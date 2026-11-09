Il recupero termico dai miner BTC può abbattere costi energetici e ripagare l’hardware: ecco come leggerne numeri, rischi e ritorni economici.

Mining e riscaldamento possono convivere in un unico impianto: l’energia elettrica usata per calcolare blocchi si trasforma quasi integralmente in calore utile. Il recupero termico dai miner BTC mira a utilizzare questo calore per ambienti, acqua sanitaria o processi, migliorando il profilo economico dell’operazione. Valutare la convenienza richiede di leggere correttamente CAPEX, OPEX, metriche di efficienza come J/TH e il COP del sistema di scambio termico.

Il tema è rilevante perché, nella maggior parte dei casi, l’energia elettrica pesa più di ogni altra voce sul bilancio del mining. Integrare un circuito di calore può cambiare radicalmente il punto di break-even, sommando ricavi da hash e risparmi termici. Questo articolo espone un percorso chiaro: principi fisici ed efficienza, modello economico CAPEX/OPEX, break-even con diverse tariffe, casi d’uso domestici e industriali, rischi regolatori e sensibilità al prezzo del BTC, con check pratico finale.

Principi ed efficienza: da J/TH a COP

Un ASIC converte quasi tutta la potenza elettrica in calore: 1 kW elettrico diventa ~1 kW termico. La metrica J/TH indica l’energia necessaria per produrre un terahash; più è bassa, più il miner è efficiente. Sul lato termico, conta il COP del sistema di recupero: definito come calore utile erogato / energia elettrica addizionale (pompe, ventilatori). Un impianto ben progettato, con scambiatori dimensionati e perdite ridotte, può avvicinare il COP a valori prossimi a 1 per il solo recupero passivo, e superiori se si usano pompe di calore che elevano la temperatura di mandata.

La scelta tra raffreddamento ad aria o immersione in fluido dielettrico incide su resa e affidabilità. L’immersione facilita l’estrazione termica a temperature costanti e riduce rumorosità, ma richiede CAPEX maggiore (tank, fluido, pompe). In ogni configurazione, l’obiettivo è massimizzare la quota di calore a temperature utili (ad esempio 35–55 °C per ambienti radianti o VMC, 55–65 °C per ACS con accumulo), limitando perdite su canalizzazioni e scambi multipli.

CAPEX e OPEX: costruire il modello economico

Il CAPEX include ASIC, alimentatori, quadro elettrico, scambiatori, serbatoio o buffer, pompe, coibentazioni, eventuale tank di immersione e controllo. Si aggiungono opere idrauliche e rumorosità/abbattimento acustico. L’OPEX copre energia elettrica, manutenzione (filtri, pompe, fluido dielettrico), ricambi, pulizia termica degli scambiatori e costi di rete. È utile stimare una vita utile dei componenti: ASIC (ore di lavoro elevate), pompe e ventole (cicli), fluido (stabilità termica/ossidazione).

Il modello dovrebbe separare tre flussi: 1) ricavi da mining in BTC convertiti in valuta o detenuti, 2) risparmio termico ottenuto sostituendo caldaia o resistenze, 3) costi energetici complessivi (ASIC + ausiliari). Integrare una curva di degrado degli hashboard e un profilo di uptime realistico consente di evitare stime eccessive. Un margine per fermate programmate e stagionalità termica rende il conto più robusto.

Break-even con diverse tariffe elettriche

Per il break-even si confronta il costo per kWh con il valore combinato di BTC generati e calore utile. In assenza di recupero, il punto di pareggio dipende quasi esclusivamente dalla tariffa e dall’efficienza J/TH. Con recupero termico, ogni kWh elettrico produce anche kWh termici: se il calore sostituisce gas o elettrico più costoso, il costo effettivo per TH scende. Si può impostare una regola pratica: costo effettivo = costo energia − valore del calore recuperato (in €/kWh), al netto delle perdite e dell’energia ausiliaria.

Considerare più scenari di tariffe (bassa, media, alta) e di prezzo del combustibile sostituito aiuta a tracciare il perimetro di convenienza. In contesti con energia a prezzo contenuto e domanda termica continua, il recupero può coprire una quota significativa dell’OPEX, accorciando l’ammortamento del CAPEX. Dove la richiesta di calore è intermittente, è prudente modellare un mix: parte del tempo si monetizza il BTC, il resto si massimizza il risparmio termico.

Casi d’uso: domestico e industriale

Nel domestico, un piccolo cluster può alimentare un puffer per riscaldamento a bassa temperatura o preriscaldare ACS. I limiti tipici sono rumore, spazio e necessità di modulare la potenza. La soluzione a immersione riduce decibel e facilita il controllo della mandata. L’integrazione con sistemi esistenti (caldaia, pompa di calore) richiede valvole miscelatrici, protezioni e sicurezze idrauliche standard. L’obiettivo è coprire le basi con design semplice e monitoraggio affidabile.

Nell’industriale, serre, essiccatoi, allevamenti, piscine e processi a media temperatura possono assorbire carichi termici più elevati e continui. Qui contano ridondanza, facilità di manutenzione, spazi tecnici adeguati e gestione dell’aria o del fluido termovettore. L’eventuale vendita di calore a terzi implica misurazioni certificate e contratti. Il vantaggio competitivo emerge quando la curva di domanda termica è stabile e la logistica del calore (distanze, coibentazioni, scambi) resta con perdite contenute.

Rischi normativi, sicurezza e responsabilità

L’inquadramento dipende da impianto elettrico e termico: potenze oltre determinate soglie impongono pratiche e verifiche specifiche. In ambito termico, valgono norme su pressione, temperature, fluidi e prevenzione incendi; in ambito elettrico, sezionamento, protezioni e messa a terra. La cessione di calore o di energia può attivare obblighi contrattuali e fiscali. Ulteriori profili includono rumore, dispersioni e conformità dei locali. Un progetto documentato, con schemi e manuali, riduce responsabilità e facilita assicurazioni e manutenzione.

Dal punto di vista dei dati, il monitoraggio remoto deve tutelare cybersecurity e continuità: credenziali, aggiornamenti e segmentazione di rete proteggono l’asset. Prevedere arresti sicuri in caso di blackout o guasti alle pompe evita surriscaldamenti e danni. Un registro delle manutenzioni e un piano di scorte per ventole, pompe e sensori migliorano l’affidabilità complessiva.

Prezzo del BTC e analisi di sensibilità

Il prezzo del BTC influenza i ricavi da hash, ma il recupero termico crea un cuscinetto: parte del valore proviene dal risparmio rispetto a combustibili o elettricità alternativa. È utile eseguire una sensibilità a tre variabili: prezzo BTC, costo kWh elettrico, valore del kWh termico sostituito. Si ottiene così una mappa di resilienza: dove il progetto resta sostenibile anche con BTC debole o con energia più cara, e dove invece serve modulare o spegnere.

Una pratica robusta è denominare i conti in due unità: energia (kWh) e BTC. Separando le metriche, si evitano distorsioni da conversioni continue e si leggono con chiarezza i contributi di efficienza (J/TH) e di recupero termico (COP), oltre alla variabilità di mercato.

Checklist operativa per decidere

– Calcolare potenza ASIC e J/TH del parco ipotizzato

– Stimare domanda termica oraria e temperature utili

– Dimensionare scambiatori, circuito e accumulo con perdite stimate

– Valutare CAPEX completo, inclusi silenziamento e coibentazioni

– Stimare OPEX di energia e ausiliari, manutenzioni e fermate

– Eseguire sensibilità su tariffe, prezzo BTC e valore del calore

– Verificare requisiti normativi, sicurezza e assicurazioni

– Predisporre monitoraggio, alert e parti di ricambio critiche

Un passo ulteriore è confrontare il progetto con l’alternativa “solo riscaldamento” e con “solo mining”: se il recupero termico mostra un tempo di ritorno più breve in entrambi i confronti, l’integrazione è solida. In caso di incertezza, partire con un pilota su scala ridotta consente di validare COP, perdite reali e profilo di carico, trasformando le ipotesi in dati utilizzabili per un eventuale dimensionamento finale.