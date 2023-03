La Postepay Evolution è una carta di pagamento ricaricabile, che consente di effettuare pagamenti e prelievi in tutto il mondo. La carta è dotata di una tecnologia di sicurezza avanzata e di una serie di servizi aggiuntivi, tra cui l’utilizzo della Postepay Evolution come carta di credito. La Postepay Evolution è una soluzione ideale per chi desidera avere una maggiore sicurezza nelle proprie transazioni finanziarie. Tuttavia, prima di utilizzare la carta, è necessario conoscere qual è il canone annuo della Postepay Evolution. In questo articolo, forniremo una panoramica completa sul canone annuo della Postepay Evolution, come funziona e cosa include.

Cos’è il Canone Annuo della Postepay Evolution?

Il canone annuo della Postepay Evolution è una tariffa annuale che viene addebitata ai clienti che utilizzano la carta. Il canone annuo è stato introdotto nel 2019 ed è applicata per tutte le versioni della carta Postepay Evolution, sia quella standard che quella business. Il canone annuo è una tassa che viene addebitata ai clienti per l’utilizzo della carta e dei servizi associati.

Quanto Costa il Canone Annuo della Postepay Evolution?

Il canone annuo della Postepay Evolution è pari a 10 euro. Il costo è lo stesso per tutte le versioni della carta, sia quella standard che quella business. Il canone annuo è addebitato una sola volta all’anno, a partire dal primo gennaio dell’anno in corso.

Come si Paga il Canone Annuo della Postepay Evolution?

Il canone annuo della Postepay Evolution viene addebitato direttamente sul conto corrente associato alla carta. Il cliente può scegliere di pagare il canone annuo in una sola soluzione oppure rateizzarlo in 12 rate mensili. Se il cliente sceglie di rateizzare il canone annuo, il pagamento avverrà ogni mese in base al calendario di pagamento stabilito dalla banca.

Quali Sono i Servizi Inclusi nel Canone Annuo della Postepay Evolution?

Il canone annuo della Postepay Evolution include una serie di servizi aggiuntivi, fra cui l’accesso ai servizi di pagamento online, l’utilizzo della carta come carta di credito, l’accesso ai servizi di assistenza clienti e la possibilità di prelevare contanti presso tutti gli sportelli della rete Postamat. Inoltre, il canone annuo include anche la possibilità di effettuare pagamenti in tutto il mondo, con la possibilità di scegliere tra oltre 20 valute.

Quali Sono le Condizioni di Pagamento del Canone Annuo della Postepay Evolution?

Le condizioni di pagamento del canone annuo della Postepay Evolution prevedono che il canone annuo sia pagato entro il 30 giugno dell’anno in corso. Se il canone annuo non viene pagato entro questo termine, il cliente non potrà più utilizzare la carta fino a quando il canone non verrà pagato.

Conclusione

Il canone annuo della Postepay Evolution è una tariffa annuale che viene addebitata ai clienti che utilizzano la carta. Il canone annuo è pari a 10 euro e include una serie di servizi aggiuntivi, come l’accesso ai servizi di pagamento online, l’utilizzo della carta come carta di credito e la possibilità di prelevare contanti presso tutti gli sportelli della rete Postamat. Il canone annuo deve essere pagato entro il 30 giugno dell’anno in corso. Inoltre, è possibile rateizzare il canone annuo in 12 rate mensili, per avere una maggiore flessibilità nei pagamenti. Se si desidera avere maggiori informazioni sui servizi inclusi nel canone annuo della Postepay Evolution, è possibile contattare la propria banca per richiedere maggiori dettagli.