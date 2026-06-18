Scopri il Dottorato in Economia di Roma Tre e le sue collaborazioni internazionali

Il Dottorato in Economia di Roma Tre offre un percorso di eccellenza con borse di studio, collaborazioni internazionali e opportunità di ricerca all'estero.

Il Dottorato in Economia dell’Università degli Studi Roma Tre rappresenta un faro di innovazione e ricerca nel panorama accademico italiano. Attivo, questo programma si distingue per il suo approccio interdisciplinare e l’enfasi su metodologie empiriche di analisi. Guidato dalla coordinatrice Silvia Nenci e dal vice-coordinatore Attilio Trezziniil dottorato offre un ambiente stimolante per giovani ricercatori desiderosi di esplorare le sfide economiche contemporanee.

Con una rete di collaborazioni che spazia dalla University of Massachusetts at Amherst alla London School of Economics and Political Scienceil programma offre opportunità uniche di scambio e crescita professionale. Inoltre, il dottorato è strettamente legato a centri di ricerca di fama mondiale come il Centro Rossi-Doriail Centro Sraffa e l’Institute for New Economic Thinkingnonché a organizzazioni internazionali come la Food and Agriculture Organization e l’International Fund for Agricultural Development.

Collaborazioni e opportunità internazionali

Il Dottorato in Economia di Roma Tre è parte integrante del network EPOG-DNfinanziato dal programma MSCA – Marie Skłodowska-Curie actions. Questo network, che coinvolge diverse università europee, offre 11 borse di dottorato su tre temi di ricerca: transizione sociotecnica, transizione socioeconomica e transizione socioecologica. Due di queste borse sono specificamente destinate ai dottorandi di Roma Tre, offrendo loro l’opportunità di conseguire il titolo in un contesto internazionale.

I dottorandi sono incoraggiati a trascorrere periodi di studio e ricerca presso università straniere e centri di ricerca internazionali, acquisendo così una formazione rigorosa e completa. Questo approccio globale non solo arricchisce il curriculum dei partecipanti, ma favorisce anche lo scambio di conoscenze e l’instaurazione di collaborazioni durature.

Aree di ricerca e opportunità formative

Il programma di dottorato copre una vasta gamma di aree di ricercatra cui politiche industriali, regionali e agricole, finanza pubblica, lavoro e welfare, sviluppo sostenibile e economia ambientale. Gli studenti hanno l’opportunità di lavorare su progetti di ricerca nazionali e internazionali, collaborando con docenti di fama mondiale e partecipando a seminari e lezioni tenute da esperti internazionali.

Tra le opportunità formative offerte dal dottorato, spiccano le borse di studio triennali e i fondi di ricerca per i dottorandi, nonché la possibilità di interagire con le università e i centri di ricerca presenti a Roma. Inoltre, il programma offre collegamenti con importanti università e organizzazioni internazionali, aprendo le porte a una carriera di successo nel mondo accademico e professionale.

Ammissione e contatti

Per chi desidera intraprendere questo percorso di eccellenza, il bando per l’ammissione al corso di dottorato è disponibile nella sezione Bando e modalità d’ammissione. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria del Dottorato in Economia tramite email all’indirizzo ricerca.economia@ o telefonando al numero +39 06 57335654.

Il Dottorato in Economia di Roma Tre non è solo un programma di studi, ma un vero e proprio hub di innovazione e ricerca, dove giovani talenti possono crescere e contribuire al progresso economico globale. Con le sue collaborazioni internazionali, le opportunità di ricerca e la formazione di eccellenza, rappresenta una scelta ideale per chi desidera fare la differenza nel mondo dell’economia.