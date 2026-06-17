Radici della ripresa cripto: inflazione, accordo Usa-Iran e adeguamento della difficoltà di Bitcoin

Panoramica sintetica sulle performance dei principali indici cripto, sul consenso politico che ha calmato i mercati, sull'andamento dell'inflazione negli Stati Uniti e sull'effetto dell'ultimo aggiustamento della difficoltà di mining su redditività e hash rate.

La settimana trascorsa ha registrato un ritorno di fiducia sui mercati delle criptovalute, con il CTI Top10 Crypto che ha segnato un rialzo significativo. Questo movimento non è stato omogeneo: alcuni indici tematici hanno guadagnato terreno con vigore, mentre altri hanno mostrato segni di debolezza. Il quadro è stato influenzato da eventi geopolitici, dati macroeconomici statunitensi e da una variazione tecnica fondamentale della rete Bitcoin.

Performance settimanali dei CTI e distribuzione dei rendimenti

Tra gli indici gestiti, il CTI Lending si è distinto per la miglior performance, riportando un aumento superiore al 10% nel periodo considerato. Il CTI Top10 Cryptoche raggruppa le criptovalute a maggiore capitalizzazione, ha chiuso la settimana con un +3,11%, segnale di un rinnovato interesse verso i nomi principali del mercato. Al contrario, il CTI Recovery ha evidenziato un calo di circa il 3,4%, riflettendo la maggiore vulnerabilità di strategie orientate al recupero in fasi di incertezza.

Questi differenziali mostrano come la ripresa non sia stata universale: alcuni segmenti, in particolare quelli legati a prestiti e soluzioni finanziarie decentralizzate, hanno beneficiato di flussi mirati, mentre componenti orientate al recupero di valore hanno sofferto per la ripresa selettiva della domanda.

Accordo politico tra Stati Uniti e Iran e reazione dei mercati

Un elemento determinante per la volatilità settimanale è stato l’evolversi delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Un ciclo di escalation seguito da de-escalation ha caratterizzato la comunicazione pubblica, con un brusco picco di rischiosità dopo minacce di intervento militare che hanno fatto impennare i prezzi del petrolio e alimentato avversione al rischio tra gli investitori. Successivamente, la situazione si è allentata quando è stata annunciata la prospettiva di un Memorandum d’intesa da firmare in Svizzera, portando a un parziale recupero dei mercati.

La reazione delle criptovalute riflette la sensibilità degli investitori a notizie geopolitiche che alterano il sentiment globale: il rialzo dei prezzi nei giorni successivi all’annuncio è stato favorito dalla riduzione dell’incertezza percepita, sebbene rimangano dubbi sulla concretezza e sui dettagli dell’intesa, dato che non è stata resa pubblica una bozza del documento.

Impatto sui prezzi delle materie prime e correlazione con le crypto

La prospettiva di normalizzazione delle relazioni ha contribuito al calo del prezzo del greggio, elemento che ha ridotto la pressione sui mercati rischiosi. In questo contesto, la correlazione tra petrolio e asset digitali si è manifestata nel breve termine: l’alleggerimento della tensione geopolitica ha mitigato il premio per il rischio, favorendo il recupero dei principali criptotoken.

Dati sull’inflazione Usa e prospettive di politica monetaria

I dati sui prezzi al consumo negli Stati Uniti per maggio hanno mostrato una stabilità rispetto al mese precedente, con l’indice headline e il core in linea con le attese. Pur essendo una lettura che ha rassicurato i mercati nel breve periodo, entrambi gli indicatori restano sopra l’obiettivo di inflazione del 2% fissato dalla banca centrale, mantenendo aperta la possibilità di tassi più restrittivi nel prossimo futuro.

La tenuta dell’inflazione, assieme alla recente accelerazione del mercato del lavoro, riduce le probabilità di tagli dei tassi in tempi brevi. Il tono che il presidente della banca centrale adotterà nelle prossime comunicazioni potrebbe influenzare la propensione al rischio degli investitori in asset digitali, specie nel primo mese di mandato di una nuova leadership quando l’incertezza sulle scelte future è più elevata.

Aggiustamento della difficoltà di mining di Bitcoin e conseguenze

Un evento tecnico rilevante è stato il calo della difficoltà di mining di Bitcoin superiore al 10% durante l’ultimo aggiustamento periodico. Questo meccanismo, che misura lo sforzo computazionale necessario per trovare nuovi blocchi, viene ricalibrato ogni 2.016 blocchi per mantenere l’obiettivo di un blocco ogni dieci minuti.

La riduzione della difficoltà riflette una contrazione dell’hash rate dovuta alla riduzione dell’attività di alcuni miner, che hanno reagito a margini più stretti causati dal ribasso del prezzo del Bitcoin. Prima dell’adeguamento il costo di pareggio stimato per minare un singolo Bitcoin era significativamente superiore al prezzo di mercato: l’alleggerimento della difficoltà offre un sollievo temporaneo, migliorando la redditività per chi rimane operativo e rendendo più efficiente la produzione di nuovi blocchi.

Complessivamente, la settimana ha mescolato fattori geopolitici, macroeconomici e tecnici che hanno determinato una ripresa selettiva dei mercati cripto. Le prossime mosse dei policy maker, l’evoluzione dell’accordo internazionale e l’andamento dell’hash rate saranno elementi chiave da monitorare per valutare la sostenibilità del rialzo.