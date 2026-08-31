Mercati in leggero calo: Bitcoin resiste, cripto perde terreno

La settimana si chiude con un leggero calo dei mercati, segnato da una performance contrastante tra valute e cripto. Bitcoin, nonostante un ribasso, mantiene la sua dominance, mentre Ethereum perde terreno.
Sul fronte delle valute, EUR/USD chiude a 1.1643, in calo dello 0.017%, così come EUR/GBP a 0.8572, in ribasso dello 0.023%. L’unica eccezione è EUR/JPY, che guadagna lo 0.167%, raggiungendo 185.92.
Nel settore crypto, Bitcoin scende dello 0.18%, a 77986 USD, mentre Ethereum perde lo 0.83%, a 2435.3 USD. La capitalizzazione totale del mercato cripto registra un calo del 2.9%. Bitcoin mantiene una dominance del 59.6%, mentre Ethereum si attesta all’11.2%.
La prossima settimana sarà importante osservare se Bitcoin riuscirà a mantenere la sua posizione dominante nonostante il calo generale del mercato cripto.
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