Regione Liguria investe in startup e Pmi con fondi europei

La Regione Liguria ha messo a disposizione 10 milioni di euro per sostenere startup e Pmi attraverso Ligurcapital. Scopri come accedere ai finanziamenti.

La Regione Liguria ha lanciato un nuovo fondo da 10 milioni di euro per sostenere le startup e le piccole e medie imprese del territorio. Questo fondo, gestito da Ligurcapital attraverso le risorse del programma europeo Fesr 2021-2027 mira a rafforzare il capitale delle imprese locali.

L’iniziativa prevede investimenti compresi tra 100mila e 500mila euro, che verranno erogati attraverso operazioni di equity e semi-equity. La Regione entrerà nel capitale delle aziende con quote di minoranza, senza intervenire nella gestione operativa, per un periodo massimo di cinque anni.

Come accedere al fondo

Per partecipare a questa misura, le imprese dovranno coinvolgere un co-investitore privato terzo e indipendente, che coprirà una quota compresa tra il 40% e il 60% dell’investimento complessivo. Le domande verranno valutate in ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Lo sportello online sul sito di Ligurcapital aprirà il 22 settembre, mentre sarà possibile iniziare a precompilare la modulistica dal 15 settembre. Un comitato indipendente, composto da tre esperti di venture capital, valuterà le operazioni.

Presentazione della misura

Tutti i dettagli della misura saranno illustrati giovedì 17 settembre alle ore 10, nella sede della Camera di commercio di Genova in via Garibaldi. Questo evento rappresenta un’opportunità per le imprese di comprendere meglio i requisiti e le modalità di partecipazione.

La Regione Liguria, attraverso questa iniziativa, intende sostenere la crescita e la competitività delle imprese locali, favorendone anche l’espansione sui mercati. Questo fondo rappresenta un’importante opportunità per le startup e le Pmi che desiderano rafforzare il proprio capitale e sviluppare nuovi progetti.