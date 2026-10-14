Il mercato obbligazionario italiano ha accolto una novità importante: Autostrade per l’Italia (ASPI) ha introdotto il suo primo bond da 750 milioni di euro, quotato sul MOT di Borsa Italiana. L’operazione, chiusa a settembre 2026, è stata celebrata con la consueta cerimonia del “ring the bell”, alla presenza dei rappresentanti di CONSOB e della Borsa. Si tratta di un passo strategico per rafforzare la presenza di ASPI nel mercato dei capitali e per sostenere le future opere di manutenzione e modernizzazione della rete autostradale.
La decisione di quotare l’emissione sul MOT non è casuale; nasce dal desiderio di reshoring del precedente programma EMTN, riportando così la raccolta fondi sul territorio nazionale. Questo allineamento con le iniziative di Borsa Italiana e della CONSOB mira a dare maggiore visibilità al mercato obbligazionario italiano e a migliorare la competitività del Paese nel settore dei capitali.
Cerimonia di apertura e ruolo delle autorità
Durante la ritrovo a Milano, i dirigenti di ASPI hanno suonato la campanella insieme a funzionari di CONSOB e di Borsa Italiana, simbolizzando l’impegno comune a favorire una maggiore liquidità nel mercato domestico. La presenza delle autorità regulatorie ha sottolineato l’importanza di una emissione obbligazionaria trasparente e conforme alle norme europee, consolidando la fiducia degli investitori istituzionali.
Dettagli dell’emissione e risposta del mercato
L’offerta, fissata a 750 milioni di euro, ha suscitato un interesse notevole: gli ordini complessivi sono cresciuti fino a 2,6 miliardi, pari a circa 3,5 volte la quantità offerta. Questa oversubscription riflette la fiducia del settore finanziario nella solidità di ASPI e nella capacità del capitale raccolto di finanziarie progetti di grande impatto. Gli investitori hanno apprezzato la struttura del bond, i termini di rimborso e la prospettiva di utilizzo dei proventi per interventi di sicurezza e innovazione tecnologica sulla rete autostradale.
Impatto sui piani di investimento di ASPI e prospettive future
I proventi dell’emissione rafforzano la liquidità disponibile per il piano di investimenti di Autostrade, mirato a rendere la rete più sicura, moderna e resiliente. La società prevede di destinare parte dei fondi alla manutenzione programmata, all’ammodernamento dei sistemi di pagamento elettronico e all’adozione di tecnologie per il traffico intelligente. Inoltre, ASPI ha annunciato che continuerà a ricorrere al mercato dei capitali attraverso ulteriori prestiti obbligazionari affiancati alle linee di finanziamento offerte da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI).
Finanziamenti complementari di CDP e BEI
Le risorse messe a disposizione da CDP e BEI rappresentano un supporto cruciale per la strategia a lungo termine di ASPI. Questi istituti, noti per sostenere progetti infrastrutturali di rilevanza nazionale, forniranno linee di credito che si integreranno con i fondi raccolti tramite il bond. L’interazione tra capitale di mercato e finanziamenti istituzionali è destinata a garantire la sostenibilità finanziaria degli interventi programmati, riducendo il rischio di dipendenza da fonti di finanziamento esterne.
L’enorme domanda di capitale dimostra la solidità dell’azienda e la capacità del mercato nazionale di accogliere operazioni di rilievo. L’intervento di ASPI rappresenta, inoltre, un modello per altre imprese che intendono rafforzare il proprio profilo di capitale attraverso i mercati domestici, con l’obiettivo di sostenere la crescita infrastrutturale e la competitività del Paese.