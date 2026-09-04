Scandalo finanziamenti illeciti: Reform Uk e Nigel Farage sotto accusa

Un'inchiesta ha portato alla luce presunti finanziamenti illeciti a Reform Uk, con due collaboratori di Nigel Farage che si sono dimessi. Scopri i dettagli.

Un’inchiesta giornalistica ha scoperchiato un presunto schema di finanziamenti illeciti che coinvolge il partito politico britannico Reform Uk e il suo leader, Nigel Farage. Le rivelazioni, emerse grazie a un’indagine condotta con telecamere nascoste, hanno scatenato una bufera politica e portato alle dimissioni di due alti funzionari del partito.

Le immagini, girate durante un incontro a Clacton, nell’Essex, mostrano uno stretto collaboratore di Farage, Dan Jukes mentre suggerisce un metodo per aggirare la legge elettorale e ottenere una donazione di 500.000 sterline da un donatore americano. Il presunto donatore e suo figlio, in realtà investigatori sotto copertura, hanno registrato l’intero incontro, rivelando dettagli preoccupanti.

Le accuse e le dimissioni

Le accuse sono state rese pubbliche durante il congresso del partito a Birmingham. Le immagini mostrano Jukes e James Orr responsabile delle politiche di Reform Uk, mentre discutono di come ottenere finanziamenti da un donatore straniero, violando le normative britanniche. La legge elettorale del Regno Unito stabilisce che solo elettori registrati o società britanniche possono donare a partiti politici.

In seguito alle rivelazioni, Jukes e Orr si sono dimessi dai loro incarichi in attesa delle conclusioni di un’indagine interna. Un portavoce di Reform Uk ha dichiarato che il partito ritiene importante che l’indagine proceda in modo indipendente e senza pregiudizi. Tuttavia, il partito ha anche affermato di essere stato vittima di una bufala orchestrata da attivisti per il clima finanziati dall’estero.

Le reazioni politiche

Il Partito Laburista e i Liberal Democratici hanno denunciato Reform Uk alla Metropolitan Police che ha dichiarato di stare valutando la questione. La polizia ha ricevuto informazioni dai partiti oppositori e sta esaminando le prove raccolte.

Nigel Farage ha respinto le accuse, affermando che il suo partito non ha violato alcuna legge e non ha incassato denaro losco. Tuttavia, la vicenda rischia di danneggiare ulteriormente la reputazione del partito, che ha recentemente perso consensi nei sondaggi.

Le conseguenze politiche

La vicenda arriva in un momento delicato per Farage, che è stato recentemente rieletto in una suppletiva nel seggio di Clacton, dopo essersi dimesso per invocare il giudizio del popolo. Farage è anche al centro di un’inchiesta parlamentare relativa a una donazione non dichiarata di 5 milioni di sterline.

Il congresso di Birmingham, già segnato da una serie di scandali recenti, ha visto il partito della destra anti-immigrazione affrontare critiche crescenti. Gli scandali sui finanziamenti illeciti hanno portato a un calo nei sondaggi, riportando Reform Uk dietro il Labour e testa a testa con i Tory.

La vicenda continua a svilupparsi, con la polizia che sta indagando sulle accuse e il partito che cerca di difendere la propria reputazione. Le prossime settimane saranno cruciali per determinare le conseguenze politiche di questa inchiesta.