Scopri come Carmignac Portfolio Patrimoine trasforma i risparmi in opportunità

Scopri come Carmignac Portfolio Patrimoine offre un approccio flessibile e olistico all'investimento, ideale per chi desidera far crescere i propri risparmi nel tempo senza preoccuparsi del timing di mercato.

Nel panorama finanziario odierno, trovare un fondo che offra stabilità e crescita graduale è una priorità per molti investitori. Carmignac Portfolio Patrimoine si distingue per il suo approccio flessibile e olistico diventando un punto di riferimento per chi cerca soluzioni di investimento a lungo termine.

Questo fondo è progettato per coloro che desiderano far crescere i propri risparmi nel tempo, senza dover monitorare costantemente i cicli di mercato o le fluttuazioni economiche. La sua filosofia di invest and forget lo rende una scelta ideale per gli investitori che preferiscono un approccio più rilassato alla gestione del proprio patrimonio.

Performance e commenti del gestore

Per comprendere appieno la situazione del mercato e le performance del fondo, è utile consultare il grafico della performance e l’ultimo commento del gestore. Questi strumenti forniscono una visione dettagliata di come il valore del fondo si è evoluto rispetto all’indice di riferimento.

L’ultimo aggiornamento delle performance risale al 4 agosto 2026 mentre il commento mensile è stato pubblicato il 30 . È importante ricordare che le performance passate non sono un’indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese, escludendo eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore.

Composizione del portafoglio

La ripartizione per classe di attività del portafoglio è un altro aspetto cruciale da esaminare. L’ultimo aggiornamento, datato 30 fornisce una panoramica dettagliata della composizione del portafoglio, permettendo agli investitori di comprendere meglio la strategia di investimento adottata.

Tra i dati principali, troviamo un peso dell’investimento azionario del 44,8%, un’esposizione azionaria netta del 41,4% e un Active Share dell’83,9%. La duration modificata è di 0,2, mentre lo yield to maturity è del 4,5%. Il rating medio del portafoglio è BBB+.

Dati di esposizione

Questi dati offrono un’idea più chiara della gestione del fondo e del suo posizionamento azionario e obbligazionario. Lo yield to maturity è calcolato a livello di portafoglio obbligazionario, fornendo una misura della redditività attesa degli investimenti obbligazionari.

È importante notare che il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo esemplificativo. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.

Infine, il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore. Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d’investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.