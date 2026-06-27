Regolamento MiCA: cosa cambia per gli operatori cripto e gli investitori

Dal 1° luglio 2026, solo gli operatori autorizzati potranno offrire servizi cripto nell'UE. Scopri come proteggere i tuoi investimenti e cosa fare se il tuo exchange non ha la licenza MiCA.

Dal 1° luglio 2026, il mercato delle criptovalute in Europa subisce una trasformazione radicale. Con l’entrata in vigore completa del Regolamento MiCA solo gli operatori autorizzati potranno continuare a servire i clienti dell’Unione Europea. Questo cambiamento epocale riguarda non solo gli exchange e le piattaforme di custodia, ma anche le stablecoin che stanno già subendo restrizioni su diverse piattaforme.

Il periodo transitorio concesso dal regolamento europeo sulle cripto-attività si conclude, e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha chiarito che solo gli operatori presenti nel registro europeo potranno operare legalmente. Questo significa che molti fornitori di servizi cripto dovranno adeguarsi o uscire dal mercato europeo.

La fine del periodo transitorio e le conseguenze per gli operatori

Il Regolamento UE 2026/1114 noto come MiCA, ha stabilito un periodo transitorio che permetteva agli operatori già attivi secondo le regole nazionali di continuare a operare fino al 1° luglio 2026. Tuttavia, dal 1° luglio, solo chi ha ottenuto l’autorizzazione come Crypto-Asset Service Provider (CASP) potrà servire clienti europei. Questo significa che molti operatori senza licenza dovranno cessare l’offerta di servizi ai clienti UE.

ESMA ha chiarito che la scadenza vale anche quando l’adeguamento delle norme nazionali al MiCA non sia stato ancora completato. Gli operatori senza licenza devono sospendere nuove aperture di conto, bloccare la promozione verso clienti UE e limitare i servizi alle sole attività necessarie per vendere, trasferire o chiudere le posizioni esistenti.

Il registro ESMA e la verifica degli operatori autorizzati

Per gli investitori, è fondamentale verificare che il proprio fornitore di servizi cripto sia autorizzato. ESMA ha pubblicato un registro che raccoglie i prestatori autorizzati, gli emittenti di token e le entità non conformi segnalate dalle autorità nazionali. Prima di trasferire fondi o aprire un nuovo conto, è essenziale controllare la denominazione legale del fornitore, il Paese di autorizzazione e la presenza nel registro europeo.

La verifica deve essere fatta sulla società che fornisce il servizio, poiché la stessa insegna commerciale può operare attraverso più entità giuridiche in Paesi diversi. Questo passaggio è cruciale per evitare di utilizzare piattaforme non autorizzate e proteggere i propri investimenti.

Le stablecoin e le restrizioni sugli exchange

La stretta normativa MiCA riguarda anche le stablecoin le cripto-attività agganciate a valute ufficiali o ad altri asset. Diversi exchange hanno già comunicato restrizioni per i clienti dell’Area Economica Europea su token indicati come non MiCA compliant. Ad esempio, Binance e Gemini hanno rimosso o limitato il trading e i depositi per stablecoin come USDT, DAI, PAXG, FDUSD, TUSD, USDP, AEUR, XUSD e GUSD.

Queste restrizioni includono la rimozione delle coppie spot per utenti SEE su Binance, lo stop a trading o depositi su Gemini, e la limitazione alla negoziazione e al deposito per clienti UE o SEE. La tabella delle restrizioni non sostituisce il controllo sul registro ESMA e sulle comunicazioni del proprio intermediario, ma serve a distinguere le stablecoin già oggetto di restrizioni pubbliche dagli asset ancora negoziabili su piattaforme autorizzate.

Chi detiene cripto-attività presso un prestatore non autorizzato deve ricevere informazioni chiare sui tempi di uscita, sulle modalità di trasferimento e sull’eventuale chiusura delle posizioni. ESMA chiede agli operatori senza licenza di sospendere nuove aperture di conto, bloccare la promozione verso clienti UE e limitare i servizi alle sole attività necessarie per vendere, trasferire o chiudere le posizioni esistenti.

Le opzioni indicate dall’autorità europea sono tre: trasferire gli asset a un CASP autorizzato, spostarli su un portafoglio auto-custodito oppure valutare la chiusura delle posizioni. La custodia temporanea può proseguire solo per il tempo necessario a completare l’uscita ordinata e nel rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

È importante ricordare che il fatto che un operatore sia autorizzato ai fini MiCA riguarda la prestazione dei servizi cripto nell’Unione Europea, mentre gli obblighi di comunicazione al Fisco derivano dalla disciplina DAC8 recepita in Italia e dalle regole stabilite dall’Agenzia delle Entrate per i fornitori di servizi.