBBY secondo le speculazioni), secondo la sua chiamata agli utili del Q3. Tuttavia, dopo il tweet di Byron che diceva “Sii la tua banca” e la registrazione di Teddy LLC come banca, potrebbe esserci una leggera possibilità che GameStop acquisisca Loopring (e non BBBY) o entrambi (Loopring e BBBY).

Un utente ha dichiarato che GameStop può costruire la propria banca sul protocollo Loopring senza acquisire l’intera organizzazione. Un altro utente ha detto che Loopring è lì per alimentare molti di questi scambi Defi e non solo GameStop e quindi GameStop non può acquisire il protocollo.

Un utente credeva che la visione globale di Loopring fosse molto più grande rispetto a GameStop. Un utente ha persino commentato che tutto può accadere nel mondo delle criptovalute ed è persino possibile che Elon Musk possa acquistare GameStop dopo questo.

Tuttavia, i sentimenti di Reddit mostrano che la maggior parte delle persone non vede GameStop acquisire il protocollo Loopring.

La competizione di trading NFT è ora qui

Recentemente, Loopring ha annunciato una competizione di trading NFT con un sorteggio fortunato che prenderà il via il 13 dicembre.

Si noti che gli utenti devono selezionare il numero di blocco iniziale per essere 16176000 il 13 dicembre (per partecipare al concorso). Puoi leggere il resto dei dettagli del processo qui.

Non c’è dubbio che il team mira a lanciare una competizione leale e trasparente dalla loro parte.

Ultimi aggiornamenti dei prezzi

Il prezzo di mercato di LRC, una settimana fa, era di $ 0,26, indicando che il prezzo è diminuito di oltre il 7,6% nell’arco di una settimana.

Inoltre, il suo prezzo è diminuito del 2,6% in un solo giorno per raggiungere un valore attuale di $ 0,24. inoltre, il volume degli scambi di 24 ore è aumentato di quasi lo 0,6% in 24 ore, indicando che non c’è molta attività di trading intorno a LRC.

Previsione dei prezzi di Loopring: casi d’uso

Loopring è un protocollo progettato per costruire scambi di criptovaluta decentralizzati. LRC è il token nativo di Loopring ed è una criptovaluta basata su Ethereum. Loopring mira a integrare la corrispondenza centralizzata degli ordini con il regolamento degli ordini decentralizzato su blockchain. In questo modo, può portare i migliori aspetti di entrambi gli scambi (centralizzato e decentralizzato).

Di seguito sono indicati i due principali casi d’uso del token LRC:

Il token LRC viene utilizzato per le operazioni chiave sul protocollo. In altre parole, le persone possono gestire uno scambio decentralizzato sulla piattaforma Loopring solo con l’aiuto di token LRC.

Un altro uso di LRC è nella governance dell’ecosistema Loopring, dove i titolari di LRC possono partecipare alle azioni benefiche della piattaforma.

Previsione Loopring Prezzo 2023, 2025 e 2030. Loopring raggiungerà quota 10?

LRC ha una fornitura totale di 1,371 miliardi di token, di cui 1,33 miliardi di token Loopring sono già in circolazione (che è quasi il 97% del totale). Analizziamo brevemente i movimenti dei prezzi di Loopring in passato per aiutare a prevedere il suo futuro:

L’attuale prezzo di mercato di LRC è di $ 0,22 (il 21 novembre 2022) ed è in calo di quasi il 7,58% in un giorno. Il suo prezzo più alto di tutti i tempi è $ 3,33 che ha raggiunto nel novembre 2021. Da allora, il prezzo è in calo (non in modo coerente però), come possiamo vedere nel grafico allegato sopra. I dati suggeriscono che LRC è attualmente in calo del 1.287% rispetto al suo valore massimo storico.

Sebbene la previsione del prezzo non possa essere accurata al 100%, un’analisi approfondita e le prestazioni passate della moneta possono effettivamente prevedere il suo futuro. Proviamo a prevedere il prezzo di LRC per il 2023, 2025 e 2030:

Previsione Loopring Prezzo 2023

Secondo la previsione dei prezzi, nel 2023 il prezzo LRC dovrebbe superare un livello medio di prezzo di $ 0,41 e il valore minimo previsto del prezzo di LRC entro la fine dell’anno in corso dovrebbe essere di $ 0,40. Può raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 0,53.

Previsione Loopring Prezzo 2025

Secondo la previsione dei prezzi, nel 2025 il prezzo LRC dovrebbe superare un livello medio di prezzo di $ 0,79. Il valore del prezzo minimo previsto di LRC entro la fine dell’anno in corso dovrebbe essere di $ 0,81. Può raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 1.0.

Previsione Loopring Prezzo 2030

Secondo la previsione dei prezzi, nel 2030 il prezzo LRC dovrebbe superare un livello medio di prezzo di $ 4,31. Il valore del prezzo minimo previsto di LRC entro la fine dell’anno in corso dovrebbe essere di $ 4,18 e può raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 4,74.

Loopring raggiungerà quota 10? La risposta è no, entro il 2030.

Previsione Loopring Prezzo: Come acquistare LOOPRING (LRC)?

L’ondata di LOOPRING (LRC) come criptovaluta è andata abbastanza bene. Con l’attuale stato di avanzamento della moneta, è molto probabile che il prezzo della moneta aumenterà molto in futuro. Quindi, varrà la pena fare un investimento in LOOPRING (LRC) in questo momento. Prima di entrare nella discussione su dove trovare LOOPRING (LRC), dobbiamo parlare di come acquistare LOOPRING (LRC).

Il 1San Il passo è trovare il giusto scambio crittografico.

Il 2Nd Il passaggio consiste nel creare un account in quel particolare scambio. Per farlo devi verificare la tua identità.

Al termine della verifica, il 3Rd Il passo è quello di finanziare il portafoglio. Dopo questo, sarai in grado di acquistare LOOPRING (LRC) facilmente.

Dove acquistare LOOPRING (LRC)?

La maggior parte degli scambi offre di elencare LOOPRING (LRC) per il trading.