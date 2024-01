Cosmos ATOM, per raggiungere i $100, deve crescere di circa 9 volte. A $100, la capitalizzazione di mercato di Cosmos ATOM sarebbe di $37.7 miliardi. Se ATOM crescesse al ritmo del 25% ogni anno, ci vorrebbero 10 anni per raggiungere i $100. Analizziamo i dati.

Valutazione: Moderata

Qualità dell’Investimento: Moderata

Moderata Tempo e Crescita Richiesti per Raggiungere $10: Possibile

Possibile Capitalizzazione di Mercato a $100: Possibile

Possibile Concorrenza: Elevata

Nel complesso, sembra che Cosmos ATOM abbia una buona possibilità di raggiungere i $100.

Cosmos: Raggiungerà Mai $1,000?

In teoria, Cosmos può raggiungere $1,000. Grazie alla sua ampia gamma di casi d’uso e alle numerose app e blockchain nell’ecosistema, Cosmos ha il potenziale per il successo. Tuttavia, anche con una crescita relativamente conservativa del 25%, ci vorrebbero 20 anni per raggiungere $1,000. Una previsione poco affidabile.

Previsioni Cosmos $1,000: E $10,000?

Per raggiungere $10,000, Cosmos ATOM dovrebbe crescere di 934 volte, portando la capitalizzazione di mercato di ATOM a $3.5 trilioni. Se Cosmos crescesse al 25% ogni anno, ci vorrebbero 31 anni per raggiungere $10,000.

Guardando ai requisiti di crescita, alla stima della capitalizzazione di mercato e al tempo necessario per raggiungere $1,000 con una crescita del 25%, è evidente che Cosmos non raggiungerà $10,000. Forse una riduzione del 90% renderà questo obiettivo molto più fattibile.

Previsioni di Prezzo Cosmos ATOM Oggi, Domani e Questa Settimana

UTC: Dec 29th, 2023 03:09 PM

Panoramica Generale: Parzialmente Ribassista Saggezza del Mercato: Parzialmente Rialzista Dati di Mercato: Parzialmente Rialzista Raccomandazione Tecnica: Neutrale Saggezza della Folla: Ribassista Buzz sui Social Media: Basso Sentimento sui Social Media: Basso

Parzialmente Ribassista

Previsioni di Prezzo Cosmos ATOM per il 2023-2025-2030

Anno Previsione Prezzo (USD) 2023 $11.4 2024 $24.5 2025 $34.5 2026 $40.5 2027 $50.9 2028 $60.6 2029 $83.3 2030 $117

Cosmos: Un Investimento Attraente?

La rete Cosmos è una rete di blockchain indipendenti che utilizza l’algoritmo di consenso Tendermint. L’Interchain Foundation sviluppa e gestisce la Cosmos Network, basata su un meccanismo di consenso proof-of-stake.

Caratteristiche Principali:

Innovazioni chiave in interoperabilità, scalabilità, sicurezza e governance decentralizzata.

La comunicazione inter-blockchain (IBC) permette alle catene nell’ecosistema di comunicare tra loro in modo nativo e sicuro, aprendo la strada a interazioni e comunicazioni cross-chain.

La Cosmos SDK consente agli sviluppatori di creare blockchain capaci di elaborare transazioni in modo rapido ed efficiente, migliorando la scalabilità.

L’ecosistema Cosmos conta 29 blockchain e token con una capitalizzazione di mercato totale di $12 miliardi, con alcune blockchain di spicco come OKB e THORChain.

Cosmos ha oltre 255 app in esecuzione sulla sua rete e offre un ecosistema completamente personalizzabile per facilitare la creazione di nuove applicazioni blockchain.

Il token ATOM è fondamentale per il protocollo Cosmos, con detentori di ATOM che giocano un ruolo chiave nell’approvazione di cambiamenti, upgrade o attivazione di nuove funzionalità.

Aggiornamento Recente:

Composable Finance ha lanciato una connessione senza fiducia chiamata Centauri per collegare gli ecosistemi Polkadot e Cosmos, consentendo trasferimenti IBC con Picasso Network.

Nel settore DeFi, Cosmos si posiziona al sesto posto con un TVL di $1.1 miliardi, con Osmosis, un popolare exchange decentralizzato, come elemento chiave dell’ecosistema.

Considerando le performance passate, riteniamo che Cosmos ATOM sia un investimento moderato.

Previsioni di Prezzo Cosmos 2022: Come Acquistare ATOM?

Segui questi semplici passaggi per acquistare ATOM:

Scegli uno scambio di criptovalute che supporti ATOM. Crea un account con lo scambio. Verifica la tua identità. Finanzia il portafoglio. Effettua l’acquisto.

Dove Puoi Acquistare ATOM?

Binance

Kraken

Bybit

FTX

BingX

CEX.IO

Investire in Cosmos ATOM offre opportunità interessanti, ma è importante valutare attentamente le prospettive e considerare il proprio profilo di rischio prima di prendere decisioni finanziarie.

Cosmos: Guida Informativa e FAQ

Benvenuti nella nostra guida completa su Cosmos, una rete creata con l’obiettivo di collegare diverse blockchain. Esploreremo chiaramente le caratteristiche di Cosmos, sottolineando la sua organizzazione e pertinenza.

Cos’è Cosmos?

Cosmos è un ecosistema decentralizzato di blockchain progettato per collegare e scalare diverse blockchain. Spesso definito come l’‘Internet delle Blockchain’, Cosmos mira a rendere possibile l’interoperabilità tra blockchain separate, come Bitcoin ed Ethereum. Risolve problemi di scalabilità, usabilità e sovranità comuni a molte blockchain, offrendo un modo per creare blockchain che comunicano in modo decentralizzato. Il token nativo di Cosmos è chiamato Atom.

Come funziona Cosmos?

Cosmos opera su due livelli chiave:

Tendermint BFT (Byzantine Fault Tolerant): Risolve il problema della creazione di una blockchain partendo da zero, combinando i livelli di rete e consenso in un motore. Questo consente agli sviluppatori di concentrarsi sulla creazione di applicazioni senza dover dedicare tempo alla creazione di protocolli di rete. Application Layer: Gli sviluppatori utilizzano il Cosmos Software Developer Kit (SDK) per creare le proprie applicazioni blockchain. Il SDK traduce linguaggi di programmazione popolari in un linguaggio comprensibile dal protocollo Cosmos.

Cosmos consente trasferimenti tra due blockchain con il protocollo Inter-Blockchain Communications (IBC), implementato attraverso le loro Zone e Hub, dove le Zone sono blockchain generali e gli Hub collegano le Zone.

Come si utilizza Cosmos?

Per utilizzare Cosmos, visita il loro sito web, dove troverai guide e risorse per creare blockchain e applicazioni decentralizzate. Le possibilità d’uso sono molteplici, dalla creazione di un’economia decentralizzata al lancio di giochi con ricompense digitali scambiabili sulla piattaforma.

In cosa si differenzia Cosmos?

Cosmos risolve problemi chiave affrontati da molteplici progetti blockchain, come scalabilità, sovranità e interoperabilità. La sua capacità di elaborare migliaia di transazioni al secondo supera notevolmente le attuali capacità di Ethereum.

Rispetto alla sovranità, Cosmos consente agli sviluppatori di creare blockchain con la propria struttura di governo, accelerando il processo di implementazione di nuove funzionalità.

Per quanto riguarda l’interoperabilità, il Cosmos Hub facilita le transazioni tra tutte le blockchain della rete mediante il protocollo IBC.

Perché i token ATOM sono preziosi?

Il valore degli ATOM risiede nella loro funzione come token di staking unici del Cosmos Hub, utilizzati anche per governance e commissioni di transazione.

Un potenziale valore futuro potrebbe derivare dal diventare un token di governance di Cosmos, consentendo una gestione decentralizzata della piattaforma.

È un buon investimento ATOM?

ATOM sembra avere un futuro promettente, anche se alcuni problemi sono emersi l’anno scorso con la separazione del team fondatore. Tuttavia, il mercato delle criptovalute è sempre incerto; quindi, se decidi di investire in ATOM, fallo solo con una somma che sei disposto a perdere.

Come ottenere token ATOM?

Puoi acquistare ATOM su molte grandi borse di criptovalute, scambiandoli principalmente con altre criptovalute, ma alcune borse offrono la possibilità di scambiarli direttamente per valute fiat.

Quale è il prezzo attuale dei token ATOM?

Al 29 dicembre 2023, il prezzo di un token ATOM è di € 9,91.

Quanti token ATOM sono rimasti?

Attualmente, non è disponibile una quantità precisa di token ATOM in circolazione, indicando che alcuni token devono ancora entrare in circolazione.

Cosmos è sicuro?

Cosmos è considerato sicuro dalla comunità crittografica, con vari audit di sicurezza effettuati. Tuttavia, nessuna piattaforma crittografica è completamente sicura; quindi, se desideri unirti a Cosmos, consigliamo di approfondire la tua ricerca sulla sicurezza della piattaforma.

I token ATOM sono legali?

La legalità dei token ATOM varia tra regioni e paesi. Per verificare quali paesi hanno legalizzato le criptovalute, fai clic qui.

Dove è possibile conservare i token ATOM?

Puoi conservare i token ATOM su vari portafogli software o hardware, a seconda delle tue esigenze. Scegli un portafoglio software come Atomic Wallet per un utilizzo quotidiano o un hardware wallet come Ledger se prevedi di conservare i token a lungo termine.

Come si prelevano i token ATOM?

Alcune borse offrono l’opzione di scambiare direttamente i token ATOM con valute fiat, ma è più comune scambiarli con altre criptovalute. In questo caso, puoi scambiare i tuoi token ATOM con Bitcoin o Ethereum e successivamente scambiarli con valute fiat.

Le commissioni di transazione di Cosmos sono elevate?

Su Cosmos, agli utenti vengono addebitate commissioni di gas per le transazioni, che variano in valore. Tuttavia, di solito queste commissioni sono basse, e il loro importo minimo è stabilito dai validatori nella rete.