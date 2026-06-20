Schianti mortali a Mykonos e sull’Aurelia: morti, feriti e indagini in corso

Due incidenti distinti hanno provocato vittime e feriti: a Mykonos una donna italiana di 37 anni è morta dopo uno scontro tra auto durante una vacanza di addio al nubilato; a Ceriale una giovane di 22 anni è deceduta dopo l’impatto tra la moto su cui viaggiava e una Fiat 500. Le autorità hanno avviato indagini e sono state attivate misure di supporto alle famiglie.

Due episodi stradali separati hanno scosso comunità e famiglie nel corso delle stesse settimane: sull’isola di Mykonos una donna italiana ha perso la vita dopo un violento scontro tra veicoli durante una vacanza, mentre lungo la via Aurelia a Ceriale una giovane è deceduta in seguito allo schianto tra una moto e un’auto. Entrambe le vicende hanno attivato i soccorsi, le indagini delle forze dell’ordine e il supporto psycho-sociale per i parenti.

Incidente a Mykonos: la vittima e la dinamica dello scontro

L’incidente sull’isola di Mykonos ha coinvolto una Peugeot noleggiata, con a bordo tre donne, e una Volkswagen Golf scura. La donna deceduta si chiamava Sara Ceccantiniaveva 37 anni, era madre e lavorava come impiegata per una nota azienda di moda; la sua morte è avvenuta a seguito delle gravi lesioni riportate nello scontro che si è verificato durante una vacanza di addio al nubilato. L’urto ha provocato danni ingenti, in particolare alla parte posteriore della Peugeot, e ha coinvolto complessivamente cinque veicoli quando la prima vettura è stata scaraventata fuori strada andandosi a schiantare contro un pick-up parcheggiato in un vicino piazzale.

Versioni contrastanti e accertamenti preliminari

Sulla dinamica sono emerse due versioni: una prima ricostruzione indica che la Golf avrebbe perso il controllo colpendo la Peugeot, mentre una testimonianza parlò di un tentativo di inversione a U della vettura delle italiane, eseguita in una zona vietata, che avrebbe esposto il fianco al veicolo proveniente dalla direzione opposta. In base agli atti investigativi, i conducenti di entrambe le auto sono stati fermati dalle autorità greche e sottoposti ai test per alcol e droghe, risultati negativi: i soggetti sono stati ritenuti sobri al momento dei controlli.

Soccorso, trasferimenti e procedure medico-legali

Dopo l’impatto, i soccorsi hanno trasportato la donna in condizioni gravissime al punto sanitario di Mykonos e successivamente all’ospedale dell’isola di Syros. I medici hanno ritenuto impossibile il trasferimento in elicottero verso una struttura specialistica di Atenedichiarando la paziente non trasportabile; la morte è sopraggiunta alcune ore dopo l’incidente avvenuto domenica 14 giugno. La magistratura ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso e per procedere alle formalità necessarie al rimpatrio della salma, mentre i funerali sono previsti ad Arezzodove la vittima risiedeva. Alla famiglia si sono uniti sul posto la sorella, la madre del futuro sposo e amici stretti.

Schianto a Ceriale: la giovane vittima e la compagna gravemente ferita

Sulla via Aureliain territorio di Cerialeun incidente notturno ha coinvolto una moto con a bordo due ragazze e una Fiat 500. Lo scontro, avvenuto intorno all’una di notte, ha avuto conseguenze drammatiche: una delle due ragazze è deceduta dopo il trasporto in condizioni critiche al reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure; l’altra è rimasta ricoverata in condizioni gravissime ed è stata sottoposta a interventi chirurgici per le lesioni agli arti.

Identità della vittima, reazioni locali e interventi

La vittima è stata identificata come Sofia Barberiche avrebbe compiuto 23 anni nei giorni successivi; lavorava in un Caf locale e coltivava sogni di viaggi. Tra i familiari, la madre è impegnata in politica locale come assessora comunale. L’evento ha spinto le autorità cittadine a sospendere manifestazioni previste per la serata, tra cui il Ceriale Summer Festivalmentre l’Asl ha attivato un servizio di supporto psicologico per la famiglia e i conoscenti della vittima.

Interventi di emergenza e ricostruzione della dinamica a Ceriale

Sul luogo dello schianto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, le ambulanze della Croce Bianca di Albenga e della Croce Rossa di Ceriale insieme all’automedica del 118. La parte anteriore della Fiat 500 è stata trovata completamente distrutta, segno della violenza dell’impatto; la strada è stata chiusa per diverse ore per consentire i rilievi tecnici necessari alla ricostruzione. I militari stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e eventuali responsabilità.

In entrambi i casi, le autorità stanno svolgendo approfondimenti e gli esiti delle perizie medico-legali e dei rilievi stradali saranno determinanti per stabilire con precisione le cause e le responsabilità degli schianti. Le comunità locali restano sotto shock e le famiglie ricevono assistenza nelle procedure e nel lutto.