Previsioni Prezzo di EOS per il 2023-2030

La rete EOS e la rete blockchain Ethereum sono in qualche modo simili, con entrambe le reti blockchain che hanno il proprio token nativo. Inoltre, sia la rete EOS che la blockchain Ethereum forniscono agli sviluppatori la piattaforma per creare e ospitare le proprie APP decentralizzate o dAPP. Tuttavia, ci sono alcune differenze tra le due reti blockchain. Ecco alcune differenze tra la rete EOS e la rete blockchain Ethereum:

EOS utilizza C++, mentre Ethereum utilizza Solidity.

La rete EOS fornisce alcuni servizi che non sono offerti da Ethereum. Come già menzionato, la rete EOS cerca di posizionarsi come un sistema operativo decentralizzato, fornisce funzionalità come lo storage cloud, l’autenticazione dell’utente e l’hosting del server.

La rete EOS è in grado di elaborare transazioni a una velocità incredibile. Secondo i dati, EOS può processare migliaia di transazioni al secondo, mentre ETH può processarne solo alcune.

La blockchain Ethereum è molto famigerata per le sue commissioni di gas o commissioni di transazione. La rete EOS risolve questo problema. Non c’è alcuna commissione di transazione sulla rete EOS.

La rete EOS è più stabile, in quanto offre funzionalità aggiuntive ed è più orientata allo sviluppo di applicazioni su scala industriale.

In generale, sebbene EOS sia diverso da Ethereum, non sembra essere sostanzialmente differenziato da Ethereum. Con un TVL DeFi di soli $72 milioni, è un piccolo attore sul mercato.

Il token EOS è il token nativo della rete EOS. Alcuni dei principali casi d’uso per il token EOS includono:

Risorse di Rete: I detentori di token EOS possono utilizzare i loro token per accedere alle risorse computazionali della rete, come CPU e larghezza di banda, per alimentare le loro dApp.

I token EOS possono essere utilizzati come mezzo di scambio per le transazioni sulla rete EOS. Sviluppo: I token EOS vengono spesso utilizzati per finanziare lo sviluppo di nuove dApp sulla piattaforma EOS, con gli sviluppatori che ricevono token EOS in cambio del loro lavoro.

Andamento Recente di EOS

Ultimi 7 Giorni: -0.4%

-0.4% Ultimo Mese: -8.6%

-8.6% Ultimi 12 Mesi: -48.7%

-48.7% Dal Lancio (2017): -48.5%

Previsione Prezzo di EOS Oggi, Domani e Questa Settimana

UTC: 29 Dicembre 2023, 18:20

Previsione Prezzo EOS nelle prossime 24 ore: $0.828 – $0.874

$0.828 – $0.874 Previsione Prezzo EOS per questa settimana: $0.814 – $0.919

UTC: 29 Dicembre 2023, 15:08

Panoramica Generale: Parzialmente Rialzista Saggezza del Mercato: Rialzista Dati di Mercato: Parzialmente Rialzista Raccomandazione Tecnica: Acquista Saggezza della Folla: Neutrale Buzz sui Social Media: Costante Sentimento sui Social Media: Costante

Parzialmente Rialzista

Previsioni Prezzo di EOS per il 2023-2030

Anno Previsione Prezzo (USD) 2023 $0.868 2024 $1.98 2025 $3.17 2026 $4.45 2027 $5.65 2028 $8.00 2029 $11.8 2030 $16.8

EOS Raggiungerà mai i $10000?

Per raggiungere $10000, EOS dovrà aumentare di 20000 volte, portando la capitalizzazione di mercato a $11.7 trilioni. Se EOS dovesse crescere al 25% ogni anno, ci vorrebbero 47 anni per raggiungere $10000.

Valutando tutti i dati sopra, è impossibile per EOS raggiungere $10000. EOS può raggiungere $1000 solo se più del 95% dei Token vengono Bruciati.

Previsione Prezzo EOS nel 2023: È un Buon Investimento?

La rete EOS è una blockchain Layer 1 di terza generazione progettata come un sistema operativo decentralizzato. A differenza della blockchain di Ethereum, EOS elabora le transazioni rapidamente e non addebita commissioni. Tuttavia, gli sviluppatori hanno bisogno di un token EOS per sviluppare applicazioni sulla rete EOS. Il token concede l’accesso alla piattaforma.

EOS si posiziona come una piattaforma intelligente di contratti rapidi e scalabile. Al momento, l’ecosistema EOS vanta 5.986.714 portafogli, con 287.430.293 EOS bloccati. L’uso della RAM della rete è di 61,6 GB su 367,3 GB, e l’uso della CPU è al 5,000%. Per chi è interessato ad EOS o sta pensando di investire, diversi portafogli affidabili, tra cui Ledger e MetaMask, offrono un deposito sicuro. Al di là delle sue specifiche tecniche. Progettato per efficienza, scalabilità e facilità d’uso, EOS sta aprendo vie in vari settori, dalla finanza ai giochi, consolidando la sua posizione nello spazio blockchain.

Il protocollo Antelope IBC è un’innovativa collaborazione tra UX Network e la Coalizione Antelope, che include blockchain come EOS, Telos e WAX. Questo protocollo crea una rete di ponti affidabili tra le blockchain, sfruttando prove crittografiche da ciascuna blockchain partecipante per un consenso genuino. All’interno della rete EOS, Antelope IBC facilita la verifica di azioni specifiche da una blockchain (catena di origine) a un’altra (catena di destinazione). L’integrazione con Instant Finality nell’aggiornamento imminente di EOS, denominato Leap 5, mira a migliorare le transazioni IBC, rendendole più veloci, efficienti e convenienti dal punto di vista dei costi.

La Fondazione EOS Network sta per lanciare Antelope Leap 5.0, un aggiornamento di consenso, nel quarto trimestre del 2023. Questa hard fork segue un aggiornamento precedente nei 18 mesi precedenti. Leap 5.0 introdurrà funzionalità come Instant Finality, integrazione dell’algoritmo di consenso HotStuff e miglioramenti al protocollo peer-to-peer. Questi cambiamenti consentono agli sviluppatori di creare smart contract in grado di verificare prove a conoscenza zero e fornire meccanismi di consenso alternativi. Con Leap 5.0, EOS potrebbe transizionare dal suo modello di consenso DPoS, ristrutturando i ruoli all’interno del meccanismo dei produttori di blocchi. La partecipazione all’ecosistema EOS è cruciale per questa transizione.

In Conclusione

Complessivamente, EOS sembra offrire un caso d’investimento di scarsa qualità.

Previsione Prezzo EOS: Come Acquistare i Token EOS?

EOS è disponibile su scambi come WhiteBIT, Kraken, Uphold, Nexo, KuCoin, Bybit, Coinspot e MEXC.

WhiteBIT