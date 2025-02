Scadenza per la presentazione dell’Isee

Il termine del rappresenta una data cruciale per le famiglie che ricevono l’assegno unico. Entro questa scadenza, è fondamentale presentare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) aggiornato per garantire l’erogazione dell’importo corretto. La mancata presentazione dell’Isee comporta l’erogazione dell’importo minimo, che è attualmente fissato a 57,50 euro per ogni figlio minore. Questo aspetto è particolarmente rilevante per le famiglie che si trovano in una situazione economica variabile, poiché l’importo dell’assegno unico è calcolato in base alla composizione del nucleo familiare e al valore Isee.

Novità sul calcolo dell’Isee

Dal , entrerà in vigore una modifica significativa nel calcolo dell’Isee: i Titoli di Stato non saranno più inclusi nel conteggio. Questa novità potrebbe influenzare notevolmente l’importo dell’assegno unico per molte famiglie. Tuttavia, è importante notare che chi presenterà l’Isee entro il 28 febbraio avrà la possibilità di beneficiare del calcolo che include i Titoli di Stato, potenzialmente aumentando l’importo mensile ricevuto. Le famiglie devono quindi decidere se presentare subito l’Isee o attendere l’entrata in vigore della nuova normativa.

Come procedere per l’aggiornamento dell’Isee

Per aggiornare l’Isee, le famiglie possono utilizzare diversi canali. È possibile rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (Caf) oppure utilizzare l’app dell’Inps per presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) in modo autonomo. È importante ricordare che la presentazione di una nuova Dsu comporta un costo, che di solito si aggira intorno ai 25 euro. Tuttavia, per chi è più esperto con la tecnologia, l’app dell’Inps offre un modo semplice e veloce per aggiornare i dati necessari. Le famiglie devono prestare attenzione alle scadenze e alle eventuali variazioni della situazione familiare, come la nascita di un nuovo figlio o il raggiungimento della maggiore età da parte di un figlio già presente nel nucleo.