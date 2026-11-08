Scopri perché le autorità suggeriscono prudenza prima di investire in criptovalute su piattaforme estere.

Negli ultimi anni le crittovalute hanno assunto un ruolo sempre più centrale nei portafogli di investimento, attirando sia istituzioni che piccoli risparmiatori. Tuttavia, la rapidità con cui questi asset digitali si sono diffusi ha altresì favorito l’emergere di nuovi vettori di attacco, soprattutto quando gli operatori non sono soggetti a una supervisione locale. Il recente furto subito dalla piattaforma Binance ha messo in luce le vulnerabilità di un ecosistema ancora poco regolamentato, facendo scattare l’interesse delle autorità competenti.

Il 5 novembre, la Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo ha convocato una seduta in Senato per analizzare l’accaduto. Al tavolo dei lavori si è trovato Andrea Quacivi, direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, chiamato a fornire chiarimenti sul modus operandi dell’attacco e a indicare le misure di protezione più adeguate per i cittadini italiani.

Attacco informatico a Binance: come è avvenuto

L’incidente ha avuto origine da una sofisticata operazione di ingegneria sociale. Gli aggressori hanno individuato un dipendente tecnico della piattaforma, convincendolo a scaricare un pacchetto di sviluppo contenente codice malevolo. Una volta eseguito, il software ha creato una breccia nella rete interna, consentendo ai criminali di accedere a fondi di valore considerevole. L’autore dell’attacco è riuscito così a sottrarre una somma record, sebbene le operazioni di risposta abbiano permesso di recuperare circa il 90 % dei capitali coinvolti.

Uso dell’ingegneria sociale per introdurre malware

L’ingegneria sociale si basa sulla manipolazione psicologica delle persone, sfruttando la fiducia e la mancanza di consapevolezza tecnica. Nel caso di Binance, il personale tecnico è stato ingannato con un messaggio apparentemente legittimo, che includeva un link a un file di sviluppo. Il dipendente, convinto della sua natura innocua, ha avviato il download e, di conseguenza, ha installato il malware sulla rete aziendale. Questo tipo di attacco evidenzia quanto la sicurezza informatica dipenda non solo da difese tecnologiche, ma anche dalla formazione del personale.

Le raccomandazioni dell’Agenzia per la cybersicurezza

Durante l’audizione, Quacivi ha sottolineato che la prudenza è fondamentale quando si decide di affidare i propri risparmi a piattaforme di crittovalute non domiciliate in Italia. “È importante verificare che l’operatore sia soggetto a vigilanza a livello nazionale o europeo”, ha dichiarato, aggiungendo che la mancanza di una supervisione efficace aumenta il rischio di perdite irreparabili. Il messaggio principale è chiaro: i risparmiatori devono adottare una gestione consapevole e valutare i benefici rispetto ai potenziali pericoli di un mercato ancora in evoluzione.

Come riconoscere una piattaforma vigilata

Secondo l’Agenzia, una piattaforma vigilata deve possedere licenze rilasciate da autorità finanziarie riconosciute, come la Banca d’Italia o la Commissione europea. Inoltre, è consigliabile controllare la presenza di audit di sicurezza periodici e di politiche di gestione del rischio trasparenti. In assenza di questi requisiti, il consigliato è limitare l’esposizione dei propri fondi o, meglio ancora, affidarsi a enti che operano sotto una normativa chiara, riducendo così le probabilità di incorrere in nuovi attacchi come quello di Binance.