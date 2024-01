Previsioni Prezzo di Frontier Token per il 2023-2025-2030

in

Frontier è un portafoglio crypto, DeFi e compatibile con NFT che consente agli utenti di interagire con prodotti e servizi Web3. Il portafoglio Frontier facilita lo scambio di token per oltre 4.000 criptovalute su oltre 25 reti blockchain.

Caratteristiche Chiave di Frontier

L’ecosistema di Frontier comprende una rete di protocolli DeFi, reti blockchain e fornitori di servizi che supportano il portafoglio e la piattaforma di gestione del portafoglio di Frontier.

L’ecosistema supporta diverse piattaforme di prestito e prestito come Aave, Compound e MakerDAO, consentendo agli utenti di guadagnare interessi o prendere in prestito fondi per scopi di investimento nello spazio DeFi.

Offre un portafoglio Frontier che permette agli utenti di gestire i loro asset DeFi su varie blockchain.

La piattaforma fornisce una suite completa di strumenti di analisi e monitoraggio. Gli utenti possono accedere a avvisi in tempo reale, dati di mercato storici e analisi delle prestazioni del portafoglio, aiutandoli a prendere decisioni d’investimento informate.

Frontier offre anche un set di strumenti e integrazioni per sviluppatori, come API e SDK. Questi strumenti permettono agli sviluppatori di creare e integrare senza sforzo le proprie applicazioni e protocolli DeFi nella piattaforma Frontier.

FRONT funge da token di utilità all’interno dell’ecosistema di Frontier, con un’offerta totale di 100 milioni. Il suo scopo principale è incentivare gli utenti a utilizzare il portafoglio e a esplorare il mondo DeFi. In una fase successiva, FRONT sarà utilizzato in un portale DAO esclusivo, dove i detentori di token potranno discutere e votare su nuove funzionalità e lo sviluppo complessivo del progetto.

Casi d’Uso dei Token di Frontier

I token di Frontier contribuiranno a coprire le commissioni di gas per le transazioni all’interno delle applicazioni di Frontier. Bloccando FRONT nel Frontier Vault, gli utenti possono accedere a transazioni a costo zero o quasi.

Creatori di contenuti e aziende blockchain possono utilizzare $FRONT per acquisire e creare token non fungibili (NFT). È il metodo di pagamento preferito per l’emissione, il trasferimento e la distruzione di NFT.

FRONT verrà utilizzato per fornire liquidità iniziale a protocolli e piattaforme decentralizzati. Gli utenti possono anche aggiungere FRONT ai pool di liquidità e guadagnare rendimenti.

L’integrazione di FRONT nelle integrazioni B2B basate su sovvenzioni e commissioni assicura che una parte del ricavato contribuisca al valore di FRONT.

Gli utenti che interagiscono attivamente con le applicazioni di Frontier possono guadagnare ricompense in forma di token FRONT in base alla loro attività.

Performance Attuale di Frontier Coin

Ultimi 7 Giorni: -2.4%

-2.4% Ultimo Mese: +0.8%

+0.8% Ultimi 12 Mesi: +67.6%

+67.6% Dal Lancio (2020): -60.6%

Sondaggio su Acquisto o Vendita di Frontier Token – Novità

Previsione Prezzo di Frontier Coin Oggi, Domani e Questa Settimana

UTC: 29 Dicembre 2023, 18:20

Previsione FRONTIER nelle prossime 24 ore: $0.402 – $0.443

$0.402 – $0.443 Previsione FRONTIER per questa settimana: $0.355 – $0.486

UTC: 29 Dicembre 2023, 15:08

Panoramica Generale: Parzialmente Rialzista Saggezza del Mercato: Parzialmente Rialzista Dati di Mercato: Parzialmente Rialzista Raccomandazione Tecnica: Neutrale Saggezza della Folla: Neutrale Buzz sui Social Media: Basso Sentimento sui Social Media: Alto

Parzialmente Rialzista

Previsioni Prezzo di Frontier Token per il 2023-2025-2030

Anno Previsione Prezzo (USD) 2023 $0.407 2024 $0.593 2025 $0.834 2026 $1.08 2027 $1.21 2028 $1.56 2029 $2.20 2030 $3.05

Frontier Token: Raggiungerà mai i $10?

Per raggiungere $10, Frontier Token deve aumentare di 30.8 volte, portando la capitalizzazione di mercato a $898 milioni. A un tasso di crescita del 25% annuo, ci vorrebbero circa 15 anni. Esaminiamo i dati.

Qualità dell’Investimento: Buona

Buona Crescita Richiesta per Raggiungere $10: Possibile (Esempio: Bitcoin era quotato a $0.1 nell’ottobre 2010. Dopo 12 anni, è 22,000 volte più alto)

Possibile (Esempio: Bitcoin era quotato a $0.1 nell’ottobre 2010. Dopo 12 anni, è 22,000 volte più alto) Capitalizzazione di Mercato a $10: Parzialmente Possibile

Parzialmente Possibile Tempo Richiesto per Raggiungere $10 con una Crescita del 25% all’anno: Non Possibile

Considerando la qualità dell’investimento, la crescita richiesta e il tempo necessario, Frontier Token ha una probabilità moderata di raggiungere $10.

Previsione Prezzo di Frontier Coin: È Legittimo Frontier Token?

Gli smart contract del token $FRONT sono stati sottoposti a rigorose audit di sicurezza da parte di esperti leader nella sicurezza blockchain, Quantstamp e CertiK. Durante questi audit, sono stati identificati alcuni problemi ed è stato anche riconosciuto che lo smart contract di $FRONT contiene una Centralizzazione del Potere.

Nel caso del token $FRONT, il proprietario è un portafoglio Gnosis basato su firma multipla, che richiede il consenso di diversi firmatari per qualsiasi transazione. Questa configurazione garantisce che modifiche improvvise alle modalità di investitura del token o azioni malintenzionate da parte di un singolo individuo siano prevenute, migliorando la sicurezza e la trasparenza per gli utenti.

Previsioni Prezzo di Frontier Token: Dove Acquistare i Token di Frontier?

I token di Frontier possono essere acquistati su diverse piattaforme di scambio. Alcune di esse sono elencate di seguito:

Binance

Bithumb

KuCoin

OKX

PanCakeSwap

Investire in Frontier offre opportunità interessanti, ma è essenziale valutare attentamente le prospettive e considerare il proprio profilo di rischio prima di prendere decisioni finanziarie.

FAQ su Frontier Exchanges

Benvenuti nella nostra FAQ dedicata alle principali domande sulle piattaforme di scambio di Frontier. Esploreremo in modo chiaro e obiettivo le opzioni di acquisto di Frontier, evidenziando le scelte più popolari e fornendo informazioni chiave.

Su quali exchanges posso acquistare Frontier?

Puoi acquistare Frontier su diverse piattaforme di criptovalute, tra cui AscendEX, Binance, Binance Futures, Bitget e Bithumb. Attualmente, FRONT è scambiato su 33 exchanges. La piattaforma più popolare per FRONT al momento è AscendEX.

Quale è il miglior exchange per acquistare Frontier?

Al momento, il miglior exchange per acquistare FRONT è Binance, con un volume di scambi di Frontier pari a $ 10.31M nelle ultime 24 ore. Tuttavia, puoi anche considerare altre opzioni come KuCoin, OKX, gate.io, Binance Futures e CoinEx, tutti elencati per FRONT.

Dove posso acquistare Frontier con valuta fiat?

Se desideri acquistare Frontier con valuta fiat, puoi prima acquistare USDT su Kraken con valuta fiat e successivamente trasferire i tuoi USDT su un exchange che include Frontier. Ad esempio, l’exchange più popolare per scambiare [object Object] con USDT è Binance Futures.

Dove posso acquistare Frontier con USDT?

Puoi acquistare Frontier con USDT sulla piattaforma di criptovalute Binance, una delle più popolari al mondo, con un volume di scambi di FRONT pari a $ 10.31M nelle ultime 24 ore. Binance offre anche un’ampia gamma di altre criptovalute, garantendo molte opzioni di trading oltre a Frontier.

In quale exchange posso acquistare Frontier con carta di credito?

Puoi acquistare Frontier con carta di credito su Binance e su altre piattaforme come [Inserire Nome Exchange]. L’utilizzo di una carta di credito è un metodo di pagamento rapido e conveniente per l’acquisto di criptovalute, anche se solitamente comporta commissioni più elevate rispetto ad altri metodi di acquisto con valuta fiat.

Qual è il volume di scambi di Frontier nelle ultime 24 ore?

Il volume di scambi di Frontier nelle ultime 24 ore è di $ 55.58M. FRONT è quotato su 33 exchanges con 42 coppie di trading.

Quale exchange registra il maggior volume di scambi di Frontier?

Attualmente, l’exchange più popolare per Frontier è Binance, con un volume di scambi di $ 10.31M nelle ultime 24 ore.

Qual è la coppia di trading più popolare per Frontier?

La coppia di trading più popolare per Frontier è FRONT/USDT, che ha registrato un volume di scambi di $ 32.67M nelle ultime 24 ore su 33 diverse piattaforme di criptovalute.