Scopri le migliori offerte auto di ottobre 2026, con sconti fino al 38 % e finanziamenti a tasso zero

Il mercato automobilistico di ottobre 2026 si presenta particolarmente generoso: sedici modelli sono disponibili con riduzioni dal 25 al 38 % sul listino, e numerose case produttrici propongono finanziamenti a TAN 0 %. La maggior parte delle promozioni è collegata a rottamazione, permuta o a piani di credito pluriennali, ma alcune sono offerte pure, senza vincoli.

Le auto con sconto dal 25 % al 38 % in ottobre 2026

Tra gli sconti più evidenti troviamo la Peugeot 308 Hybrid 145 e-DCS6 Style il cui prezzo di listino di 33.650 € scende a 25.350 €, pari a un vantaggio di 8.300 € (25 %). Per accedere all’offerta è necessario aderire al finanziamento I Move D, con un anticipo di 7.395 € e 35 rate mensili di 199 € più una maxi-rata finale di 15.682 €. Il TAN è fissato al 7,49 % e il TAEG al 9,83 %.

Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DSC6 Allure

Il Peugeot 3008 Hybrid nella versione Allure beneficia di uno sconto identico (25 %): da 41.906 € a 31.456 €. Il piano I Move D richiede un anticipo di 6.789 € e prevede 35 rate da 249 € e una maxi-rata di 22.256 €. Il TAN resta al 7,49 % mentre il TAEG scende leggermente al 9,27 %.

Leapmotor C10 LIFE REEV

La Leapmotor C10 LIFE REEV versione a autonomia estesa, passa da 37.400 € a 27.900 €, lo sconto del 25 %. Il finanziamento LeapValue richiede 7.413 € di anticipo, 35 rate di 199 € e una maxi-rata finale di 18.517 €, con TAN 6,99 % e TAEG 9,00 %.

DS 7 BlueHDi 130 Pallas e altri modelli Opel

Il DS 7 BlueHDi 130 Pallas è incluso nell’offerta Style Drive, con sconto del 27 % rispetto a 49.500 € di listino. Altri veicoli Opel (Grandland Edition, Astra Hybrid, Mokka Edition, Frontera Electric) rispecchiano lo stesso schema di riduzione e richiedono il finanziamento Style Drive o I Move D, con condizioni analoghe di anticipo, rate mensili e penali per chilometri eccedenti.

Finanziamenti a tasso zero: come leggere TAN e TAEG

Un TAN 0 % elimina la quota di interesse puro sul capitale, ma il TAEG resta positivo perché ingloba spese di istruttoria, incasso rata, imposte e, occasionalmente, assicurazioni. Nel settore auto è raro trovare un TAEG pari a zero, a meno che il costruttore non assuma tutte le spese accessorie.

Esempi di offerte a tasso zero

La Citroën C5 Aircross è disponibile senza anticipo, con 35 rate da 299 € e maxi-rata finale di 21.307 €, per un esborso totale di 31.772 € (listino 34.490 €). La DS N°7 mild-hybrid 145 CV richiede un anticipo di 3.753 € e 35 rate da 249 €, con maxi-rata di 24.032 €, per un costo complessivo di 36.500 €.

Per chi rottama, la Fiat 600 Pop con motore 1.2 Turbo offre un prezzo di 20.450 € (listino 23.900 €), con 35 rate mensili di 149 € e maxi-rata di 11.838 €, per un totale di 21.421 €. La Jeep Compass Altitude 1.2-eHybrid propone 48 rate di 428 € più anticipo di 14.239 €, arrivando a 34.783 € complessivi, mentre la Skoda Karoq Executive prevede 35 rate da 199 €, anticipo di 4.975 € e maxi-rata di 18.208 €, per una spesa finale di 30.148 €.

Kia Picanto: la proposta più economica sotto i 15 000 €

La Kia Picanto 1.0 Urban rappresenta l’unica city car a benzina in promozione: prezzo di listino 17.800 € scende a 14.800 € (sconto 3.000 €). Con il finanziamento Scelta Kia, l’anticipo è di 4.015 €, le 35 rate mensili ammontano a 78,89 €, e la maxi-rata finale è pari al valore futuro garantito di 10.680 €. Il TAN è del 4,65 % e il TAEG del 6,67 %, per un costo totale di circa 17.600 € al termine del piano. Il motore tre cilindri da 1,0 L garantisce consumi intorno a 5,1 l/100 km, e gli allestimenti includono schermo da 8 pollici con Apple CarPlay e Android Auto, oltre a 7 anni di garanzia o 150.000 km.

Prima di firmare, è fondamentale confrontare il TAN con il TAEG verificare le penali per chilometri eccedenti e leggere attentamente le clausole di garanzia e servizio post-vendita.