ProSiebenSat.1 Media SE: Nuovi Membri nel Consiglio di Sorveglianza per una Leadership Rinnovata

ProSiebenSat.1 Media SE ha annunciato l’ingresso di due nuovi membri nel suo consiglio di sorveglianza: Michael Eifler e Simone Sole.

Le nomine, approvate dal tribunale, sono immediatamente valide e saranno ratificate dagli azionisti durante la prossima Assemblea Generale Annuale. Questo cambiamento segue le dimissioni di Klára Brachtlová e Christoph Mainusch, che hanno lasciato il consiglio a causa della conclusione dell’offerta pubblica volontaria di acquisto da parte di MFE–MEDIAFOREUROPE N.V.

Il profilo di Michael Eifler

Michael Eifler è un noto avvocato e partner dello studio legale Eifler Grandpierre Weber Rechtsanwälte und Notare, situato a Francoforte sul Meno. Con quasi tre decenni di esperienza nel diritto societario, Eifler si è affermato come punto di riferimento per le operazioni di fusioni e acquisizioni, sia a livello nazionale che internazionale. La sua expertise comprende anche tematiche di governance aziendale e ristrutturazioni.

Competenze e esperienza

La carriera di Eifler si distingue per la combinazione di una solida preparazione giuridica e una vasta rete di contatti professionali. È particolarmente noto per la sua capacità di assistere aziende di medie dimensioni tedesche e investitori stranieri nelle loro operazioni nel mercato tedesco. Ha inoltre accumulato una significativa esperienza nel supportare le imprese italiane nei loro investimenti in Germania.

Simone Sole e il suo ruolo in MFE

Simone Sole, attualmente Group Head of Finance and M&A di MFE, porta con sé oltre vent’anni di esperienza nel settore dei media. Con sede a Milano, Sole ha assunto responsabilità chiave in ambito finanziario, fusioni e acquisizioni, sviluppo aziendale e gestione delle relazioni con gli investitori. La sua capacità di guidare la crescita sostenibile di MFE è stata evidente durante la sua carriera.

Leadership e strategia aziendale

Oltre al suo attuale ruolo, Simone Sole ha ricoperto posizioni di alto profilo in diversi consigli di amministrazione di aziende nel settore dei media e della comunicazione, come EI Towers ed Endemol N.V. La sua esperienza si estende alla leadership aziendale, alla strategia media e alla gestione finanziaria, rendendola una risorsa preziosa per il consiglio di sorveglianza di ProSiebenSat.1 Media SE.

Le dichiarazioni del presidente del consiglio di sorveglianza

Maria Kyriacou, attuale presidente del consiglio di sorveglianza, ha commentato con soddisfazione l’ingresso di Eifler e Sole. Ha dichiarato: “È con grande piacere che diamo il benvenuto a Michael Eifler e Simone Sole nel nostro consiglio di sorveglianza. Le loro competenze e le diverse esperienze internazionali arricchiranno il nostro gruppo mentre ci impegniamo in un percorso di trasformazione aziendale.”

Kyriacou ha sottolineato che, grazie alle nuove competenze introdotte dai due membri, il consiglio è ora in una posizione migliore per garantire un allineamento continuo con il principale azionista dell’azienda. La nuova composizione del consiglio non solo rafforza le competenze internazionali, ma si propone anche di rispondere alle priorità strategiche, come la trasformazione digitale del business dell’intrattenimento.

Nuova composizione del consiglio

Con l’inserimento di Michael Eifler e Simone Sole, il consiglio di sorveglianza di ProSiebenSat.1 Media SE si prepara a fronteggiare con maggiore efficacia le sfide future del settore. Le loro competenze specifiche e la loro esperienza diversificata rappresentano un valore aggiunto per l’azienda, contribuendo a creare un valore sostenibile per tutti gli stakeholder.