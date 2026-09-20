Le altcoin guadagnano terreno, la SEC apre nuove strade e Hyperliquid segna record di ricavi: il panorama crypto cambia rapidamente.

Il mercato delle criptovalute vive un momento di forte dinamismo: mentre Bitcoin appare quasi immobile intorno ai 76.500 $, una serie di protocolli legati agli asset reali, ai DEX e agli AMM sta guidando una vera e propria altseason. Le notizie più recenti suscitano l’interesse di investitori, regulator e trader, perché rappresentano punti di svolta per l’intero ecosistema.

Le altcoin regalano performance: Uniswap, Zcash, Near e altri in crescita

Nel giro di una giornata, Near Protocol ha registrato un balzo del 20 % nelle 24 ore, seguito da UniswapZcashArbitrumDash e Ondo. Anche Aave e Aerodrome hanno beneficiato di trend incrociati che hanno spinto il segmento alt verso guadagni superiori al 10 %. Il pattern è stato confermato da altri player come JupiterCanton e Ethena tutti con incrementi compresi tra il 6 % e il 20 %.

Il ruolo della SEC e della CFTC nella spinta alle liquidity pool

Il SEC ha pubblicato una decisione che introduce un programma di esenzione dalla registrazione come broker per i protocolli che offrono liquidity pool e scambi automatizzati. L’esenzione è condizionata al fatto che le pool deviano essere permissioned quando trattano asset azionari, ma apre la strada a scambi on-chain di azioni tokenizzate senza dover assumere la qualifica di broker. Parallelamente, la CFTC sta definendo nuove regole per i mercati crypto, rinforzando la visione di un quadro regolamentare più chiaro negli Stati Uniti. Queste due mosse hanno innescato un’ondata di capitali verso i protocolli che possono operare in maniera più libera, alimentando il rally delle altcoin.

Record di guadagni on-chain: Hyperliquid, Pump, StonkFun e Pons

Parallelamente, quattro protocolli decentralizzati hanno registrato i loro migliori risultati di sempre in termini di ricavi on-chain. Hyperliquid ha incassato 3,07 milioni di dollari in un solo giorno, raggiungendo circa 13,47 milioni in una settimana, con un run rate annualizzato che supera i 700 milioni di dollari. PumpStonkFun e Pons hanno anch’essi battuto i propri record settimanali, segnalando una crescita diffusa della capacità di generare commissioni.

Modelli di monetizzazione dei protocolli e impatto sul mercato

Il modello di trading perpetual futures di Hyperliquid è la principale fonte di ricavo: il 99 % delle commissioni eleggibili è destinato al buyback e al burn del token HYPE rafforzando il valore per i detentori. Al contrario, i launchpad come Pump (memecoin su Solana) e StonkFun suddividono i profitti tra tesoreria e operazioni di buyback, seguendo una strategia più prudente ma comunque orientata a creare valore interno. L’assenza di stablecoin dalle classifiche di DefiLlama mette in luce come questi protocolli stiano diventando i nuovi driver di profitto nella finanza decentralizzata.

Bitcoin sotto osservazione e segnali dai mercati tradizionali

Nel frattempo, Bitcoin ha trascorso la giornata intorno ai 76.500 $, senza riuscire a superare il livello di 80.000 $ registrato qualche giorno prima. L’assenza di movimento è avvenuta in un contesto di tassi di interesse più alti decisi dalla Federal Reserve, mentre l’oro ha mostrato un modesto +0,38 % su 24 ore. Le principali borse azionarie, pur mostrando segni di ripresa, hanno avvertito di una possibile correzione a fine settembre, con Citadel e JPMorgan che suggeriscono cautela. Questi avvertimenti tradizionali, accoppiati al silenzio di Bitcoin, indicano che la rotazione di capitale verso le altcoin e i protocolli on-chain più remunerativi potrebbe continuare.