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20 Giugno 2026

Schianti mortali a Mykonos e sull’Aurelia: morti, feriti e indagini in corso

Due incidenti distinti hanno provocato vittime e feriti: a Mykonos una donna italiana di 37 anni è morta dopo uno scontro tra auto durante una vacanza di addio al nubilato; a Ceriale una giovane di 22 anni è deceduta dopo l’impatto tra la moto su cui viaggiava e una Fiat 500. Le autorità hanno avviato indagini e sono state attivate misure di supporto alle famiglie.

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Schianti mortali a Mykonos e sull’Aurelia: morti, feriti e indagini in corso

Due episodi stradali separati hanno scosso comunità e famiglie nel corso delle stesse settimane: sull’isola di Mykonos una donna italiana ha perso la vita dopo un violento scontro tra veicoli durante una vacanza, mentre lungo la via Aurelia a Ceriale una giovane è deceduta in seguito allo schianto tra una moto e un’auto. Entrambe le vicende hanno attivato i soccorsi, le indagini delle forze dell’ordine e il supporto psycho-sociale per i parenti.

Incidente a Mykonos: la vittima e la dinamica dello scontro

L’incidente sull’isola di Mykonos ha coinvolto una Peugeot noleggiata, con a bordo tre donne, e una Volkswagen Golf scura. La donna deceduta si chiamava Sara Ceccantiniaveva 37 anni, era madre e lavorava come impiegata per una nota azienda di moda; la sua morte è avvenuta a seguito delle gravi lesioni riportate nello scontro che si è verificato durante una vacanza di addio al nubilato. L’urto ha provocato danni ingenti, in particolare alla parte posteriore della Peugeot, e ha coinvolto complessivamente cinque veicoli quando la prima vettura è stata scaraventata fuori strada andandosi a schiantare contro un pick-up parcheggiato in un vicino piazzale.

Versioni contrastanti e accertamenti preliminari

Sulla dinamica sono emerse due versioni: una prima ricostruzione indica che la Golf avrebbe perso il controllo colpendo la Peugeot, mentre una testimonianza parlò di un tentativo di inversione a U della vettura delle italiane, eseguita in una zona vietata, che avrebbe esposto il fianco al veicolo proveniente dalla direzione opposta. In base agli atti investigativi, i conducenti di entrambe le auto sono stati fermati dalle autorità greche e sottoposti ai test per alcol e droghe, risultati negativi: i soggetti sono stati ritenuti sobri al momento dei controlli.

Soccorso, trasferimenti e procedure medico-legali

Dopo l’impatto, i soccorsi hanno trasportato la donna in condizioni gravissime al punto sanitario di Mykonos e successivamente all’ospedale dell’isola di Syros. I medici hanno ritenuto impossibile il trasferimento in elicottero verso una struttura specialistica di Atenedichiarando la paziente non trasportabile; la morte è sopraggiunta alcune ore dopo l’incidente avvenuto domenica 14 giugno. La magistratura ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso e per procedere alle formalità necessarie al rimpatrio della salma, mentre i funerali sono previsti ad Arezzodove la vittima risiedeva. Alla famiglia si sono uniti sul posto la sorella, la madre del futuro sposo e amici stretti.

Schianto a Ceriale: la giovane vittima e la compagna gravemente ferita

Sulla via Aureliain territorio di Cerialeun incidente notturno ha coinvolto una moto con a bordo due ragazze e una Fiat 500. Lo scontro, avvenuto intorno all’una di notte, ha avuto conseguenze drammatiche: una delle due ragazze è deceduta dopo il trasporto in condizioni critiche al reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure; l’altra è rimasta ricoverata in condizioni gravissime ed è stata sottoposta a interventi chirurgici per le lesioni agli arti.

Identità della vittima, reazioni locali e interventi

La vittima è stata identificata come Sofia Barberiche avrebbe compiuto 23 anni nei giorni successivi; lavorava in un Caf locale e coltivava sogni di viaggi. Tra i familiari, la madre è impegnata in politica locale come assessora comunale. L’evento ha spinto le autorità cittadine a sospendere manifestazioni previste per la serata, tra cui il Ceriale Summer Festivalmentre l’Asl ha attivato un servizio di supporto psicologico per la famiglia e i conoscenti della vittima.

Interventi di emergenza e ricostruzione della dinamica a Ceriale

Sul luogo dello schianto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, le ambulanze della Croce Bianca di Albenga e della Croce Rossa di Ceriale insieme all’automedica del 118. La parte anteriore della Fiat 500 è stata trovata completamente distrutta, segno della violenza dell’impatto; la strada è stata chiusa per diverse ore per consentire i rilievi tecnici necessari alla ricostruzione. I militari stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e eventuali responsabilità.

In entrambi i casi, le autorità stanno svolgendo approfondimenti e gli esiti delle perizie medico-legali e dei rilievi stradali saranno determinanti per stabilire con precisione le cause e le responsabilità degli schianti. Le comunità locali restano sotto shock e le famiglie ricevono assistenza nelle procedure e nel lutto.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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