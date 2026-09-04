Petrolio in rialzo, oro in calo: le materie prime disegnano un quadro contrastato

Brent a 96.02 USD (+6.99%), oro a 4441.7 USD (-1.44%). Le materie prime mostrano movimenti divergenti

Il petrolio accelera, l’oro frena. Il Brent ha chiuso a 96.02 USD, con un rialzo del 6.99%, mentre il WTI ha toccato 91.48 USD, salendo del 5.11%. La divergenza con l’oro è netta: il metallo giallo ha ceduto l’1.44%, scivolando a 4441.7 USD.

Il rialzo del petrolio, trainato dalla domanda e dalle tensioni geopolitiche, contrasta con il calo dell’oro, tradizionale bene rifugio. La performance del Brent, superiore a quella del WTI, riflette differenze regionali nella domanda e nelle scorte.

L’oro, invece, mostra un movimento laterale con una leggera tendenza al ribasso. Il calo dell’1.44% potrebbe essere legato a una riduzione dell’avversione al rischio, con gli investitori che spostano capitali verso asset più rischiosi. I dati, forniti dalla U.S. Energy Information Administration, evidenziano una settimana di movimenti contrastati nelle materie prime.

Il contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.