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20 Ottobre 2026

Promozioni auto ottobre 2026: sconti 25-38 % e finanziamenti senza interessi

Scopri le migliori offerte auto di ottobre 2026, con sconti fino al 38 % e finanziamenti a tasso zero

· · 4 min
Promozioni auto ottobre 2026: sconti 25-38 % e finanziamenti senza interessi

Il mercato automobilistico di ottobre 2026 si presenta particolarmente generoso: sedici modelli sono disponibili con riduzioni dal 25 al 38 % sul listino, e numerose case produttrici propongono finanziamenti a TAN 0 %. La maggior parte delle promozioni è collegata a rottamazione, permuta o a piani di credito pluriennali, ma alcune sono offerte pure, senza vincoli.

Le auto con sconto dal 25 % al 38 % in ottobre 2026

Tra gli sconti più evidenti troviamo la Peugeot 308 Hybrid 145 e-DCS6 Style il cui prezzo di listino di 33.650 € scende a 25.350 €, pari a un vantaggio di 8.300 € (25 %). Per accedere all’offerta è necessario aderire al finanziamento I Move D, con un anticipo di 7.395 € e 35 rate mensili di 199 € più una maxi-rata finale di 15.682 €. Il TAN è fissato al 7,49 % e il TAEG al 9,83 %.

Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DSC6 Allure

Il Peugeot 3008 Hybrid nella versione Allure beneficia di uno sconto identico (25 %): da 41.906 € a 31.456 €. Il piano I Move D richiede un anticipo di 6.789 € e prevede 35 rate da 249 € e una maxi-rata di 22.256 €. Il TAN resta al 7,49 % mentre il TAEG scende leggermente al 9,27 %.

Leapmotor C10 LIFE REEV

La Leapmotor C10 LIFE REEV versione a autonomia estesa, passa da 37.400 € a 27.900 €, lo sconto del 25 %. Il finanziamento LeapValue richiede 7.413 € di anticipo, 35 rate di 199 € e una maxi-rata finale di 18.517 €, con TAN 6,99 % e TAEG 9,00 %.

DS 7 BlueHDi 130 Pallas e altri modelli Opel

Il DS 7 BlueHDi 130 Pallas è incluso nell’offerta Style Drive, con sconto del 27 % rispetto a 49.500 € di listino. Altri veicoli Opel (Grandland Edition, Astra Hybrid, Mokka Edition, Frontera Electric) rispecchiano lo stesso schema di riduzione e richiedono il finanziamento Style Drive o I Move D, con condizioni analoghe di anticipo, rate mensili e penali per chilometri eccedenti.

Finanziamenti a tasso zero: come leggere TAN e TAEG

Un TAN 0 % elimina la quota di interesse puro sul capitale, ma il TAEG resta positivo perché ingloba spese di istruttoria, incasso rata, imposte e, occasionalmente, assicurazioni. Nel settore auto è raro trovare un TAEG pari a zero, a meno che il costruttore non assuma tutte le spese accessorie.

Esempi di offerte a tasso zero

La Citroën C5 Aircross è disponibile senza anticipo, con 35 rate da 299 € e maxi-rata finale di 21.307 €, per un esborso totale di 31.772 € (listino 34.490 €). La DS N°7 mild-hybrid 145 CV richiede un anticipo di 3.753 € e 35 rate da 249 €, con maxi-rata di 24.032 €, per un costo complessivo di 36.500 €.

Per chi rottama, la Fiat 600 Pop con motore 1.2 Turbo offre un prezzo di 20.450 € (listino 23.900 €), con 35 rate mensili di 149 € e maxi-rata di 11.838 €, per un totale di 21.421 €. La Jeep Compass Altitude 1.2-eHybrid propone 48 rate di 428 € più anticipo di 14.239 €, arrivando a 34.783 € complessivi, mentre la Skoda Karoq Executive prevede 35 rate da 199 €, anticipo di 4.975 € e maxi-rata di 18.208 €, per una spesa finale di 30.148 €.

Kia Picanto: la proposta più economica sotto i 15 000 €

La Kia Picanto 1.0 Urban rappresenta l’unica city car a benzina in promozione: prezzo di listino 17.800 € scende a 14.800 € (sconto 3.000 €). Con il finanziamento Scelta Kia, l’anticipo è di 4.015 €, le 35 rate mensili ammontano a 78,89 €, e la maxi-rata finale è pari al valore futuro garantito di 10.680 €. Il TAN è del 4,65 % e il TAEG del 6,67 %, per un costo totale di circa 17.600 € al termine del piano. Il motore tre cilindri da 1,0 L garantisce consumi intorno a 5,1 l/100 km, e gli allestimenti includono schermo da 8 pollici con Apple CarPlay e Android Auto, oltre a 7 anni di garanzia o 150.000 km.

Prima di firmare, è fondamentale confrontare il TAN con il TAEG verificare le penali per chilometri eccedenti e leggere attentamente le clausole di garanzia e servizio post-vendita.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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