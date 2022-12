Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Qual è il ruolo di un consulente per gli investimenti

Di solito, quando le persone selezionano da sole uno schema, lo fanno in base alle sue prestazioni.

Non ritengono che le prestazioni passate possano non essere sostenute. La valutazione degli schemi è una funzione di vari attributi degli schemi, ad esempio l’obiettivo dello schema, l’universo degli investimenti, i rischi che il fondo sta assumendo, ecc. Ciò richiede che l’investitore metta tempo e fatica. L’investitore deve anche avere le competenze necessarie per essere in grado di comprendere le caratteristiche e le sfumature, nonché la capacità di analizzare e confrontare tra molte opzioni.

Un distributore di fondi comuni di investimento o un consulente per gli investimenti sarebbe qualificato e formato per un tale lavoro.

In secondo luogo, più importante che investire nel miglior schema, è importante investire in uno schema più appropriato o adatto alla situazione attuale dell’investitore. Sebbene la situazione dell’investitore sia meglio conosciuta dall’investitore, un buon consulente o distributore sarebbe in grado di porre le domande giuste e mettere le cose in prospettiva.

Una volta costruito il portafoglio, è necessario un monitoraggio regolare delle caratteristiche dello schema e del portafoglio, che è un lavoro on-going. Un consulente/distributore ti aiuta anche a rivedere questi schemi.