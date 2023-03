Staking senza uno scambio: una guida passo-passo

Puntare le tue risorse di criptovaluta è un ottimo modo per guadagnare reddito passivo sulle tue partecipazioni. Mentre gli scambi crittografici come Coinbase offrono servizi di staking attraverso la loro piattaforma, non è necessario utilizzare uno scambio per puntare le tue risorse digitali. Le attività Proof of Stake come Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Solana (SOL) e Polkadot (DOT) possono essere puntate direttamente sulle rispettive reti blockchain per guadagnare premi.

Tuttavia, alcuni di questi asset, vale a dire Ethereum e Polkadot, hanno barriere più elevate alle entrate per lo staking rispetto agli altri menzionati. Ciò significa che hai bisogno di una quantità elevata dell’attività per scommettere da solo, il che impedisce ai detentori più piccoli di poter guadagnare. In quanto tale, puntare queste attività attraverso Lido Finance è uno dei modi più semplici per puntare senza utilizzare uno scambio e guadagnare premi. Scopri come in questa guida.

Cos’è il Lido?

Lido Finance è una piattaforma di staking che è stata originariamente lanciata quando Ethereum ha iniziato a offrire staking nel 2020. Lido ha offerto pool di staking Ethereum per gli utenti che avevano meno del requisito generale di 32 ETH richiesto per puntare. Rimangono uno dei modi più popolari per puntare criptovalute come Ethereum (ETH), Solana (SOL), Polygon (MATIC) e Polkadot (DOT). La piattaforma Lido Finance ti consente di delegare e puntare queste risorse crittografiche senza richiedere di eseguire nessuno dei requisiti tecnici necessari per guadagnare premi di picchettamento. Ciò significa che piuttosto che dover essere un validatore per guadagnare premi, puoi delegare le tue partecipazioni al Lido, un validatore, che poi ti dà la ricompensa proporzionale alla tua puntata.

Lido offre i propri servizi solo per la prova delle attività di puntata come Ethereum, il che significa che attività come Bitcoin (BTC) e Litecoin (LTC) non potranno essere puntate utilizzando Lido. In cambio della fornitura dei propri servizi di staking, Lido prende una percentuale dei premi, proprio come una commissione quando si picchetta attraverso uno scambio centralizzato. Lido è un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO). Ciò significa che la comunità vota e approva le modifiche alla piattaforma con il peso del voto determinato dalle partecipazioni LDO (token di governance del Lido). Segui la guida passo passo qui sotto per iniziare a picchettare con Lido.

Guida passo passo per Stake Crypto con Lido

Per questa guida, utilizzeremo Ethereum e MetaMask rispettivamente come asset di staking e portafoglio crittografico. Lido Finance ti consente di puntare Ethereum insieme a Solana (SOL), Polygon (MATIC), Polkadot (DOT) e Kusama (KSM). Il processo per puntare tutte queste risorse con Lido è abbastanza lo stesso, ma richiede semplicemente di utilizzare i rispettivi portafogli crittografici come Phantom for Solana.

Polygon può essere utilizzato con MetaMask, quindi il suo processo è identico a quello di Ethereum. Inoltre, se stai utilizzando un portafoglio multi-asset, come un portafoglio hardware Ledger Nano S o X, o un portafoglio browser come Trust Wallet, sarà lo stesso processo per ogni risorsa. Di seguito sono riportati i passaggi necessari per puntare cripto con Lido Finance.

Passaggio 1: vai alla pagina di puntata del Lido

Il primo passo per picchettare è andare alla pagina di picchettamento del Lido: https://stake.lido.fi/:

Passaggio 2: collega il tuo portafoglio

Quindi, fai clic su “Connetti portafoglio”, che si trova al centro della pagina o nell’angolo in alto a destra. Ti verrà quindi mostrato un elenco di portafogli crittografici compatibili. Seleziona la casella per accettare i termini e le condizioni, quindi scegli il portafoglio che desideri collegare.

Lido supporta i portafogli Brave, MetaMask, WalletConnect, Ledger, Coinbase, Trust Wallet, imToken, Ambire, Blockchain.com, Zengo, Exodus, Coin98, MathWallet, Tally, Gamestop e XDEFI.

Passaggio 3: conferma la connessione con il tuo portafoglio

Dopo aver selezionato il portafoglio che desideri connettere, quel portafoglio apparirà chiedendoti di confermare la connessione al Lido. Fare clic su “Avanti”, quindi su “Approva”. Quindi il tuo portafoglio sarà collegato al Lido.

Passaggio 4: inserisci la quantità di ETH che desideri puntare

Una volta collegato il portafoglio, puoi inserire la quantità di ETH che desideri puntare nel campo della pagina. Quindi, fai clic su “Invia”.

Passaggio 5: conferma la transazione di staking nel tuo portafoglio

Riceverai quindi un altro pop-up sulla pagina che dice di approvare la transazione con il tuo portafoglio. Il tuo portafoglio apparirà quindi per confermare la transazione. Fai clic su “Conferma” per approvare la transazione di staking (nota che ci sarà una tassa sul gas qui).

Passo 6: Fatto!

Ora stai puntando ETH con Lido. Puoi confermare di essere puntato guardando la pagina su cui hai appena puntato, poiché il tuo saldo puntato verrà aggiornato. Per lo staking di una qualsiasi delle altre attività qui menzionate, seguire lo stesso processo ma con tale asset che sostituisce ETH.

Lo Staking con Lido è sicuro?

Sì, picchettare con Lido è un processo sicuro. Quando fai picchettare con Lido ricevi un token come stETH (Staked Ethereum). Questo stETH ti dà diritto al riscatto dei tuoi premi ETH e del tuo ETH puntato, ma è anche un token negoziabile che puoi anche acquistare o vendere. Tieni presente che hai bisogno di stETH per riscattare l’ETH puntato, quindi se vendi o scambi tutti i tuoi stETH non puoi riscattare l’ETH che hai puntato con Lidom. Puoi prelevare una quantità di ETH equivalente allo stETH che possiedi, il che significa che l’acquisto di altri stETH ti darebbe diritto a un maggiore riscatto di ETH.

Quali altri modi posso scommettere?

Lido è un ottimo modo per puntare senza uno scambio, ma ci sono altri modi per farlo. Puoi puntare direttamente su vari protocolli blockchain proof of stake senza utilizzare Lido. Questo è vero per Cardano (ADA), Solana (SOL), Cosmos (ATOM), Avalanche (AVAX) e qualsiasi altra prova di stake crypto asset. Tutto ciò che devi fare è un portafoglio crittografico per la blockchain pertinente.

I passaggi sono simili indipendentemente dal fatto che tu stia usando Lido per puntare, l’unica differenza è che puoi scegliere un validatore con una commissione inferiore rispetto al Lido o uno che non addebita affatto una commissione.