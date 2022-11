Questrade: cos’è e cosa offre

Questrade è una delle piattaforme di investimento più popolari sul mercato. La società canadese è stata fondata nel 1999 e da oltre 20 anni aiuta gli utenti a investire in vari modi.

Con la sua popolarità è diventato sempre più chiesto se la piattaforma offre cripto per gli utenti su cui investire.

La semplice risposta è no, non lo fanno, almeno non direttamente.

Ma mentre non puoi acquistare Bitcoin, Ethereum o qualunque sia la tua altcoin preferita su Questrade, ci sono ancora modi per ottenere esposizione al settore crittografico. Esamineremo le tue opzioni su Questrade prima di darti alcune piattaforme alternative da utilizzare se desideri acquistare direttamente criptovalute, piuttosto che attraverso le opzioni disponibili tramite Questrade.

Cosa offre Questrade?

Il modo principale per ottenere esposizione alle criptovalute su Questrade è attraverso azioni focalizzate sulle criptovalute, come le società minerarie, e attraverso gli ETF, che sono disponibili sia per Bitcoin che per Ethereum.

Di seguito è riportato un elenco di alcune delle opzioni di investimento crittografico disponibili tramite Questrade:

Hive Blockchain Technologies Limited (HIVE)

Una società mineraria di Bitcoin ed Ethereum con sede a Vancouver, in Canada. Azioni disponibili tramite il TSX su Questrade. Hanno operazioni minerarie in Canada, Svezia e Islanda.

MicroStrategy (MSTR)

Notoriamente guidata dal toro crittografico Michael Saylor, MicroStrategy è un produttore di software di analisi e mobilità. La società possiede attualmente 121.044 Bitcoin.

Voyager Digital Limited (VOYG)

L’azienda si è concentrata sulla fornitura di una suite completamente funzionale di API e app mobili per consentire a chiunque di acquistare, vendere, scambiare, investire o guadagnare con le proprie risorse digitali. Il broker ha il proprio token crittografico chiamato Voyager Token (VGX).

Coinbase (COIN)

Acquista azioni in uno dei più grandi scambi crittografici del mondo per volume. Con sede a San Francisco, lo scambio è diventato pubblico nell’aprile 2021.

Cos’è un ETF?

Un exchange traded fund, o ETF, è un tipo di titolo che replica un indice, un settore, una materia prima o un’altra attività, ma che può essere acquistato o venduto in borsa allo stesso modo di un titolo normale. Gli ETF sono disponibili per tutti i tipi di attività e sono strumenti utilizzati per rendere più facile per le persone medie investire in posizioni complesse. Gli ETF crittografici sono stati lanciati alla fine del 2021 e consentono agli investitori di ottenere esposizione al settore crittografico senza dover acquistare direttamente le attività.

Quando si investe in ETF non si acquista effettivamente l’attività stessa, ma si acquista una partecipazione in un conglomerato che detiene posizioni sottostanti nell’attività o nel gruppo di attività. Quindi, nel caso di un ETF crittografico, non stai effettivamente acquistando unità della criptovaluta stessa, ma acquistando invece azioni di una società che rispecchia le prestazioni della criptovaluta di interesse.

Se dovessi acquistare un asset come BTCC o BTCX su Questrade, in realtà non acquisteresti Bitcoin. Tuttavia, il saldo del tuo account rifletterebbe eventuali guadagni o perdite subiti dal token, poiché BTCC e BTCX sono ETF che monitorano direttamente le prestazioni di Bitcoin.

Vantaggi e svantaggi di ETF o azioni

Ci sono un paio di vantaggi nell’investire in un ETF o in azioni piuttosto che investire direttamente in una criptovaluta. Il vantaggio principale è che è facile uscire da una posizione per contanti, poiché l’ETF o il titolo viene acquistato e venduto esclusivamente per fiat. Ciò significa che quando il profitto è attraente puoi facilmente incassare e puoi facilmente utilizzare un conto di risparmio esentasse (TFSA) per farlo senza dover pagare le tasse. Inoltre, non è necessaria alcuna conoscenza su come inviare transazioni di criptovaluta o utilizzare un portafoglio crittografico, rendendolo una bassa barriera tecnologica di ingresso per i nuovi investitori.

Ci sono anche un paio di aspetti negativi nell’investire in un ETF o in un titolo. Lo svantaggio principale è che in realtà non stai acquistando direttamente l’attività sottostante, ma piuttosto una partecipazione nella società che la possiede. Se Bitcoin o Ethereum esplodono di valore, è probabile che il tuo ETF o quota azionaria aumenti, ma il margine di profitto è probabilmente inferiore rispetto a quando hai acquistato direttamente l’asset. Inoltre, non ottieni l’utilità della risorsa crittografica, il che significa che non puoi usarla per pagare nulla. Se hai $ 10.000 in un ETF Bitcoin non puoi acquistare qualcosa che costa $ 10k in BTC senza prima vendere la tua posizione ETF e poi acquistare Bitcoin, entrambi i quali incorreranno in commissioni e ridurranno i profitti complessivi.

Questrade offrirà mai criptovalute?

Mentre Questrade non ha dichiarato apertamente se offrirà criptovalute per l’acquisto diretto, sembra possibile che lo farà in futuro.

Questo perché il settore è in crescita e Questrade probabilmente preferirebbe che gli utenti non andassero su un’altra piattaforma per fare un investimento per cui Questrade potrebbe semplicemente aggiungere supporto. Nel frattempo, ETF e azioni sono le uniche opzioni.

Alternative a Questrade che offrono Crypto

Fortunatamente ci sono un certo numero di alternative Questrade che offrono esposizione crittografica oltre alle azioni e alle obbligazioni tradizionali. Ecco uno sguardo ad alcune delle piattaforme più popolari che offrono criptovalute e azioni:

Wealthsimple

Wealthsimple è stato lanciato alla fine del 2014 e la società di tecnologia finanziaria si concentra principalmente sulla fornitura di modi per gli utenti di accedere e gestire facilmente gli investimenti tramite sistemi di risparmio automatizzati. Gli utenti sono in grado di acquistare e vendere azioni attraverso una varietà di scambi in un account personale o TFSA e possono anche acquistare e vendere risorse digitali supportate nel proprio account crittografico. Offre molte delle stesse opzioni di Questrade ed è anche canadese.

Wealthsimple Crypto

App all-in-one che offre opzioni bancarie, azioni e criptovaluta

Wealthsimple Crypto è disponibile solo per i canadesi

Wealthsimple è molto sicuro e assicurato da diversi regolatori

Una delle istituzioni finanziarie online in più rapida crescita al mondo

Robinhood

Robinhood è una piattaforma di investimento focalizzata principalmente sul consentire ai propri clienti di investire nel mercato azionario tradizionale, ma Robinhood ha anche aggiunto una sezione crittografica della loro piattaforma durante l’enorme bolla degli asset crittografici del 2017. Robinhood è disponibile solo per i cittadini americani. Più adatto ai principianti di Questrade pur offrendo crittografia.

Robinhood

Un ottimo sportello unico per chiunque desideri investire in criptovaluta o azioni

Una semplice procedura di onboarding richiede pochissimo da parte dell’utente

Istituto finanziario completamente regolamentato negli Stati Uniti

Supporto per BTC, ETH, LTC, BCH, DOGE, ECC e BSV

SoFi

SoFi sta per Finanza sociale. È una società di finanza personale con sede a San Francisco ed è stata originariamente fondata nel lontano 2011. SoFi offre una varietà di servizi finanziari come investimenti, banche e prestiti personali e ora offre criptovalute oltre alla finanza tradizionale. SoFi ha preso quote di mercato da piattaforme come Questrade in quanto offrono più servizi e criptovalute.

SoFi Crypto