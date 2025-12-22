Previsioni 2026: Come Ridurre le Bollette di Luce e Gas e Risparmiare

Le famiglie italiane potrebbero finalmente tirare un sospiro di sollievo nel prossimo anno, grazie a un atteso abbattimento dei costi energetici.

Secondo le stime fornite da Facile.it, si prevede un risparmio totale di circa 212 euro all’anno per una famiglia tipo, con una spesa complessiva che si attesterà intorno ai 2.236 euro. Questo rappresenta una diminuzione del 9% rispetto ai 2.450 euro previsti per il 2025.

Dettagli sui risparmi previsti

Per meglio comprendere i risparmi attesi, è utile analizzare i consumi tipici di una famiglia. Si considera un consumo medio di 2.700 kWh di elettricità e 1.400 metri cubi di gas. Le proiezioni indicano che la bolletta del gas subirà una riduzione significativa, passando dagli attuali 1.691 euro a 1.493 euro, con una flessione del 12%.

Il calo dei costi dell’energia

La bolletta della luce registrerà una diminuzione moderata, scendendo a 743 euro, con un calo del 2%. È fondamentale evidenziare che non tutti i consumatori beneficeranno automaticamente di queste riduzioni. Solo coloro che hanno un contratto di fornitura a prezzo indicizzato sperimenteranno un adeguamento immediato in base all’andamento degli indici di mercato.

Importanza degli indici di mercato

Facile.it ha condotto la propria analisi basandosi sull’andamento degli indici PSV e PUN nel 2025, unitamente alle previsioni dell’European Energy Exchange (EEX) per i dodici mesi successivi. In particolare, il PUN, che rappresenta il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, dovrebbe subire una riduzione del 4%, passando da un valore medio di 0,1158 euro per kWh a 0,1107 euro per kWh. Questa diminuzione costituisce un segnale positivo per i consumatori attenti al mercato dell’energia.

Il gas naturale e le sue prospettive

Particolarmente rilevante è il calo previsto per il PSV, che funge da riferimento per il prezzo del gas naturale all’ingrosso in Italia. Si stima una diminuzione del 25%, portando il valore medio da 0,4119 euro per metro cubo a 0,3087 euro per metro cubo. Questa riduzione avrà un impatto diretto sulle bollette, contribuendo in modo significativo al risparmio complessivo per le famiglie.

Strategie per risparmiare

Per le famiglie con contratti a prezzo bloccato, è consigliabile monitorare regolarmente il mercato e confrontare le offerte di altri fornitori. Questo approccio consente di cogliere eventuali opportunità di risparmio che potrebbero emergere nei prossimi mesi. L’adeguamento delle tariffe non è automatico, quindi è fondamentale mantenere una certa proattività nella gestione delle forniture energetiche.

L’anno 2026 si preannuncia come un periodo di cambiamenti significativi per le famiglie italiane riguardo alle spese energetiche. Un’attenta analisi delle tendenze e delle previsioni può permettere ai consumatori di ottimizzare le proprie risorse e gestire il budget in modo più efficace.