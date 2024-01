Il testnet chiuso di FantomSonic è tornato con risultati straordinari, raggiungendo circa 4,000 transazioni al secondo (TPS) con una finalità di circa 1.3 secondi. Durante il test, sono state elaborate varie transazioni, inclusi trasferimenti di token, creazioni di token, e scambi, simulando traffico realistico per mostrare le performance di Sonic in condizioni d’uso effettive. L’attenzione si è concentrata esclusivamente sulle transazioni di scambio, superando il precedente limite di 2,000 TPS. Nel corso dei prossimi mesi, il testnet subirà ulteriori modifiche per stabilire nuovi standard di prestazione.

Statistiche sulle Prestazioni di Fantom

Fantom DeFi TVL (Total Value Locked): $58M [In calo] Cambiamento negli ultimi 7 giorni: -8.7% Cambiamento negli ultimi 30 giorni: +26.2%

$58M [In calo] Dati sulle NFT di Fantom Vendite (Ultimi 30 giorni): $4.2K Cambiamento negli ultimi 7 giorni: -24.4% Cambiamento nell’ultimo mese: -45.6%



Fantom – Acquistare o Vendere? Decisioni della Community

Le valutazioni nette di acquisto (Net Buy Ratings) per Fantom mostrano un trend positivo secondo le seguenti date:

7 Luglio: +75%

23 Luglio: +70%

31 Luglio: +73.3%

13 Novembre: +79.4%

17 Novembre: +82.2%

28 Novembre: +84.5%

Previsioni di Prezzo Fantom: Oggi, Domani e Questa Settimana

Data e Ora Previsione Prezzo (USD) Dec 29th, 2023 06:21 PM Tra $0.466 e $0.501 Dec 29th, 2023 03:09 PM Panoramica generale: Parzialmente Bearish Saggezza del mercato: Bearish Saggezza della folla: Parzialmente Bullish

Previsioni di Prezzo Fantom: 2023, 2025 e 2030

Fantom Previsione Prezzo 2023: $0.668

$0.668 Fantom Previsione Prezzo 2025: $0.909

$0.909 Fantom Previsione Prezzo 2030: $3.8

Possibilità di Fantom Raggiungere $1,000? Analisi Dettagliata

Per raggiungere $1,000, FTM dovrebbe aumentare di un fattore di 3,225, portando la capitalizzazione di mercato di Fantom a $2.8 Trilioni. Considerando la crescita del 25% annuo, ci vorrebbero circa 15 anni per raggiungere $1,000. Tuttavia, questa proiezione è improbabile considerando la crescita richiesta, la capitalizzazione di mercato necessaria e il tempo coinvolto.

Fantom vs. Cardano e Ethereum: Confronti di Performance

Fantom vs. Cardano:

Nell’ultimo anno, FTM ha superato ADA con un aumento del 54% rispetto al 23%.

In termini di variazione del prezzo negli ultimi sei mesi, FTM è diminuito del 6%, mentre ADA è aumentato dell’1%.

Nell’ultimo mese, il prezzo di FTM è cresciuto del 24%, superando l’aumento del 27% di ADA.

Fantom vs. Ethereum:

Nel corso dell’ultimo anno, il prezzo di FTM è diminuito del 5%, mentre ETH è aumentato del 25%.

Negli ultimi sei mesi, FTM ha registrato una diminuzione del 64%, mentre ETH è diminuito del 26%.

Nel mese scorso, FTM è sceso del 4%, superando l’abbassamento del 3.5% di ETH.

Fantom: Investimento e Ruolo nell’Ecosistema

Fantom è una piattaforma decentralizzata per DApps e asset digitali, con FTM come token principale. Il suo ecosistema, basato su DAG (Directed Acyclic Graph), affronta le limitazioni delle piattaforme blockchain esistenti, garantendo transazioni più veloci.

Principali utilizzi dei token FTM:

Pagamento di incentivi ai validatori delle transazioni sulla rete.

Partecipazione alla governance della rete Fantom.

Utilizzo in un’economia di viaggi più economica attraverso Travala.com.

Staking di FTM per guadagnare ricompense sulla piattaforma.

Governance della piattaforma attraverso il voto dei detentori di token.

Pagamento delle commissioni di rete sulla piattaforma Fantom.

Partnerships e Prospettive di Investimento

Fantom Network ha partnership strategiche con Crypto.com, Travala.com, Ethereum Classic Labs e molti altri, indicando un ampio supporto e beneficio per gli utenti.

In sintesi, Fantom sembra essere un caso di investimento moderato con un ecosistema in crescita e utilizzi pratici nel settore delle finanze decentralizzate. I confronti con Cardano e Ethereum mostrano che, nonostante alcune fluttuazioni, Fantom ha dimostrato di poter competere in termini di performance e adozione. Per investire in FTM, è possibile utilizzare piattaforme come Binance, Coinbase, e FTX.