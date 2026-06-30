Un progetto importante richiede sempre grandi risparmi? 3 cose da sapere

Possono servire molti soldi per comprare un'auto, sistemare la propria casa, iniziare un corso di formazione oppure organizzare un evento importante.

Per questo motivo, spesso si pensa che sia necessario avere già una grande somma da parte prima di iniziare. In realtà, non è sempre così.

Avere dei risparmi è sicuramente utile, perché permette di affrontare le spese con maggiore tranquillità. Allo stesso tempo, però, esistono diverse soluzioni che possono aiutare a realizzare un progetto senza dover pagare tutto subito. La cosa più importante è organizzarsi bene, capire quanto denaro serve davvero e valutare con attenzione le proprie possibilità economiche.

Non è sempre necessario avere subito tutta la somma

Quando si vuole realizzare un progetto costoso, la prima cosa da fare è controllare quanti risparmi sono disponibili e quanto si può spendere ogni mese. Per conoscere alcune delle possibili soluzioni, puoi consultare le offerte di prestiti e finanziamenti personali di Crédit Agricole, pensate per rispondere alle diverse necessità dei clienti privati.

Crédit Agricole mette a disposizione diverse soluzioni di finanziamento. Tra queste ci sono prestiti personali flessibili, che possono essere richiesti e gestiti anche attraverso strumenti digitali, e formule come la cessione del quinto, rivolta a chi possiede determinati requisiti. Ogni proposta presenta caratteristiche diverse, perciò è importante informarsi bene prima di scegliere.

Un finanziamento permette di ricevere una somma di denaro e di restituirla poco alla volta attraverso delle rate mensili. In questo modo, una persona può affrontare una spesa importante senza utilizzare subito tutti i soldi messi da parte nel corso degli anni.

Questa possibilità può essere utile, per esempio, quando si deve acquistare un’auto per andare al lavoro, ristrutturare una parte della casa oppure sostenere il costo di un percorso di studio. In alcuni casi, aspettare molti anni per accumulare tutta la somma necessaria potrebbe significare rimandare un progetto che serve davvero.

Naturalmente, chiedere un prestito non significa smettere di risparmiare. Una parte dei propri soldi può essere utilizzata per ridurre la somma da finanziare. È però consigliabile non spendere tutti i risparmi disponibili, perché nella vita possono comparire spese impreviste, come un guasto all’automobile, una bolletta più alta del previsto o un elettrodomestico da sostituire.

Prima di iniziare serve un progetto chiaro

Un errore comune è quello di pensare solo all’obiettivo finale senza calcolare tutte le spese necessarie. Non basta dire “voglio ristrutturare casa” oppure “voglio comprare una nuova auto”. Bisogna, invece, preparare un piano preciso e capire quanto costa ogni parte del progetto.

Nel caso di una ristrutturazione, per esempio, non bisogna considerare soltanto il prezzo dei materiali. Ci sono anche il lavoro degli operai, l’intervento dei tecnici, gli eventuali permessi e l’acquisto di nuovi mobili. Inoltre, durante i lavori potrebbero comparire problemi che fanno aumentare il costo iniziale.

Un progetto può anche essere diviso in diverse fasi. Non sempre è necessario fare tutto nello stesso momento. Procedere poco alla volta può rendere la spesa più leggera e permette di continuare a risparmiare mentre il progetto viene portato avanti.

La rata deve essere adatta alle proprie possibilità

Prima di scegliere un finanziamento, bisogna capire quale rata può essere pagata ogni mese senza creare problemi. Naturalmente, è necessario considerare anche quanto denaro rimane dopo aver pagato tutte le spese abituali.

Dal proprio stipendio o dalle altre entrate mensili bisogna sottrarre l’affitto o il mutuo, le bollette, la spesa alimentare, i trasporti e gli eventuali finanziamenti già presenti. Bisogna poi ricordare le spese che arrivano soltanto alcune volte durante l’anno, come l’assicurazione dell’auto, le tasse o i costi scolastici.

Una rata troppo alta può rendere difficile la gestione del bilancio familiare. Basta una spesa imprevista per trovarsi in difficoltà. Per questo motivo, è meglio scegliere una cifra che lasci sempre un certo margine di sicurezza.

Anche la durata del finanziamento è importante. Un prestito più lungo può avere rate mensili più basse, ma il costo totale potrebbe aumentare. Un prestito più breve, invece, può costare meno nel complesso, ma richiede rate più alte. La scelta dipende quindi dalle possibilità economiche di ogni persona.