SelfyConto di Banca Mediolanum: Scopri Vantaggi e Offerte Esclusive!

Negli ultimi anni, un numero crescente di persone si sta orientando verso il conto corrente online, attratto dalla comodità e dalla gestione semplificata delle proprie finanze.

In questo contesto, il SelfyConto di Banca Mediolanum si distingue grazie a una serie di vantaggi che meritano attenzione, soprattutto per chi desidera un conto privo di costi fissi e con un rendimento interessante.

Vantaggi e opportunità del SelfyConto

Uno dei principali punti di forza del SelfyConto è l’assenza di un canone annuale per il primo anno. Questa offerta consente agli utenti di iniziare a utilizzare il conto senza alcun onere finanziario, facilitando l’accesso ai servizi bancari. Inoltre, per chi decide di vincolare i propri risparmi, la banca offre un rendimento annuo lordo del 3% per somme vincolate per un periodo di sei mesi.

Vincoli e flessibilità

Un aspetto interessante di questa offerta è la flessibilità nella gestione dei vincoli. Anche se le somme sono vincolate, i clienti possono svincolare il capitale in qualsiasi momento, mantenendo gli interessi già maturati. Questo rende il SelfyConto una scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra rendimento e accessibilità immediata ai propri fondi.

Offerte per i giovani clienti

Banca Mediolanum ha pensato anche ai clienti più giovani. Infatti, i clienti under 30 possono usufruire di un canone gratuito fino al compimento del trentesimo anno. Questo incentivo è particolarmente attrattivo per i neolaureati o per chi inizia a lavorare, poiché consente di gestire le proprie finanze senza spese aggiuntive.

Condizioni per l’accredito dello stipendio

È importante notare che, per poter sfruttare al massimo i vantaggi del SelfyConto, è necessario rispettare alcune condizioni. In particolare, l’accredito dello stipendio deve avvenire almeno sette giorni prima della scadenza del vincolo. Il deposito minimo per attivare il vincolo è di 100€, mentre il massimo può arrivare fino a 500.000€ per il primo conto aperto durante la promozione.

Procedura di apertura semplice e veloce

Aprire un SelfyConto è un processo rapido e senza complicazioni. Per farlo, è sufficiente disporre di un documento d’identità valido e del codice fiscale. La modalità più efficace per completare l’apertura è tramite SPID, ma gli utenti possono anche optare per il riconoscimento tramite bonifico bancario o videochiamata.

Il SelfyConto di Banca Mediolanum rappresenta una proposta vantaggiosa per chi desidera un conto corrente online con costi contenuti e opportunità di rendimento. Grazie alla sua flessibilità e ai vantaggi pensati per i giovani, si posiziona come una delle scelte più interessanti nel panorama bancario attuale.

