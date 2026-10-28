Domanda Rimborso Unico semplifica il recupero dei contributi INPS per professionisti, collaboratori e committenti.

Dal 13 ottobre 2026 l’INPS ha messo a disposizione una soluzione digitale unica per chi ha pagato contributi alla Gestione Separata in misura superiore a quanto dovuto. La Domanda Rimborso Unico raccoglie in un unico sportello tutti i casi di versamento indebito, evitando il ricorso a procedure frammentate e a lunghe attese in sede. Questo nuovo strumento è frutto di una revisione amministrativa suggerita dal messaggio n. 3247/2026, che ha sancito l’entrata in funzione del servizio senza più fase sperimentale.

Domanda Rimborso Unico: un’unica procedura digitale

Il cuore della novità è la centralizzazione: tutto avviene tramite il Cassetto previdenziale, l’area personale del portale INPS dove ogni iscritto può controllare la propria posizione assicurativa. La procedura online è stata progettata per essere guidata, con schermate intuitive che precompilano i dati già presenti nel sistema, riducendo al minimo l’inserimento manuale. L’obiettivo principale è fornire un canale unificato capace di gestire sia le richieste spontanee sia quelle emerse da accertamenti fiscali.

Che cosa prevede la nuova modalità

La Domanda Rimborso Unico consente di richiedere la restituzione di contributi versati per errore, per doppia iscrizione o per superamento del massimale contributivo. Non è necessario recarsi fisicamente a una sede INPS né inviare documenti cartacei: la piattaforma riconosce automaticamente la tipologia di richiedente (professionista, committente o collaboratore) e orienta nella compilazione. Una volta inoltrata la domanda, è possibile monitorare lo stato di avanzamento direttamente dal Cassetto, con aggiornamenti in tempo reale.

Chi può accedere al rimborso

Il beneficio è riservato a quattro gruppi principali di iscritti alla Gestione Separata. In primis rientrano i professionisti titolari di partita IVA che non hanno una cassa previdenziale di categoria e versano i contributi direttamente all’INPS. A loro si aggiungono i committenti, ossia le imprese o i privati che hanno pagato compensi a collaboratori e hanno provveduto al versamento della quota a carico del lavoratore. Il terzo gruppo comprende i collaboratori in tutti i loro settori, dalle consulenze alle collaborazioni coordinate continuative. Infine, la normativa include altri lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata, indipendentemente dal settore di attività.

Professionisti e titolari di partita IVA

I professionisti che operano senza cassa di categoria sono particolarmente esposti a errori di calcolo, specialmente quando le aliquote variano in base al reddito o alla situazione assicurativa pregressa. Se il versamento risulta superiore a quello previsto, la Domanda Rimborso Unico permette di recuperare la differenza senza dover aprire pratiche separate per ogni periodo d’imposta.

Committenti e collaboratori

Nel caso dei rapporti di collaborazione, è frequente che più committenti versino contributi per lo stesso collaboratore, generando un accumulo che supera il tetto contributivo annuale. Anche gli errori nella scelta dell’aliquota – ad esempio l’applicazione di quella ordinaria invece di quella ridotta per chi è già pensionato – possono dare luogo a crediti da restituire. La procedura unica semplifica notevolmente il recupero per tutte queste categorie.

Come presentare la domanda dal Cassetto previdenziale

Per avviare la pratica è sufficiente accedere al portale INPS con credenziali digitali – SPID, CIE o CNS – e selezionare la sezione dedicata alla Domanda Rimborso Unico. Una volta dentro, l’utente trova una scheda di avvio che precompila i dati anagrafici e la sintesi dei versamenti effettuati. In caso di richiesta per più committenti, il sistema permette di aggregare i dati in un’unica istanza, evitando duplicazioni.

Passaggi operativi

1. Accedi al Cassetto previdenziale con SPID, CIE o CNS.

2. Seleziona “Domanda Rimborso Unico” dal menu principale.

3. Verifica il riepilogo dei contributi versati e identifica le eccedenze.

4. Compila la pagina di richiesta, allegando eventuali documenti giustificativi (es. buste paga o fatture).

5. Conferma l’invio e conserva il protocollo di trasmissione.

6. Controlla lo stato della pratica nella sezione “Le mie domande”, dove verrà aggiornato il risultato dell’istruttoria.

Origine degli eccedenze contributive nella Gestione Separata

La Gestione Separata è stata istituita nel 1996 per coprire categorie di lavoratori non incluse nei regimi tradizionali. Negli anni, la sua flessibilità ha attirato numerosi professionisti e collaboratori, ma la stessa flessibilità ha generato complessità: le aliquote variano in base al fatto di essere già assicurati altrove o di percepire una pensione, e le soglie di reddito cambiano periodicamente. Queste variabili, unite a frequenti aggiornamenti normativi, rendono facile incorrere in versamenti eccessivi, soprattutto quando le attività sono svolte per più committenti o quando i dati reddituali non vengono tempestivamente comunicati all’INPS.

Il nuovo servizio vuole quindi concludere un percorso di semplificazione iniziato da anni, offrendo a tutti gli iscritti la possibilità di verificare rapidamente la propria posizione e di ottenere, in tempi più brevi, la restituzione delle somme indebitamente versate.