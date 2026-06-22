Primo collocamento del BTP Italia Sì: raccolti quasi 9 miliardi e dettagli sulla domanda

Il primo collocamento del BTP Italia Sì, riservato ai retail, si è chiuso con 281.140 contratti e una raccolta di 8.842,593 milioni di euro: ecco come è stata distribuita la domanda e quali canali hanno prevalso

Il Ministero dell’economia e delle Finanze ha completato il primo collocamento del BTP Italia Sì il nuovo titolo di Stato indicizzato all’inflazione nazionale e dedicato principalmente ai risparmiatori al dettaglio. L’operazione, avviata il 15 giugno e conclusa il 19 giugno 2026, ha registrato un totale di 281.140 contratti e una raccolta complessiva pari a 8.842,593 milioni di euro un importo spesso riassunto come «quasi 9 miliardi» nella comunicazione istituzionale.

Andamento della domanda giorno per giorno durante il collocamento (15-19 giugno)

La sottoscrizione si è svolta in cinque giorni consecutivi. Il primo giorno è stato quello con il maggior numero di ordini: 95.571 contratti per un controvalore richiesto di 3.176.540.000 euro importo che è stato integralmente allocato. Il secondo giorno ha visto 71.026 contratti (controvalore domandato e allocato: 2.184.122.000 euro), mentre il terzo giorno ha contato 49.988 contratti per 1.546.168.000 euro. Il quarto e il quinto giorno hanno registrato rispettivamente 39.568 e 24.987 contratti, con controvalori di 1.191.547.000 euro e 744.216.000 euro entrambi allocati integralmente.

Interpretazione dei flussi giornalieri

La progressione dei numeri mostra una fisiologica diminuzione degli ordini nei giorni successivi all’apertura, con un carico significativo concentrato nei primi due giorni. Questo pattern è tipico nelle emissioni rivolte al pubblico retail, dove la presenza di investitori individuali tende a determinare picchi iniziali di domanda rispetto alle tranche istituzionali.

Composizione degli ordini per taglio e canale di sottoscrizione

Sul mercato telematico MOT sono stati registrati 281.140 contratti: circa il 65,6% dei contratti è risultato di importo inferiore a 20.000 euro e se si considerano i contratti fino a 50.000 euro si arriva a circa il 90,3% del totale. Questi dati confermano la forte adesione della fascia dei piccoli risparmiatori, che costituisce la platea naturale per un titolo pensato per il retail.

Ripartizione tra canali fisici e digitali

Dall’analisi delle informazioni fornite dagli intermediari emerge che, all’interno della quota attribuibile ai risparmiatori retail, circa il 52% ha sottoscritto attraverso le filiali delle reti bancarie e gli uffici postali, sia recandosi fisicamente sia tramite operazioni assistite a distanza. Il restante 48% ha invece utilizzato home banking e canali online. Questo bilancio tra canali tradizionali e digitali riflette la natura eterogenea della clientela retail italiana, dove coesistono risparmiatori più avvezzi all’operatività digitale e chi preferisce il rapporto diretto con l’intermediario.

Distribuzione geografica e caratteristiche della platea

La quasi totalità degli ordini è arrivata da investitori residenti in Italia, segnalando una prevalenza netta della domanda domestica per questa emissione. Dalle informazioni raccolte dai dealer e co-dealer risulta che la quota del private banking è risultata marginale rispetto al mondo retail: la partecipazione degli investitori privati ordinari è stata stimata attorno al 67% del totale sottoscritto, a ulteriore conferma del targeting dell’emissione verso i piccoli risparmiatori.

Caratteristiche finanziarie del titolo

Il tasso minimo garantito definitivo del nuovo BTP è stato confermato al livello comunicato il 12 giugno: 1,60% oltre all’inflazione nazionale. Questa struttura rende il titolo interessante per chi cerca una protezione parziale dall’erosione del potere d’acquisto, pur mantenendo un rendimento minimo certo definito al collocamento.

Infine, nel comunicato è stata ricordata la limitazione alla circolazione dell’offerta oltreconfine: le informazioni relative all’emissione non sono destinate alla pubblicazione o distribuzione negli Stati Uniti d’America e gli strumenti non sono registrati ai sensi del Securities Act of 1933.

La chiusura dell’emissione è stata formalizzata a Roma il 19/06/2026, data con cui si certificano i numeri definitivi dell’operazione. Il profilo dell’operazione evidenzia una risposta solida da parte del pubblico retail e una distribuzione dei sottoscrittori che privilegia tagli contenuti e canali tradizionali, pur con una forte presenza dell’online.