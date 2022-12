Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Quali ritorni posso aspettarmi con soli 500 euro?

Che si investa 500 euro o 5 euro, i rendimenti sono gli stessi. Confuso? Non se si considerano i rendimenti su base percentuale. Ad esempio, se uno schema ha rendimenti del 12% annuo, allora un investimento di 500 euro aumenterebbe a 627,20 euro in due anni. Un investimento di 100.000 euro nello stesso schema sarebbe 1.25.440 euro durante lo stesso periodo. Mentre il tasso di apprezzamento è lo stesso in entrambi i casi, solo gli importi finali differiscono a causa della differenza negli investimenti iniziali.

Dobbiamo tenere a mente due cose. I rendimenti in termini percentuali sono gli stessi per qualsiasi importo investito. Tuttavia, un importo maggiore investito all’inizio comporterebbe maggiori guadagni assoluti.

Tutto questo non dovrebbe distrarre un investitore dal fare un inizio. Questo è l’atto più importante nell’investimento.