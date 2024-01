Neo-CLI v3.6.2, rilasciato il 17 novembre 2023, è stato implementato sul TestNet T5 il 21 novembre e sarà attivo sul MainNet il 4 dicembre 2023. Questo aggiornamento introduce nuove funzionalità come il syscall “CurrentSigners” per identificare i firmatari delle transazioni, la funzione “StrLen” nel contratto StdLib per misurare la lunghezza delle stringhe degli smart contract, una tassa attributiva per transazioni con attributo “conflict” e un comando di annullamento per transazioni pre-chain, disponibile sia in neo-cli che nell’RPC.

Inoltre, POS25 ha annunciato una partnership con Neo Blockchain per potenziare le soluzioni di pagamento Web3. Questa collaborazione mira a integrare l’elaborazione sicura dei pagamenti di POS25 con la tecnologia blockchain di Neo, con l’obiettivo di migliorare le transazioni crittografiche e semplificare i servizi di pagamento.

Integrazione di Neo Blockchain in KaratDAO e DeFi Metrics

KaratDAO (@KaratDAO) ha annunciato l’integrazione di Neo Blockchain (@Neo_Blockchain) in Karat.club, puntando a sfruttare le capacità di Neo per potenziare l’interazione sui social media all’interno dell’ecosistema zkSync.

Metriche DeFi:

Totale valore bloccato (TVL): $32.48 M

Ultimi 7 giorni: -1.7%

Ultimi 30 giorni: +3.5%

Previsioni di Prezzo per Neo 2023-2030

Anno Prezzo Previsto (USD) 2023 $13.8 2024 $21.9 2025 $32.3 2026 $45.1 2027 $55.5 2028 $73.7 2029 $115 2030 $159

Raggiungerà mai $1000? Prospettive di Investimento

Per raggiungere $1000, Neo dovrebbe crescere di 100 volte, portando la sua capitalizzazione di mercato a $70 miliardi. Se Neo crescesse al ritmo del 25% ogni anno, ci vorrebbero 20 anni per raggiungere $1000. Considerando tutte le informazioni sopra, Neo ha una bassa probabilità di raggiungere $1000. Tuttavia, un programma di bruciatura che elimina il 50% dei token potrebbe migliorare notevolmente le possibilità di Neo di raggiungere $10.000.

Analisi di Neo come Investimento e Motivazioni del Valore

Neo è una piattaforma basata su blockchain focalizzata sugli Smart Contract. Consente la registrazione, il commercio e la circolazione di vari tipi di asset digitali decentralizzati, trasparenti e privi di intermediari. Gli asset sono protetti legalmente e possono essere convalidati attraverso l’identità digitale, che si riferisce alle informazioni di identità di individui, organizzazioni e altre entità che esistono in forma elettronica.

Use Cases di NeoContract:

Fondi intelligenti

Contratti legali assistiti dall’IA

Reti sociali

Liquidità automatica dei token

DEX

Protocolli di comunicazione sicura

Mercati di scambio dati

Mercati di trading di proprietà intellettuale

Mercati di previsione

Mercati pubblicitari

Mercati di potenza di hash

Mercati GAS

Valore di NEO:

NEO rappresenta il diritto di gestire la rete.

GAS è il token carburante per il controllo delle risorse di rete.

Meccanismi di governance on-chain e off-chain.

Prospettive di Prezzo e Dove Acquistare Neo

Previsioni di Prezzo Neo:

Nelle prossime 24 ore: tra $13.2 e $14.1

Questa settimana: tra $12.8 e $14.9

Panoramica generale: Neutrale

Saggezza del mercato: Parzialmente Bullish

Saggezza della folla: Neutrale

Dove Acquistare Neo:

CEX.IO: Exchange rinomato con diverse criptovalute. KuCoin: Ampia varietà di criptovalute, strumenti di trading avanzati.

In conclusione, Neo presenta una solida base tecnologica e un ecosistema in crescita, rendendolo una scelta moderata per gli investimenti. La sua funzionalità di Smart Contract e le partnership strategiche contribuiscono al suo valore. Tuttavia, il raggiungimento di $1000 è considerato improbabile senza cambiamenti significativi.

FAQ su NEO

Benvenuti nella sezione FAQ dedicata a NEO, la blockchain progettata per abilitare una ‘Smart Economy’. Qui troverete informazioni dettagliate sul funzionamento di NEO e su come utilizzarlo in modo efficace.

Cos’è NEO?

NEO è una blockchain che mira a consentire una ‘Smart Economy’. Utilizza smart contract per fornire agli sviluppatori una piattaforma per lo sviluppo di applicazioni decentralizzate e offre agli utenti l’opzione di digitalizzare i propri asset e scambiarli sulla piattaforma. Poiché NEO supporta gli smart contract, è spesso considerato un’alternativa a Ethereum.

La piattaforma NEO funziona con l’aiuto di due token. Il primo è NEO, utilizzato per la governance e per creare token GAS quando viene detenuto in un portafoglio. L’altro è GAS, utilizzato come carburante per le transazioni sulla blockchain di NEO.

Il progetto ha preso il via in Cina nel 2014 con il nome di AntShares. Il loro obiettivo era creare una blockchain superiore a Ethereum. Hanno tenuto la loro ICO nel 2016, dove hanno raccolto oltre 4 milioni di dollari e coniato 100 milioni di token NEO. Nel 2017, hanno deciso di rebrandizzarsi come NEO con una roadmap più chiara.

Come funziona NEO?

La piattaforma NEO vanta diverse funzionalità, che compongono il loro sistema di smart economy quando combinate.

Il livello degli asset digitali è il più notevole. Consente agli utenti di digitalizzare i propri asset in modo che possano scambiarli sulla piattaforma. Questi asset sono supportati da certificati digitali, che sono essenzialmente smart contract. Gli smart contract sono anche essenziali per il loro sistema di transazioni perché non richiedono un terzo coinvolto, poiché tutte le transazioni sono peer-to-peer.

Gli smart contract sono composti da tre parti. Il primo è il NeoVM, una macchina virtuale che esegue istruzioni in ordine, operazioni logiche, controllo del processo, ecc. Il secondo è l’InteropService che carica tutti i servizi della piattaforma, come il registro, gli asset, le identità ecc. Il terzo è il compilatore DevPack che traduce il codice da Java, .Net e altri linguaggi di programmazione in un linguaggio comprensibile per NEO.

L’algoritmo utilizzato dalla loro piattaforma per il meccanismo di consenso si chiama delegated Byzantine Fault Tolerance (dBFT). Questo meccanismo consente ai detentori di token NEO di partecipare al consenso votando sui nodi di consenso. Attraverso il meccanismo dBFT, questi nodi genereranno nuovi blocchi una volta raggiunto il consenso.

Come si usa NEO?

Per utilizzare NEO, è necessario prima un portafoglio NEO. Una volta configurato il portafoglio, sarà possibile utilizzare tutte le funzionalità offerte dalla piattaforma, come lo scambio di criptovalute, la digitalizzazione degli asset, ecc.

Se si desidera sviluppare un’applicazione che funzionerà sulla rete NEO, il loro sito web offre documentazione e risorse per iniziare con lo sviluppo.

In cosa differisce NEO?

Gli sviluppatori su NEO possono creare applicazioni decentralizzate sulla loro rete utilizzando molti linguaggi di programmazione. Ciò avviene attraverso un compilatore che hanno nel loro sistema. È estremamente utile perché la maggior parte delle altre piattaforme simili utilizza solo il proprio codice nativo, il che significa che gli sviluppatori devono imparare il loro linguaggio di programmazione per sviluppare app sulla loro piattaforma.

NEO è anche unico per i suoi tempi di transazione veloci.

Perché sono preziosi i token NEO e GAS?

Neo ha un sistema di doppio token. Entrambi questi token servono a uno scopo diverso sulla piattaforma NEO e entrambi sono preziosi a loro modo.

Il primo token, NEO, è un token disponibile solo per l’acquisto su exchange. Tenendolo in un portafoglio, gli utenti guadagnano token GAS come ricompensa. I detentori del token possono partecipare alla gestione della rete, votare sui nodi di consenso ecc.

Il token NEO non può essere diviso come gli altri token, poiché dovrebbe rappresentare azioni della piattaforma. Fondamentalmente, se possiedi un token NEO, possiedi una quota della piattaforma.

Il token GAS viene utilizzato come carburante sulla rete, il che significa che viene utilizzato per pagare le commissioni di transazione. GAS può essere scambiato su altri exchange criptovalutari, compreso NEO.

È un buon investimento NEO?

NEO ha visto una certa crescita negli ultimi anni e il token potrebbe potenzialmente essere un buon investimento se hai intenzione di usarlo sulla blockchain NEO. Tuttavia, il mercato delle criptovalute è molto volatile e nulla è mai certo. Se hai intenzione di investire in NEO o in qualsiasi altra criptovaluta, assicurati di investire solo una somma di denaro che sei disposto a perdere.

Come si ottengono i token NEO?

I token NEO possono essere trovati per il commercio su maggior parte degli exchange di criptovalute. Puoi principalmente scambiarli per altre criptovalute, ma ci sono exchange che offrono di scambiarli per fiat.

Quale è il prezzo attuale dei token NEO?

Al 29 dicembre 2023, il prezzo di un token NEO è di € 12,43.

Quanti token NEO sono rimasti?

Attualmente ci sono 100,00 milioni di token NEO sul mercato, con 29,46 milioni di token disponibili.

NEO è sicuro?

La comunità ritiene che NEO sia sicuro da utilizzare. Finora non hanno avuto grossi problemi con attacchi alla rete. Ciò è principalmente perché effettuano controlli su chiunque voglia operare nodi di consenso sulla rete. Naturalmente, nessuna criptovaluta è mai completamente sicura, quindi ti consigliamo di fare le tue ricerche sulla loro piattaforma se intendi utilizzarla.

I token NEO sono legali?

Molti paesi stanno permettendo l’uso delle criptovalute nei loro sistemi, ma lo stato legale varia ancora. Clicca qui per vedere in quali paesi le criptovalute sono legali.

Dove è possibile conservare i NEO tokens?

Hai alcune opzioni da scegliere per conservare i tuoi token NEO, ma assicurati che sia un portafoglio in cui puoi guadagnare token GAS come ricompensa. Il portafoglio NEON sarebbe una delle scelte migliori per questo. Se prevedi di tenere a lungo termine, puoi utilizzare un portafoglio di criptovalute hardware come un Ledger Nano S.

Come si incassano i token NEO?

Non molti exchange offrono l’opzione di scambiare i tuoi token NEO con valute fiat. Il modo migliore per incassare i token NEO sarebbe quello di scambiarli con Bitcoin o Ethereum, quindi scambiare questi ultimi con valute fiat.

Le commissioni di transazione di NEO sono alte?

Le commissioni di transazione sulla rete NEO sono basse e vengono pagate in token GAS. Puoi ottenere token GAS tenendo i token NEO nel tuo portafoglio. Ciò significa che dovrai acquistare token NEO su un exchange.