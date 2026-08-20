Scopri l’ETF UBS che replica l’indice SXI Real Estate® e offre rendimenti nel settore immobiliare svizzero

Scopri come l'ETF UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis offre un accesso diversificato al settore immobiliare svizzero con un approccio di replica fisica totale

Nel panorama degli investimenti finanziari, gli ETF rappresentano uno strumento sempre più popolare per accedere a settori specifici del mercato. Tra questi, il settore immobiliare svizzero offre opportunità interessanti, e l’UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis si distingue come uno dei fondi più rilevanti in questo ambito.

Lanciato il 31 marzo questo ETF ha accumulato un patrimonio gestito di 673 milioni di Euro posizionandosi come un attore di rilievo nel mercato degli investimenti immobiliari. La sua struttura e le sue caratteristiche lo rendono un’opzione attraente per gli investitori che cercano un’esposizione diversificata a questo settore.

L’indice SXI Real Estate® e la replica fisica totale

L’UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis replica l’indice SXI Real Estate® che a sua volta riflette le performance dei titoli azionari immobiliari e dei fondi di investimento immobiliari quotati sulla borsa valori svizzera. Questo approccio permette agli investitori di beneficiare della crescita del settore immobiliare svizzero in modo diretto e trasparente.

Una delle caratteristiche distintive di questo ETF è la sua replica fisica totale che significa che il fondo acquista tutti i componenti dell’indice sottostante. Questo metodo di replica garantisce che la performance dell’ETF sia strettamente allineata a quella dell’indice, offrendo agli investitori un’esposizione precisa e rappresentativa del mercato immobiliare svizzero.

Dividendi e distribuzione

Gli investitori che scelgono l’UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis beneficiano di una distribuzione annuale dei dividendi. Questo aspetto è particolarmente apprezzato da coloro che cercano un flusso di reddito regolare dai loro investimenti. I dividendi distribuiti riflettono le performance dei titoli immobiliari presenti nell’indice, offrendo un rendimento aggiuntivo agli investitori.

Costi e performance

L’indice di spesa complessiva (TER) dell’ETF è pari allo 0,25% annuo un valore competitivo nel contesto degli ETF immobiliari. Questo costo gestionale relativamente basso è un ulteriore vantaggio per gli investitori, poiché permette di massimizzare i rendimenti netti del fondo.

La performance dell’UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis è strettamente legata alle dinamiche del mercato immobiliare svizzero. Grazie alla sua replica fisica totale, il fondo è in grado di catturare le variazioni di prezzo e i dividendi dei titoli immobiliari quotati, offrendo agli investitori un’esposizione completa e diversificata a questo settore.

Domicilio fiscale e regolamentazione

L’ETF ha domicilio fiscale in Svizzera un paese noto per la sua stabilità finanziaria e per un sistema regolamentare robusto. Questo aspetto è particolarmente importante per gli investitori che cercano sicurezza e trasparenza nei loro investimenti. La Svizzera offre un ambiente favorevole per gli investimenti immobiliari, con un mercato ben sviluppato e una regolamentazione che protegge gli interessi degli investitori.

Con la sua replica fisica totale, la distribuzione annuale dei dividendi e un costo gestionale competitivo, questo ETF si posiziona come una scelta solida nel panorama degli investimenti immobiliari.