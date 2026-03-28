Scopri il corso di Statistica, finanza e assicurazioni (CLASFA) e le opportunità

Questo incontro è pensato per chi vuole comprendere nel dettaglio cosa offre il corso di Statistica, finanza e assicurazioni (conosciuto come CLASFA).

Durante la presentazione verranno illustrati gli obiettivi formativi, i possibili profili professionali dei laureati e il piano di studio, con particolare attenzione agli sbocchi occupazionali e alle competenze richieste dal mercato del lavoro. L’evento è strutturato per fornire informazioni pratiche e concrete a chi sta valutando l’iscrizione.

All’incontro parteciperà anche una voce diretta del corso: uno studente o un laureato racconterà la propria esperienza personale, proponendo esempi concreti sull’organizzazione didattica e sulle opportunità post-laurea. La sessione si concluderà con uno spazio per le domande, così da permettere ai partecipanti di ottenere risposte mirate riguardo ai percorsi formativi, alla modalità di iscrizione e alle iniziative di orientamento.

Cosa sarà presentato

Il programma dell’evento, avviato alle ore 15:00, copre i punti chiave utili per una scelta consapevole: dall’illustrazione degli obiettivi formativi e dei profili professionali, alla spiegazione dettagliata del piano di studio. Verranno spiegati i motivi per cui optare per Statistica, finanza e assicurazioni e quali ambiti professionali si possono esplorare dopo la laurea. L’approccio punta a mettere in evidenza sia gli aspetti teorici sia le competenze pratiche che il corso mira a sviluppare.

Il dettaglio del programma

Il programma prevede una sequenza chiara: presentazione degli obiettivi, ragioni per scegliere il corso, descrizione del piano di studio, modalità di immatricolazione, iniziative di orientamento, testimonianza di uno studente o laureato e infine domande e risposte. Ogni punto sarà affrontato in modo sintetico ma esaustivo, con esempi pratici su possibili carriere professionali, come ruoli in ambito assicurativo, finanziario o nei servizi statistici pubblici e privati.

Come partecipare

La partecipazione richiede la registrazione: è necessario iscriversi usando il pulsante dedicato e scegliere la modalità preferita, tra in presenza e online. L’accesso in sede è riservato esclusivamente ai partecipanti registrati per la modalità in presenza, pertanto è importante completare la procedura per tempo. Registrarsi permette di ricevere tutte le istruzioni pratiche e i promemoria utili prima dell’evento.

Indicazioni per il giorno dell’evento

Se si partecipa in presenza, è consigliato arrivare nel luogo indicato almeno quindici minuti prima dell’inizio per le operazioni di accoglienza. Chi segue online entrerà nella stanza virtuale tramite Microsoft Teams: bisogna andare alla sezione “I miei eventi” e cliccare sul pulsante “Partecipa”, che sarà attivato poco prima dell’avvio. Queste istruzioni consentono uno svolgimento ordinato dell’incontro e facilitano l’interazione durante la fase di domande.

Risorse e contatti

Per approfondire nel frattempo è possibile consultare il sito dedicato al corso Statistica, finanza e assicurazioni, dove si trovano informazioni dettagliate sul piano di studio, sui laboratori e sulle iniziative di orientamento. Per quesiti specifici o richieste di chiarimento, la referente del corso è la Prof.ssa Mariagiulia Matteucci, che può essere contattata all’indirizzo email [email protected]. Questo canale è indicato per domande amministrative o per approfondimenti sui contenuti didattici.

Perché partecipare

Partecipare all’incontro permette di ottenere indicazioni pratiche per l’iscrizione, valutare se il percorso formativo è in linea con i propri interessi professionali e ascoltare una testimonianza reale che aiuta a immaginare la vita di studio e le prospettive lavorative. L’evento è pensato per offrire strumenti concreti e risposte puntuali a chi desidera orientarsi tra le offerte universitarie nel campo della statistica, della finanza e delle assicurazioni.