Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Qual è il processo per cambiare lo status di investitore da Minor a Major?

I minori possono investire in fondi comuni di investimento attraverso i loro genitori/tutori.

Il minore è il primo e unico titolare del conto in questo caso ed è rappresentato da un tutore naturale (padre/madre) o da un tutore legale (tribunale nominato). Un minore rappresentato da un tutore naturale raggiunge la maggioranza a 18 anni, mentre quelli rappresentati da tutori legali raggiunge la maggioranza a 21 anni.

Una volta che il Minore raggiunge la maggioranza, è necessario richiedere il cambiamento dello status del titolare del conto unico da Minore a Maggiore o tutte le transazioni future (SIP/SWP/STP) sarebbero altrimenti sospese nel conto.

Di solito i fondi comuni inviano un avviso al tutore e al minore per presentare in anticipo i documenti necessari. Guardian deve richiedere di cambiare lo status in Maggiore insieme alla firma di Minor debitamente attestata da un funzionario bancario. Anche il modulo di registrazione del conto bancario e il KYC del minore devono essere presentati insieme alla domanda.

Le implicazioni fiscali dovranno ora essere sostenute dall’unico titolare del conto (Major).

Fino a quando il figlio non è minorenne, tutti i redditi e i guadagni derivanti dal conto del figlio sono sotto il reddito del genitore/tutore e il genitore/tutore paga le tasse applicabili. Nell’anno in cui il minore raggiunge la maggioranza, sarà trattato come un individuo separato e pagherà le tasse per il numero di mesi per i quali è un maggiore in quell’anno.