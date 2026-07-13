Satispay lancia azioni, ETF e carte Mastercard: la rivoluzione finanziaria

Satispay introduce nuove funzionalità finanziarie, tra cui l'acquisto di azioni ed ETF, e le carte di debito Mastercard, trasformandosi in una piattaforma completa per la gestione del denaro.

Satispay, la fintech italiana che ha rivoluzionato i pagamenti digitali, compie un ulteriore passo verso la creazione di una piattaforma finanziaria completa. Con oltre 6,5 milioni di utenti e 450.000 attività convenzionate, Satispay annuncia il lancio di nuove funzionalità che includono l’acquisto di azioni ed ETF e l’introduzione di carte di debito Mastercard.

Nuove opportunità di investimento con azioni ed ETF

La sezione investimenti di Satispay si arricchisce con la possibilità di acquistare e vendere azioni ed ETF anche in quote frazionate, a partire da un investimento minimo di 1 euro. Questo servizio sarà disponibile dalla prossima settimana e rappresenta un ulteriore passo verso la democratizzazione dei mercati finanziari.

In un anno, la sezione Investimenti di Satispay ha già raccolto l’adesione di oltre 500.000 utenti, con due terzi che hanno scelto di investire tramite piani di acquisto ricorrenti. Questo dato conferma l’interesse crescente verso strumenti semplici e digitali per la gestione del risparmio.

Un catalogo ampio e commissioni competitive

Gli utenti potranno acquistare e vendere oltre 1.000 strumenti tra azioni ed ETF con un percorso guidato che integra grafici interattivi e informazioni dettagliate sui singoli prodotti. La struttura dei costi prevede una commissione fissa di acquisto e vendita pari a 89 centesimi. Inoltre, grazie alla partnership con Vanguard i piani di acquisto ricorrenti sugli ETF del gruppo saranno gratuiti.

Le carte di debito Mastercard per pagamenti senza confini

Oltre alle nuove funzionalità di investimento, Satispay introduce anche le carte di debito Mastercard che consentiranno agli utenti di pagare con Satispay ovunque nel mondo. Questo passaggio strategico permette alla piattaforma di ampliare la propria accettazione anche al di fuori della rete degli esercenti convenzionati.

Le nuove carte garantiranno zero commissioni di cambio sui pagamenti in valuta extra-euro e prelievi di contante gratuiti in Italia e all’estero, entro i massimali previsti dai diversi piani di abbonamento. Questo rappresenta un ulteriore passo verso la creazione di una piattaforma finanziaria completa, in grado di accompagnare gli utenti nella gestione quotidiana del denaro e nella pianificazione del futuro finanziario.

La visione di Satispay per il futuro della finanza

Alberto Dalmasso, co-founder e CEO di Satispay, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è aiutare gli italiani a passare da semplici risparmiatori a veri investitori, mettendo a disposizione strumenti chiari e accessibili anche a chi non ha esperienza con azioni o ETF.”

Simone Rosti, responsabile Italia e Sud Europa di Vanguard, ha aggiunto: “In Italia il tasso di risparmio è tra i più elevati in Europa e strumenti di investimento efficienti possono trasformare la liquidità improduttiva in ricchezza a lungo termine. Gli ETF offrono un modo semplice, diversificato e a basso costo per investire.”

Con queste iniziative, Satispay rafforza il proprio posizionamento oltre il perimetro dei pagamenti digitali, puntando a integrare in un’unica app servizi di pagamento, risparmio, welfare e investimento. La direzione è quella di una piattaforma finanziaria sempre più ampia, pensata per accompagnare gli utenti nella gestione quotidiana del denaro e nella pianificazione del futuro finanziario.