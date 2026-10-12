Novità per enti, giovani e atleti: fondi estesi, il ministro spiega il ruolo della luce nello sport e la Puglia assegna premi da 300mila euro.

L’anno 2026 riserva una serie di novità per il mondo sportivo e culturale italiano: dall’estensione di importanti linee di credito a tasso zero, al discorso del ministro Andrea Abodi sul ruolo pedagogico dello sport, fino al nuovo avviso pugliese da trecentomila euro destinato alle eccellenze atletiche. Tutti questi interventi, seppur diversi tra loro, convergono verso un unico obiettivo: potenziare la capacità delle amministrazioni locali, dei giovani e degli atleti di accedere a risorse concrete per migliorare infrastrutture, promuovere la salute e valorizzare i talenti.

Sport Missione Comune e Cultura Missione Comune: proroga fino al 5 dicembre 2026

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale ha annunciato la proroga della scadenza delle iniziative Sport Missione Comune e Cultura Missione Comune al 5 dicembre 2026. La decisione nasce dalla notevole quantità di richieste pervenute da comuni, province, città metropolitane e regioni, dimostrazione di un forte interesse degli enti territoriali verso finanziamenti a tasso interamente annullato. Questi mutui, della durata massima di dieci anni, sono destinati alla costruzione, ristrutturazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti sportivi pubblici.

Una caratteristica distintiva è la possibilità di estendere la durata del credito fino a venticinque anni, distribuendo l’onere su più esercizi e rendendo più gestibili le spese per gli enti. Parallelamente, la misura Cultura Missione Comune prevede lo stesso regime di integrale abbattimento del tasso d’interesse per mutui finalizzati alla tutela, conservazione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, sia materiale che immateriale. Anche in questo caso, la durata può arrivare a 25 anni, consentendo interventi di grande entità con un impatto duraturo sul territorio.

Andrea Abodi al Festival di Luce: sport come fonte di luce e coraggio

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi è stato ospite del Festival di Luce, tenutosi a Firenze il 17 ottobre. Durante l’intervista condotta da Agnese Pini, il ministro ha sottolineato come lo sport rappresenti una luce capace di illuminare sia gli spazi fisici che le dimensioni interiori delle persone, contrastando le “zone di penombra” esistenti nella società. Abodi ha rimarcato che il progetto Sport Illumina punta a garantire che ogni struttura sportiva diventi un punto di aggregazione capace di generare benessere, inclusività e crescita personale.

Il discorso ha inoltre evidenziato l’importanza del coraggio come valore complementare alla consapevolezza, soprattutto tra i giovani. Il ministro ha affermato che l’investimento pubblico nello sport deve stimolare la capacità di affrontare le sfide con responsabilità, evitando l’incoscienza. Le parole di Abodi si inseriscono in un più ampio contesto di politiche volte a ridurre l’emarginazione attraverso la realizzazione e il recupero di impianti sportivi, come il caso emblematico del centro sportivo Delphinia, trasformato in un polo polivalente di aggregazione gestito da Sport e Salute.

Eccellenze sportive Puglia 2026: 300mila euro a premi per atleti e squadre

La Regione Puglia ha lanciato l’avviso Eccellenze Sportive Puglia 2026 destinando un fondo complessivo di 300.000 euro a premi per atleti e società sportive che hanno conseguito risultati di rilievo tra il 1° settembre 2025 e il 31 agosto 2026. Il bando riconosce le performance nei campionati mondiali, europei e nazionali, suddividendo gli importi in quattro categorie: sport di squadra per atleti normodotati, sport di squadra per atleti con disabilità, sport individuali per atleti normodotati e sport individuali per atleti con disabilità.

Per le discipline di squadra, la somma prevista è di 3.500 euro per titoli mondiali o europei e 1.500 euro per titoli nazionali, distribuita alla società sportiva con l’obbligo di destinare almeno il 50% ai protagonisti del risultato. Per le discipline individuali, gli importi sono di 1.500 euro (mondiali/europei) e 750 euro (nazionali), erogati direttamente all’atleta. Le domande, aperte dal 8 al 28 ottobre 2026, dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma online regionale, garantendo trasparenza e tempestività nella valutazione.