La Postepay Evolution è una carta prepagata emessa da Poste Italiane che può essere utilizzata per fare acquisti online, ricaricare altre carte, effettuare bonifici e pagare le bollette. Essa rappresenta una valida alternativa alla carta di credito per chi non ha un conto corrente o non desidera utilizzare una carta di credito. Ma quali sono i limiti della Postepay Evolution? In questo articolo esamineremo i limiti di plafond, di ricarica, di bonifico, di business, di estero e di deposito della Postepay Evolution.

Limiti di Plafond della Postepay Evolution

Il limite di plafond della Postepay Evolution è di 2.500 euro. Ciò significa che l’importo massimo che può essere caricato sulla carta è di 2.500 euro. Il limite di plafond può essere aumentato fino a 5.000 euro, ma per farlo è necessario inviare una richiesta scritta al servizio clienti di Poste Italiane. Una volta che la richiesta è stata approvata, il limite di plafond può essere aumentato fino a 5.000 euro.

Limiti di Ricarica della Postepay Evolution

Il limite di ricarica della Postepay Evolution è di 2.000 euro al giorno. Ciò significa che l’importo massimo che può essere caricato sulla carta in un giorno è di 2.000 euro. Tale limite può essere aumentato fino a 3.000 euro, ma per farlo è necessario inviare una richiesta scritta al servizio clienti di Poste Italiane. Una volta che la richiesta è stata approvata, il limite di ricarica può essere aumentato fino a 3.000 euro.

Limiti di Bonifico della Postepay Evolution

Il limite di bonifico della Postepay Evolution è di 2.000 euro al giorno. Ciò significa che l’importo massimo che può essere trasferito su un altro conto in un giorno è di 2.000 euro. Tale limite può essere aumentato fino a 5.000 euro, ma per farlo è necessario inviare una richiesta scritta al servizio clienti di Poste Italiane. Una volta che la richiesta è stata approvata, il limite di bonifico può essere aumentato fino a 5.000 euro.

Limiti di Business della Postepay Evolution

Il limite di business della Postepay Evolution è di 5.000 euro al giorno. Ciò significa che l’importo massimo che può essere trasferito su un conto di un’impresa in un giorno è di 5.000 euro. Tale limite può essere aumentato fino a 10.000 euro, ma per farlo è necessario inviare una richiesta scritta al servizio clienti di Poste Italiane. Una volta che la richiesta è stata approvata, il limite di business può essere aumentato fino a 10.000 euro.

Limiti di Estero della Postepay Evolution

Il limite di estero della Postepay Evolution è di 2.500 euro al mese. Ciò significa che l’importo massimo che può essere trasferito su un conto in un paese straniero in un mese è di 2.500 euro. Tale limite può essere aumentato fino a 5.000 euro, ma per farlo è necessario inviare una richiesta scritta al servizio clienti di Poste Italiane. Una volta che la richiesta è stata approvata, il limite di estero può essere aumentato fino a 5.000 euro.

Limiti di Deposito della Postepay Evolution

Il limite di deposito della Postepay Evolution è di 1.000 euro al giorno. Ciò significa che l’importo massimo che può essere depositato sulla carta in un giorno è di 1.000 euro. Tale limite può essere aumentato fino a 2.000 euro, ma per farlo è necessario inviare una richiesta scritta al servizio clienti di Poste Italiane. Una volta che la richiesta è stata approvata, il limite di deposito può essere aumentato fino a 2.000 euro.

Conclusione

Abbiamo visto quali sono i limiti della Postepay Evolution. Oltre ai limiti di plafond, ricarica, bonifico, business, estero e deposito, esistono anche altri limiti, come ad esempio il limite di prelievo bancomat che è di 250 euro al giorno. Inoltre, è importante ricordare che i limiti possono essere aumentati, inviando una richiesta scritta al servizio clienti di Poste Italiane.