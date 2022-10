PUNTI DI PIVOT: cosa sono e a cosa servono

I punti di riferimento sono utilizzati dai trader come indicatore predittivo e denotano livelli di rilevanza tecnica. Se utilizzati in combinazione con altri indicatori tecnici come il supporto e la resistenza o Fibonacci, i punti di rotazione possono essere uno strumento di trading efficace.

COSA SONO I PUNTI DI RIFERIMENTO NEL TRADING?

A un livello molto basilare, i punti di pivot sono livelli di supporto e resistenza. Sono calcolati utilizzando l’apertura, l’alto, il basso e la chiusura dei giorni di negoziazione, delle settimane o dei mesi precedenti.

I punti di rotazione sono costituiti da un perno centrale e tre livelli di perno di supporto al di sotto di esso e tre livelli di perno di resistenza al di sopra di esso.

Questi livelli possono essere utilizzati come punti di entrata o di uscita per le negoziazioni in base al fatto che il mercato stia salgono o scendendo.

Esistono diversi tipi di calcoli del punto di rotazione tra cui standard, Fibonacci, Woodie’s, Camarilla e Demark. Ogni tipo differisce leggermente nel suo calcolo, ma i risultati rimangono molto simili. Per iniziare con i punti di rotazione del trading, è necessario calcolarli. Tuttavia, la maggior parte degli strumenti di creazione di grafici lo fa per noi in tempo reale ora.

Un aspetto unico dei punti pivot è che sono un indicatore “leader” rispetto a un indicatore di ritardo. Ciò significa solo che i trader possono utilizzare l’indicatore per valutare in anticipo i potenziali punti di svolta nel mercato.

INDICATORE DI TRADING DI PUNTI INDICATORI

I punti di riferimento sono strumenti di analisi tecnica che i trader utilizzano per identificare potenziali livelli di supporto e resistenza. È un indicatore di trading che può essere utilizzato in tutti i periodi di tempo, ma sono particolarmente utili per tempi più brevi in cui l’azione dei prezzi è più irregolare e meno prevedibile.

I punti di riferimento sono determinati utilizzando i prezzi alti, bassi e di chiusura di un periodo definito, cioè giorno, settimana o mese. In parole semplici, il punto di rotazione è la media dell’alto, del basso e del vicino. Tuttavia, calcoliamo anche una serie di livelli di supporto e resistenza che sono equamente distanziati sopra e sotto il punto di rotazione.

Questi livelli di supporto e resistenza aiutano a determinare fino a che punto il prezzo potrebbe potenzialmente muoversi verso l’alto o verso il basso. Ciò rende i punti di rotazione un indicatore di trading molto utile.

I livelli di pivot più comuni sono presi da un grafico giornaliero. Su un grafico giornaliero, il punto di rotazione del giorno corrente è determinato dall’azione dei prezzi del giorno di negoziazione precedente. In base ai livelli dei punti di rotazione del giorno corrente, dovrai utilizzare un grafico giornaliero per ottenere un livello accurato per quel giorno.

L’indicatore di trading del punto di svolta è di solito il punto di partenza da cui vengono calcolati tutti gli altri indicatori tecnici, come i ritracciamenti di Fibonacci e le bande di Bollinger.

Come utilizzare i punti pivot nel trading

I trader utilizzano i punti di rotazione nel trading come indicatore predittivo per indicare livelli di rilevanza tecnica. Solo guardando un grafico, potresti essere in grado di determinare dove un titolo trova supporto o resistenza in base a dove il prezzo viene rifiutato o supportato. Tuttavia, la cosa grandiosa dei punti di rotazione è che calcola automaticamente molte di queste aree per te.

A tal fine, puoi basare alcune delle tue decisioni di trading su queste linee. Inoltre, se utilizzati in combinazione con altri indicatori tecnici, come il supporto e la resistenza o Fibonacci, i punti di rotazione possono essere uno strumento di trading ancora più efficace.

Come regola generale, se il prezzo è al di sopra del perno, l’attività è in una tendenza al rialzo (o rialzista). Se è sotto, è in tendenza al ribasso (o ribassista). Tuttavia, questo è soggettivo. È possibile utilizzare i punti di rotazione come obiettivi o aree da cui rischiare.