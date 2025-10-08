Scopri MyMoneyCoach di ING: Investimenti Personalizzati per Te

In un contesto di continua evoluzione delle opzioni di investimento, la banca olandese ING ha introdotto MyMoneyCoach, un servizio di consulenza finanziaria digitale progettato per rispondere alle specifiche esigenze di ogni cliente.

Gli utenti titolari di un Conto Arancio o di un Conto Corrente Arancio possono esplorare soluzioni di investimento personalizzate, ottimizzando così la propria strategia finanziaria.

Un servizio innovativo accessibile a tutti

MyMoneyCoach si distingue per la sua attivazione completamente digitale, eliminando la necessità di stampare o firmare documenti cartacei. Gli utenti possono gestire tutto online, dalla selezione degli investimenti al monitoraggio continuo dei propri portafogli. Questo approccio non solo semplifica il processo, ma rende anche la consulenza finanziaria più accessibile.

Offerta promozionale imperdibile

ING ha recentemente lanciato una promozione interessante: chi decide di investire almeno 20.000 euro in un’unica soluzione tramite MyMoneyCoach avrà diritto a un interesse annuo lordo del 4% per sei mesi sul conto deposito Arancio, fino a un massimo di 1.000.000 euro. Questa rappresenta un’opportunità vantaggiosa per coloro che desiderano far fruttare i propri risparmi.

Come funziona MyMoneyCoach

Il funzionamento di MyMoneyCoach è semplice e intuitivo. Dopo la registrazione, gli utenti possono esplorare diverse opzioni di investimento, ricevendo proposte personalizzate in base al proprio profilo finanziario. In questo modo, è possibile scegliere un portafoglio che rispecchi le proprie aspirazioni e tolleranza al rischio. Se l’offerta iniziale soddisfa le aspettative, si può procedere con il pagamento e l’attivazione del servizio.

I costi e i vantaggi del servizio

Il servizio prevede un costo mensile fisso di 4 euro, riducibile a 2 euro se il valore del portafoglio supera 30.000 euro. Non ci sono costi nascosti: eventuali spese riguardano esclusivamente la gestione del conto corrente online. Il Conto Corrente Arancio, per esempio, impone un canone mensile di 5 euro, azzerabile se si riceve lo stipendio o la pensione, oppure se si rientra in determinate fasce di età.

Prova il servizio prima di decidere

ING riconosce che non tutti i clienti sono pronti a investire senza avere prima un assaggio del servizio. Pertanto, MyMoneyCoach offre la possibilità di provare il servizio senza alcun impegno. Gli utenti possono visualizzare le diverse soluzioni d’investimento e valutare se queste rispondano alle loro necessità prima di procedere con l’attivazione definitiva.

MyMoneyCoach di ING si configura come un’opzione valida e accessibile per coloro che desiderano gestire i propri investimenti in modo flessibile e personalizzato. Questa piattaforma combina tecnologia avanzata e consulenza umana, offrendo agli utenti la possibilità di prendere decisioni informate per il futuro delle loro finanze.