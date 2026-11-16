Una settimana carica di appuntamenti per i mercati, tra trimestrale di Nvidia, debutto di Anthropic in Borsa e verbali della Federal Reserve.

Le borse europee aprono in ribasso, con il future sull’Eurostoxx50 in calo dello 0,13%. Negli Stati Uniti scendono anche i future sul Dow Jones, sull’S&P500 e sul Nasdaq100, che perde l’1,28%. Il calo segue le dimissioni a sorpresa del ceo di Nvidia Jensen Huang, dopo le quali il valore di mercato del titolo è sceso a 3.900 miliardi di dollari, contro i 5.800 miliardi di inizio ottobre.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, Huang starebbe valutando un ritorno alla guida del gigante statunitense, dopo lo scandalo legato a relazioni extraconiugali, una delle quali con una donna cinese sospettata di essere una spia di Pechino. Alcuni alleati nella Silicon Valley premono sul consiglio di amministrazione perché lo reintegri, e il manager avrebbe discusso con alcuni collaboratori la possibilità di tornare al suo posto, probabilmente con il sostegno della Casa Bianca.

Nvidia alla prova della trimestrale

I conti di Nvidia saranno pubblicati il 17 novembre. Gli analisti prevedono una crescita degli utili del 90% su ricavi pari a 109 miliardi di dollari. Chris Weston, responsabile della ricerca di Pepperstone, ha osservato che gli investitori cercano sempre più di valutare l’azienda per gli esercizi fiscali 2028 e 2029, senza la figura che ne ha costruito il vantaggio competitivo. Nel corso della settimana Donald Trump incontrerà Xi Jinping e Vladimir Putin a margine del forum Apec di Shenzhen, per parlare di riduzione degli armamenti nucleari e della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

Verbali della Fed e nuovi rialzi dei tassi

Il 18 novembre sarà pubblicato il verbale della riunione di politica monetaria della Fed di ottobre. Gli operatori cercheranno segnali di apertura a un aumento dei tassi di 50 punti base a dicembre. Il presidente della Fed di Kansas City, Jeff Schmid, ha definito l’inflazione ancora troppo elevata. Il vicepresidente Philip Jefferson ha indicato l’inflazione come il principale riferimento per le decisioni future. Susan Collins, presidente della Fed di Boston, ha suggerito che i tassi potrebbero salire più del previsto. I future sui Fed funds scontano un rialzo di un quarto di punto il mese prossimo, mentre la probabilità di un aumento di 50 punti base è scesa al 6%.

Petrolio in rialzo dopo due settimane di ribassi

Il Brent guadagna lo 0,15% a 95,98 dollari al barile, dopo aver perso il 2,5% nella settimana precedente. L’Agenzia Internazionale dell’Energia prevede che i mercati petroliferi torneranno in surplus nel quarto trimestre del 2026, con un’offerta mondiale di 105 milioni di barili al giorno, circa 1,7 milioni in più della domanda stimata. L’agenzia ha inoltre annunciato il rilascio di 71 milioni di barili dalle riserve strategiche entro la fine di febbraio.